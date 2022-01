Hut 8 annonce l'acquisition des centres de données de TeraGo

L'acquisition comprend cinq centres de données situés au Canada avec une offre complète de technologie de l'information qui inclut une sélection complète de services cloud évolutifs. Les centres de données s'étendent de Toronto à Vancouver avec plus de 36 000 pieds carrés d'espace de centre de données géo-diversifié. La capacité actuelle de production d'électricité vendable s'élève à 4,1 MW, et une autre capacité d'expansion de 1,5 MW est disponible dans l'espace de stockage existant à l'emplacement de Kelowna. Dans le cadre de l'acquisition, Hut 8 enrichit son portefeuille client, renforce son équipe avec l'arrivée de nouveaux employés et acquiert une offre diversifiée de produits.

Justification de la transaction

Cette acquisition constitue un moment charnière dans le positionnement de Hut 8 en tant qu'acteur innovant et diversifié dans les secteurs des actifs numériques et de l'informatique haute performance, servant à démarquer Hut 8 de ses pairs. La transaction procure les avantages suivants à Hut 8 :

Améliore le profil de diversification en établissant une vaste plateforme informatique performante avec des revenus récurrents et un profil de flux de trésorerie stable ;

Établit une plateforme avec environ 400 clients commerciaux, dans une variété de secteurs verticaux de l'industrie, y compris les jeux, les effets visuels et les agences gouvernementales, permettant à Hut 8 de devenir le seul mineur d'actifs numériques avec des capacités de centre de données de qualité entreprise ;

Offre une exposition aux vents arrière séculaires qui soutiennent la croissance du secteur résilient des centres de données et tire parti de l'accélération des tendances de numérisation existantes ;

Crée une plateforme pour le développement d'applications et de services pour les marchés et clients mal desservis dans les industries en pleine croissance des actifs numériques, de la blockchain, du jeu et du Web 3.0 ;

Accélère la capacité de Hut 8 à répondre aux besoins en matière de calcul HPC (calcul à haute performance) et GPU (unités de traitement graphique) ;

Ajoute plus de 30 professionnels expérimentés dans le domaine des centres de données, dotés d'une expertise en la matière de qualité entreprise, afin d'améliorer nos opérations minières de base et notre équipe ;

Permet d'accéder à des sites d'exploitation connectés à des réseaux électriques alimentés par d'importantes ressources renouvelables et sans émissions.

« En tant qu'équipe de taureaux Bitcoin et blockchain, nous sommes ravis de l'occasion de croissance transformative que cet investissement fournit à Hut 8 », a déclaré Jaime Leverton, directeur général de la Société. « L'acquisition de cette activité complémentaire diversifie les activités de Hut 8 avec un flux de trésorerie discret et stable, qui n'est pas corrélé à l'extraction d'actifs numériques. Cette acquisition nous place également à l'avant-garde de la numérisation accélérée de l'industrie, nous établissant comme le pont entre les itérations traditionnelles et naissantes de l'informatique haute performance. Notre approche non conventionnelle visant à révolutionner les actifs conventionnels contribue à stimuler la croissance, l'innovation et la part de marché de Hut 8 dans les secteurs de l'informatique de haute performance, de la blockchain et du Web 3.0. »

Détails de la transaction

Selon les modalités de l'accord, la contrepartie payable à TeraGo Inc. sera de 30 millions de dollars canadiens et sera financée avec les liquidités existantes figurant au bilan de la Société. Hut 8 conservera la quasi-totalité des employés actuels des centres de données. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Hut 8 et de TeraGo et devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2022.

Conseillers et avocats

Stifel GMP a agi à titre de conseiller financier pour Hut 8 et Fasken Martineau DuMoulin LLP a agi à titre de conseiller juridique.

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'un des principaux mineurs d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord, soutenant les systèmes ouverts et décentralisés depuis 2018. Opérant au Canada, dans les régions riches en énergie de l'Alberta et de North Bay (en Ontario), Hut 8 affiche une capacité installée parmi les plus élevées de l'industrie. À l'échelle mondiale, la Société détient plus de bitcoins autominés que n'importe quel autre mineur de cryptomonnaie ou société cotée en bourse. Tout en poursuivant son engagement envers l'extraction et la détention de bitcoins, Hut 8 mène une stratégie d'affaires et de revenus diversifiée afin de croître et de protéger la valeur des actionnaires indépendamment des fluctuations du marché du Bitcoin. La stratégie d'affaires de la Société comporte de multiples volets, notamment l'extraction d'actifs numériques rentables, l'hébergement de calcul à haute performance en marque blanche, ainsi que des programmes de rendement et de revenus tirant parti de sa réserve de bitcoins. Forte d'une croissance rapide et d'un excellent bilan, Hut 8 a été le premier mineur coté à la TSX et le premier mineur canadien inscrit au Nasdaq Global Select Market. Les technologues de Hut 8, spécialisés en développement des affaires, croient aux systèmes décentralisés. En tant que responsables de puissantes solutions à la pointe de l'industrie, ils dirigent l'innovation en matière d'extraction d'actifs numériques et de calcul à haute performance, tout en mettant l'accent sur la conformité à l'égard des principes ESG (l'environnement, le social et la gouvernance). À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des affaires, des activités, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les verbes au conditionnel, les verbes au futur, ainsi que les mots « peut », « pourrait », « devrait », « intention », « planifier », « anticiper », « permettre », « croire », « estimer », « espérer », « prédire », « potentiel », « prédire », « est conçu pour », « probablement » ou des expressions similaires, et comprennent, entre autres, des déclarations concernant l'informatique haute performance, un nouveau secteur d'activité, des opportunités de croissance transformatrice et la diversification, la capacité de la Société à se développer sur la puissance commercialisable existante, la capacité de la Société à attirer de nouveaux clients et à retenir les clients existants, sa capacité à générer des revenus récurrents solides et des flux de trésorerie stables, sa capacité à capter la croissance et les parts de marché, la capacité de la Société à innover et à attirer des clients dans les industries de calcul haute performance mal desservies, blockchain et Web 3.0, l'accélération de la capacité de la Société à répondre aux besoins en matière de technologies de calcul HPC et GPU, l'exposition de la Société aux vents de queue séculaires qui soutiennent la croissance du secteur résilient des centres de données, la capacité de la Société à tirer parti de l'accélération des tendances de numérisation existantes, la capacité de la Société à conserver la quasi-totalité des employés clés, et la capacité de la Société à accéder aux sites d'exploitation connectés à des réseaux alimentés par d'importantes ressources renouvelables et sans émissions.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué, sont sujettes à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations différent sensiblement de ceux avancés ou suggérés par ces informations prospectives, notamment : la date d'achèvement prévue de l'acquisition des centres de données ; l'intégration réussie des centres de données ; le développement et l'expansion futurs des performances des centres de données ; la capacité à fidéliser les clients des centres de données et à en augmenter le nombre ; les synergies prévues des centres de données ; l'acheminement de l'énergie selon des termes acceptables ; l'incidence des conditions économiques générales sur la Société et les centres de données ; l'incidence des conditions économiques générales sur la Société ; les conditions de l'industrie ; les fluctuations des devises ; la fiscalité ; la réglementation ; les modifications apportées à la législation fiscale ou à d'autres lois ; la concurrence d'autres acteurs de l'industrie ; le manque de personnel qualifié ou de personnel de gestion ; la volatilité des marchés boursiers ; l'instabilité politique et géopolitique ; et la capacité de la Société d'obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes. Les facteurs ci-dessus ainsi que d'autres risques sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société du 25 mars 2021, qui est disponible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin et à ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Les informations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futurs, ou pour tout autre motif, sauf si les lois l'exigent. Bien que de nouveaux éléments puissent faire surface de temps à autre, Hut 8 n'est pas en mesure de prévoir tous ces facteurs, et ne peut pas non plus évaluer préalablement l'incidence de ces facteurs sur ses activités ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont contenus dans toute information prospective. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

