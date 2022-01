Huobi uruchamia kampanię o wartości 100 mln USD z okazji Nowego Roku Księżycowego, by wspierać rozwój metawersum

LONDYN, 24 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Huobi Global, jedna z największych platform wymiany cyfrowych zasobów na świecie, ogłosiła oficjalny start swojej kampanii z okazji Nowego Roku Księżycowego pod nazwą Prime Fest:Tiger Year.

Kampania, która potrwa do 14 lutego 2022 r., zachęca użytkowników do eksplorowania nadchodzących możliwości metawersum, rozległej sieci wirtualnych światów, która w przyszłości może obejmować rzeczywistość rozszerzoną, rzeczywistość wirtualną, holograficzne awatary 3D, materiały filmowe i inne metody komunikacji. W celu promocji rozwijania metawersum, Huobi rozda nagrody o wartości 100 mln USD, w tym dostęp do nowych tokenów dla metawersum w ramach Primelist, produktów do zarządzania zasobami o wysokim zwrocie w ramach PrimeEarn, oraz specjalnych losowań w ramach PrimeBox. Huobi zaprosi też uczestników do zapisów na DID (zdecentralizowane identyfikatory) lub spersonalizowane wirtualne tożsamości w metawersum; użytkownicy ci będą mogli wygrać wyjątkowe awatary NFT z motywem tygrysa.

DID marki Huobi zaprojektowano jako miejsca wprowadzenia użytkowników do metawersum, zapewniając punkty dostępowe pomiędzy technologiami sieci Web2 i Web3. DID powszechnie uznaje się za podstawowy warunek dla każdego, kto chce dołączyć metawersum, który odpowiada nie tylko za dostęp, ale również rejestruje i weryfikuje wszystkie informacje i aktywność przy pomocy technologii blockchain. DID zapewniają użytkownikom bezpieczeństwo, własność i interoperacyjność. Platforma NFT Huobi uruchomiła swoje własne DID na koniec roku 2021, aby dać wybranym użytkownikom dostęp do ekskluzywnych premier i paczek NFT oraz innych specjalnych korzyści.

„Nacisk, który położyliśmy na metawersum, oddaje nasze zamiary, jeśli chodzi o zapewnianie użytkownikom większej radości i unikalnych doświadczeń związanych z tokenami kryptograficznymi - powiedział współzałożyciel Huobi Du Jun. - Nie jesteśmy tylko kolejną giełdą na rynku kasowym. Jesteśmy dumni z naszej zróżnicowanej oferty produktów i usług, a nasze kampanie promocyjne są zaprojektowane w taki sposób, by zamienić sprzedawanie w grę i zapewnić większą frajdę".

Huobi wspiera projekty GameFi i metawersum poprzez inwestycje i notowania tokenów. We wrześniu 2021 r., Huobi uruchomiła fundusz o wartości 10 mln USD na inwestycje we wschodzące projekty GameFi. Fundusz zainwestował w Zuki Moba, wietnamską społecznościową grę e-sportową typu MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) oraz Project SEED, projekt GameFi wykorzystujący model „Play to Earn".

W ciągu minionego roku w Huobi notowane były takie tokeny jak: Decimated (DIO), wieloosobowa gra roleplaying online osadzona w dystopijnym metawersum cyberpunkowym oraz ERTHA, gra, która pozwala graczom na eksplorację i badanie wirtualnego świata poprzez specjalizowanie i zwiększanie siły swoich NFT i państw.

Aby dowiedzieć się więcej o Prime Fest: Tiger Year, kliknij tutaj.

Huobi Group

Czołowa spółka działająca w branży blockchain na świecie. Huobi Group została założona w 2013 r., a jej misją było poczynienie rewolucyjnych postępów w bazowej technologii blockchain i jej zintegrowanie z innymi branżami. Huobi Group rozwinęła swoją działalność w zakresie publicznych technologii blockchain, handlu zasobami cyfrowymi, portfeli, pul wydobywczych, inwestycji własnych, inkubacji, badań nad zasobami cyfrowymi i w innych dziedzinach. Huobi Group stworzyła światowy ekosystem gospodarki cyfrowej, inwestując w ponad 60 spółek upstream i downstream w branży blockchain.

SOURCE Huobi