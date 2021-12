Huobi Primelist lista UNB, em apoio aos esforços da Unbound Finance de melhorar a liquidez para trocas descentralizadas

LONDRES, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais bolsas de ativos digitais do mundo, anunciou hoje seu sexto evento Primelist, oferecendo a seus usuários acesso privilegiado ao projeto de finanças descentralizadas Unbound Finance e ao seu token UNB. Um protocolo de liquidez descentralizado e de cadeia cruzada, o Unbound Finance está construindo o próximo "lego monetário", liberando a liquidez dos Formadores de Mercado Automatizados (AMMs) que impulsionam as bolsas de valores descentralizadas (DEXs).

O Unbound Finance é o primeiro sistema de prestação de liquidez livre de dívida que desbloqueia a liquidez presa em trocas descentralizadas em diferentes blockchains. As trocas descentralizadas são gerenciadas por AMMs, ou mecanismos de trading autônomo que incentivam os usuários a se tornarem provedores de liquidez em troca de uma parcela de taxas de transação e tokens gratuitos. Os AMMs tendem a ser isolados uns dos outros e têm pouca ou nenhuma interoperabilidade, tornando difícil para os investidores movimentarem fundos entre vários protocolos e blockchains. Para resolver esse problema, o Unbound Finance cria uma camada de derivativos sobre os AMMs e garante os tokens do pool de liquidez (LPTs) com juros zero.

O sexto Huobi Primelist incentiva os usuários a manter os tokens HT por um determinado período para se tornarem elegíveis para o acesso aos tokens UNB, apoiando assim o ecossistema da Huobi. A Huobi está comprometida em construir um ecossistema no qual projetos com visões alinhadas possam se desenvolver em conjunto e apoiar uns aos outros.

As listagens de tokens da Huobi Primelist provaram ser populares entre os investidores desde o início em 1º de novembro. De acordo com os dados da Coinmarketcap, a partir das 11h (horário de Hong Kong) em 7 de dezembro, os volumes diários de trading dos tokens NGL (Gold Fever) e BICO (Biconomy) na Huobi ocuparam a primeira posição entre todas as outras principais transações.

A partir das 17h (horário de Hong Kong) em 14 de dezembro de 2021, os usuários poderão comprar ativos UNB na Huobi Primelist. Para mais detalhes sobre o 5º evento Primelist, clique aqui.

Nota de risco: negociar ativos digitais e derivados de ativos digitais representam altos riscos devido às flutuações significativas de preços. Esteja ciente de todos os riscos e tome decisões prudentes antes de fazer trading. Leia nossas notas de risco detalhadas em https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081.

Sobre o Huobi Group

O Houbi Group, empresa líder mundial no setor de blockchain, foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços em tecnologia de central de blockchain e promover a integração da tecnologia de blockchain com outros setores. O Huobi Group expandiu seus produtos e serviços para blockchains públicos, negociação de ativos digitais, carteiras, mining pools, investimentos proprietários, incubação de projetos, pesquisa de ativos digitais e muito mais.

FONTE Huobi

