Huobi расширяет свое присутствие в Турции

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Huobi Global

Jun 26, 2019, 15:50 ET

В планы платформы входит разработка локализованных продуктов и сервисов, а также открытие регионального представительства.

СТАМБУЛ (ISTANBUL), 26 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- В рамках своей текущей стратегии глобальной экспансии Huobi Group планирует на протяжении следующих 12 месяцев активно осваивать рынок Турции. В планы компании входит фиатный on-ramp турецкой лиры, открытие турецкого филиала с привлечением региональных ресурсов, а также разработка локализованных продуктов и сервисов.  Huobi приглашает владельцев турецких проектов подавать заявки на регистрацию по адресу: list@huobi.com.

Huobi Global CEO, Livio Weng, in Turkey
Huobi Global CEO, Livio Weng, in Turkey

"Турция - важный и весьма перспективный рынок для нас, и мы планируем примерять агрессивный подход к продвижению экосистемы Huobi в этом регионе", - отметил генеральный директор Huobi Global Ливио Вэн (Livio Weng), вернувшись с организованной Huobi встречи в Стамбуле. В мероприятии принимали участие трейдеры, энтузиасты криптовалютного сообщества и блокчейн-профессионалы, включая эксперта по цифровой экономике Эркана Ёза (Erkan Öz) b преподавателя и криптовалютного тьютора Исмаила Хакки Полата (Ismail Hakki Polat).

Процессом расширения присутствия Huobi в Турции будет руководить филиал компании в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Азии - Huobi MENA. Штаб-квартира Huobi MENA расположена в Дубае.

"Нас по-настоящему воодушевил тот отклик, который мы получили со стороны турецкого криптовалютного сообщества. При их поддержке нам удалось успешно провести одно из крупнейших в регионе отраслевых мероприятий. Мы уже добавили турецкий язык на веб-сайт Huobi Global и в скором времени планируем организовать клиентскую поддержку, а также мобильное приложение на турецком. Кроме того, мы также запускаем токены Huobi для турецких пользователей, что предоставит им доступ к сервисам Huobi Prime и Fast Track. Мы также надеемся к концу года представить функцию криптовалютного-фиатного on-ramp, ориентированную на региональных клиентов", -  прокомментировал соучредитель Huobi MENA Мохит Давар (Mohit Davar).

По данным Международного потребительского опроса-2019, проведенного компанией-специалистом по рыночной аналитике Statistica, граждане Турции уже отличаются самым высоким показателем владения криптовалютами на душу населения среди всех опрошенных наций. Впечатляющие 20% – или 1 из 5 – турецких жителей в той или иной форме владеют криптовалютами. "Этот показатель совершенно определенно соответствует нашему опыту на данном рынке, - добавил г-н Вэн. -  Потрясающие цифры наряду с энтузиазмом турецкого трейдингового сообщества буквально сразили нас наповал".

Кроме Турции, Huobi расширяет свое присутствие и на других рынках мира. В их число входит и Румыния, где г-н Вэн в качестве специально приглашенного гостя недавно выступил с программным докладом в бухарестском Дворце парламента в рамках Румынского саммита блокчейна-2019.

"До сих пор неизвестно, какие изменения принесет блокчейн миру, но сегодня мы с вами все являемся первопроходцами на этой неизведанной земле, - подчеркнул в своей речи Ливио Вэн. -  Компания Huobi готова вместе с вами прокладывать путь к светлому и многообещающему будущему".

О компании Huobi Group: холдинг Huobi Group, в состав которого входят десять предприятий сегментов "upstream" и "downstream", является ведущей мировой блокчейновой компанией.  Совокупный оборот холдинга, созданного в 2013 году, превышает 1 трлн долл. США. Компания по праву гордится своей способностью предоставлять безопасные и удобные сервисы криптовалютного трейдинга и управления активами миллионам пользователей в более чем 130 странах мира. Узнайте больше о нас на hbg.com

Контактная информация для справок: Ли Цзяйи (Jiayi Li), media@huobi.com, +65-92295769

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/929493/livio_weng_in_turkey.jpg  

SOURCE Huobi Global

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Huobi расширяет свое присутствие в Турции

News provided by

Huobi Global

Jun 26, 2019, 15:50 ET