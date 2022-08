Hut 8 Mining lance un programme d'actions sur le marché

TORONTO, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord de distribution d'actions daté du 17 août 2022 (« l'Accord ATM ») avec Canaccord Genuity et Stifel (les « Agents »), en vertu duquel la Société a établi un programme d'actions sur le marché (le « Programme ATM »).

En vertu du programme ATM, la société peut, selon son bon vouloir et de temps à autre pendant la durée de l'accord ATM, vendre, par l'intermédiaire des agents, un nombre d'actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») permettant à la société de réaliser un produit brut total pouvant atteindre 200 000 000 $ US. Les ventes d'actions ordinaires, le cas échéant, par l'intermédiaire des agents seront effectuées par le biais d'émissions « at-the-market », y compris, notamment, les ventes effectuées directement sur le marché boursier du Nasdaq aux États-Unis au prix du marché en vigueur lors de chaque vente. Aucune action ordinaire ne sera offerte ou vendue dans le cadre du programme ATM à la Bourse de Toronto ou sur tout autre marché au Canada. Le programme ATM peut être résilié, avec préavis, par l'une ou l'autre des parties à tout moment.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Programme ATM, le cas échéant, principalement pour les besoins généraux de l'entreprise (y compris le financement des opérations en cours et/ou les besoins en fonds de roulement). Le produit net du Programme ATM peut également être utilisé pour rembourser des dettes en cours de temps à autre, des programmes d'investissement discrétionnaires et des acquisitions potentielles. Étant donné que les actions ordinaires seront distribuées aux prix du marché en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier entre les acheteurs et pendant la période de distribution. Le volume et le moment des ventes, le cas échéant, seront déterminés exclusivement par la Société et conformément aux conditions prévues par l'accord ATM.

Avant de commencer le programme ATM, la société a mis fin à l'accord de placement sur le marché conclu entre la société et H.C. Wainwright & Co., LLC concernant son précédent placement sur le marché d'actions ordinaires pour un produit total pouvant atteindre 65 millions de dollars américains, qui a été lancé le 11 février 2022.

L'offre et la vente des actions ordinaires dans le cadre du programme ATM seront effectuées au moyen d'un supplément au prospectus daté du 17 août 2022 (le « supplément au prospectus ») qui complète le prospectus simplifié de base existant de la Société daté du 5 août 2022 (le « prospectus de base ») inclus dans la déclaration d'enregistrement américaine de la Société sur le formulaire F-10 (dossier n° 333-266608) dans le cadre du système d'information multijuridictionnel États-Unis-Canada (la « déclaration d'enregistrement »). La déclaration d'enregistrement a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 10 août 2022. Des exemplaires de la déclaration d'enregistrement et du supplément au prospectus sont disponibles sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov et des exemplaires du prospectus de base et du supplément au prospectus sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des exemplaires de ces documents peuvent également être obtenus auprès de : Canaccord Genuity LLC, à l'attention de : Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston MA 021990 ou par courriel en écrivant à [email protected] .

Ces documents contiennent des informations importantes sur le programme ATM. Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus de base et le Supplément au Prospectus ainsi que la Déclaration d'enregistrement avant de prendre une décision en matière d'investissement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de ces actions ordinaires ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

À propos de Hut 8 Mining Corp.

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, dans l'Ontario, tous situés au Canada, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de Bitcoins auto-exploités au monde parmi les mineurs de cryptomonnaie et les sociétés cotées en bourse. Avec plus de 36 000 pieds carrés d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques du Canada à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue Hut 8 contribue à définir la révolution des actifs numériques afin de créer de la valeur et des impacts positifs pour ses actionnaires et les générations à venir.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » et certaines « informations prospectives » telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations et informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « croire », « continuer », « planifier » ou d'autres termes similaires. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies dans le but d'aider les lecteurs à comprendre les attentes et les projets actuels de la direction concernant l'avenir.

Plus précisément, ces informations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux éléments suivants : notamment des déclarations concernant la valeur totale des actions ordinaires qui peuvent être émises dans le cadre du programme ATM et l'utilisation prévue par la société du produit net du programme ATM, le cas échéant. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas convenir dans d'autres circonstances. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où la déclaration a été formulée. Les hypothèses importantes comprennent : des hypothèses concernant le niveau de demande des actions ordinaires dans le cadre du programme ATM, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, l'impact prévu de la pandémie de COVID-19 et les coûts de transaction.

Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment les conditions du marché et d'autres facteurs susceptibles d'affecter la capacité de la société à utiliser le programme ATM et les prix auxquels la société peut vendre des actions ordinaires dans le cadre du programme ATM ; l'effet dilutif des émissions d'actions ordinaires dans le cadre du programme ATM ; les besoins futurs en capitaux et l'incertitude quant à l'obtention de financements supplémentaires ; la nature concurrentielle du secteur ; les risques de change ; la nécessité pour la société de gérer sa croissance et son expansion prévues ; les risques liés à la pandémie de COVID-19 et son impact sur la société, les conditions économiques et les marchés mondiaux ; d'autres événements, développements ou facteurs imprévus faisant en sorte que les attentes, hypothèses et autres facteurs susmentionnés s'avèrent finalement inexacts ou non pertinents, et ces facteurs sont décrits plus en détail dans notre dernier rapport de gestion annuel et intermédiaire, ainsi que dans la section « Facteurs de risque » du Prospectus de base, du Supplément au prospectus et de la notice annuelle de la Société datée du 17 mars 2022, qui sont disponibles sur le site www.sedar.com , et doivent être examinés attentivement par les investisseurs potentiels.

Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se matérialisent, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les informations prospectives. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque dont nous n'avons pas actuellement connaissance ou que nous considérons actuellement comme non significatifs et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces informations prospectives. Rien ne garantit que ces informations s'avèreront exactes, car les résultats réels et les événements à venir pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations. Aucune déclaration prospective ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent nos attentes à la date indiquée dans le présent document et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention, obligation ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent.

