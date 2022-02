Hut 8 Mining heeft op 31 januari 2022 5.826 zelf gedolven bitcoins in bewaring; geeft updates over de maandelijkse productie voor januari 2022

Er werden 308 bitcoins gedolven, wat resulteerde in een gemiddelde productiesnelheid van 9,93 bitcoins per dag;

Ongeveer 16% van de bitcoin-productie was afkomstig van de GPU-miners (Graphics Processing Unit) van het bedrijf, die gebruikt worden om Ethereum te delven, terwijl uitbetalingen in bitcoin worden ontvangen. De efficiënte aard van deze GPU's, met minimale stroomvereisten, resulteerde in een gemiddelde kostprijs van minder dan C$2.600 per bitcoin;

per bitcoin; 100% van de zelf gedolven bitcoins voor de maand januari werd conform de Hodl-strategie van Hut 8 in bewaring gegeven;

Het totale saldo aan bitcoins in bewaring bedraagt 5.826 op 31 januari 2022;

De geïnstalleerde bedrijfscapaciteit bedraagt momenteel 2,36 EH/s, een toename van 17% sinds 31 december 2021 .

Operationele updates voor januari 2022:

In januari 2022 installeerde het bedrijf 6.317 MicroBT M30S en M31S+ miners, terwijl het de oudere vloot van Bitfury Clarkes met pensioen stuurde.

Hut 8 heeft ook vooruitgang geboekt met betrekking tot de bouw en ontwikkeling van het derde datacenter van de onderneming, gevestigd in North Bay, Ontario . De structuur van het gebouw is voltooid, de vloeren worden binnenkort gestort en met de stellingen zal naar verwachting later in februari 2022 worden begonnen.

"Ons team werkt hard aan het inzetten van extra miners tussen onze twee in Alberta gevestigde sites, waardoor de algehele efficiëntie en hashrate toeneemt met gebruik van de bestaande capaciteit," aldus Jason Zaluski, Hoofd Technologie van Hut 8. "Ons doel is om altijd de meest efficiënte miners te gebruiken die we hebben, en we hebben onze MicroBT-eenheden ontvangen en volledig ingezet zodra ze arriveerden. Dat getuigt van de inzet en de capaciteit van ons team ter plaatse, hier in Alberta."

Over het bedrijf:

Hut 8 is een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het vlak van high-performance computing. Met twee sites voor het delven van digitale activa in het energierijke Alberta en een derde vestiging in North Bay, Ontario, Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste percentages geïnstalleerde capaciteit in de branche en bezit meer door hen zelf gedolven bitcoins dan welke cryptominer of beursgenoteerd bedrijf dan ook ter wereld. Met de overname van de cloud- en colocatie-datacenteractiviteiten van TeraGo Inc, vestigt Hut 8 zich als een toonaangevend high-performance computing platform, waardoor het bedrijf een unieke positie inneemt binnen het ecosysteem van digitale activa. De Data Center Business strekt zich uit van Toronto tot Vancouver met meer dan 33.000 vierkante meter aan geo-gediversifieerde datacenterruimte, die hoofdzakelijk draaien op emissievrije energiebronnen. Met deze overname overbrugt Hut 8 traditionele en opkomende vormen van high-performance computing, waarbij een onconventionele benadering wordt gevolgd om conventionele activa te revolutioneren en het eerste hybride datacentermodel te creëren dat de sectoren van zowel traditioneel high-performance computing (web 2.0) als het opkomende digitale asset computing en web 3.0 bedient. Hut 8 heeft een Tier 0 tot Tier 3 computingplatform opgezet en digitale asset mining en open-source gedistribueerde grootboektechnologie toegewezen aan conventioneel onderbenutte gebieden in een conventioneel datacenter voor high-performance computing. Het platform bestaat uit ongeveer 400 commerciële klanten, verspreid over verschillende branches, waaronder gaming, visuele effecten en overheidsinstanties en een platform voor de ontwikkeling van applicaties en diensten voor onvoldoende bediende markten en klanten in de sectoren van groeiende digitale activa, blockchain, gaming en web 3.0. We stellen ons een toekomst voor van een robuust infrastructuuraanbod om voordelen op het vlak van de schaal en het bereik te bieden in high-performance computing en de groeiende applicatieontwikkeling in web 3.0 en het ecosysteem van digitale activa. Het team van Hut 8 van technologen op het gebied van het opzetten van bedrijven gelooft in gedecentraliseerde systemen, zijn ambassadeurs van krachtige, toonaangevende oplossingen en aanjagers van innovatie in het delven van digitale activa en high-performance computing, met een focus op ESG-afstemming. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie, anders dan uitspraken over historische feiten, opgenomen in dit persbericht die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou kunnen", "zou moeten", "zal", "is van plan", "anticipeert", "staat toe", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "potentieel", "voorspelt", "is ontworpen om", "waarschijnlijk" of soortgelijke uitdrukkingen en omvat, onder andere, verklaringen over de dynamiek van het bitcoin-netwerk, het vermogen van het bedrijf om extra bitcoins te produceren, het vermogen van het bedrijf om de algehele efficiëntie en hashrate te verhogen, het vermogen van het bedrijf om extra miners in te zetten, de kosten in verband met het delven van digitale activa en het vermogen van het bedrijf om de bestaande productiviteitspercentages te handhaven.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 op de datum van dit persbericht als redelijk worden beschouwd, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die kunnen leiden tot de werkelijke resultaten, het activiteitsniveau, de prestaties of prestaties die wezenlijk verschillen van prestaties die uitgedrukt of geïmpliceerd werden door dergelijke toekomstgerichte informatie, met inbegrip van de verwachte timing voor de voltooiing van de bouw- en ontwikkelactiviteiten op de derde delflocatie van het bedrijf in North Bay, Ontario zal verder worden vertraagd als gevolg van de vertragingen in de wereldwijde toeleveringsketen, het vermogen van het bedrijf om rentebetalingen te doen over opgenomen gedeelten van leningen bij Trinity Capital, de impact van algemene economische omstandigheden op het bedrijf, industriële omstandigheden, valutaschommelingen, belastingen, regelgeving, veranderingen in fiscale of andere wetgeving, concurrentie van andere deelnemers in de branche, het gebrek aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of management, volatiliteit op de aandelenmarkten, politieke en geopolitieke instabiliteit en het vermogen van het bedrijf om toegang te krijgen tot voldoende kapitaal uit interne en externe bronnen. De voorgaande en andere risico's worden in meer detail beschreven in het gedeelte "Risicofactoren" van het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf d.d. 25 maart 2021, dat beschikbaar is op www.sedar.com. Deze lijst van factoren die Hut 8 kunnen beïnvloeden is niet-limitatief; deze factoren moeten echter zorgvuldig worden overwogen zonder overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte informatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Van tijd tot tijd komen er nieuwe factoren bij waarvan het voor Hut 8 niet mogelijk is om ze allemaal te voorspellen of om vooraf de impact van elk van deze factoren op de activiteiten van Hut 8 te beoordelen of in welke mate een factor, of combinatie van factoren, ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten in toekomstgerichte informatie. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht wordt uitdrukkelijk gekwalificeerd door deze waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie.

