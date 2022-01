Huobi Primelist lista GARI, apoiando os esforços da Gari Network para incentivar a criação de conteúdo de vídeo social

LONDRES, 14 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, anunciou hoje seu décimo primeiro evento Primelist, oferecendo a seus usuários acesso exclusivo ao projeto SocialFi Gari Network e seu token GARI em sua listagem oficial. A Gari Network incentiva os usuários a criar conteúdo para sua plataforma de mídia social. Para receber uma alocação da oferta de tokens GARI em potencial, os participantes do Primelist têm a opção de entrar na fila para tickets numerados ou manter a titularidade de tokens da Huobi por três dias.

A Gari Network utilizará a listagem para financiar ainda mais o crescimento e garantir que tenha amplo capital para incentivar os criadores de conteúdo. A empresa baseia-se no conceito de SocialFi - uma fusão de mídia social, web3.0 e finanças que incentiva os usuários com recompensas ao tokenizar sua influência social. O problema com as plataformas de mídia social tradicionais é que elas tendem a monopolizar a criação de conteúdo, dificultando o crescimento e o sucesso de criadores de conteúdo emergentes.

Para solucionar esse problema, a Gari Network lançou um aplicativo de vídeos de curta duração, Chingari, que permite aos usuários criar e compartilhar vídeos, recompensando-os com tokens GARI. O Chingari é agora o aplicativo de vídeos que mais cresce na Índia, com mais de 85 milhões de usuários. O aplicativo mantém o engajamento dos espectadores de vídeo por meio recursos de gratificação com transparência, e sua estrutura de governança descentralizada permite que os usuários tenham voz sobre como a plataforma é administrada.

O décimo primeiro evento Primelist reflete os esforços da Huobi para apoiar projetos que podem revolucionar as indústrias. A partir das 19h30 (horário de Hong Kong) de 18 de janeiro de 2022, os usuários estarão qualificados para uma alocação da oferta GARI pelo preço de abertura, se entrarem na fila para tickets numerados ou mantiverem a titularidade de tokens Huobi por três dias. Outros usuários que não participam do Primelist também podem comprar tokens GARI na Huobi Global após a listagem. Para saber mais, clique aqui.

Nota de risco: negociar ativos digitais e derivados de ativos digitais representa altos riscos devido às flutuações significativas de preços. Esteja ciente de todos os riscos e tome decisões prudentes antes de negociar. Leia nossas notas de risco detalhadas em https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081 .

Sobre o Huobi Group

O Huobi Group, como uma empresa líder mundial no setor de blockchain, foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços em tecnologia blockchain central e promover a integração da tecnologia blockchain com outros setores.

FONTE Huobi

