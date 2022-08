Hut 8 Mining lanceert At-The-Market aandelenprogramma

TORONTO, 18 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of het "Bedrijf") is verheugd aan te kondigen dat het aandelenverdelingsovereenkomst is aangegaan gedateerd 17 augustus, 2022 (de 'ATM-overeenkomst') met Canaccord Genuity and Stifel (de 'agenten'), op basis waarvan het bedrijf een op-de-markt-aandelenprogramma (het 'ATM-programma') heeft opgericht.

Op grond van het ATM-programma kan het bedrijf, naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd gedurende de looptijd van de ATM-overeenkomst, via de agenten een dergelijk aantal gewone aandelen van het bedrijf ("gewone aandelen") verkopen, wat tot een geaggregeerde bruto-opbrengst aan het bedrijf tot US$ 200.000.000 zou leiden. De eventuele verkoop van gewone aandelen via de agenten geschiedt op basis van 'op de markt'-uitgiften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechtstreekse verkoop op de Nasdaq-aandelenmarkt in de Verenigde Staten tegen de op het tijdstip van elke verkoop geldende marktprijs. Er zullen geen gewone aandelen worden aangeboden of verkocht in het kader van het ATM-programma op de beurs van Toronto of op een andere markt in Canada. Het ATM-programma kan op elke moment, onder kennisgeving, door een van de partijen worden beëindigd.

Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst van het ATM-programma, indien van toepassing, voornamelijk te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van de financiering van lopende activiteiten en/of de vereisten op het gebied van werkkapitaal). De netto-opbrengst van het ATM-programma kan ook worden gebruikt om van tijd tot tijd uitstaande schulden, discretionaire kapitaalprogramma's en potentiële overnames terug te betalen. Aangezien de gemeenschappelijke aandelen zullen worden verdeeld tegen op het tijdstip van de verkoop geldende marktprijzen, kunnen de prijzen tussen de kopers en gedurende de distributieperiode verschillen. De omvang en het tijdstip van de verkoop, indien van toepassing, zullen naar eigen goeddunken van het bedrijf en in overeenstemming met de voorwaarden van de ATM-overeenkomst worden bepaald.

Voordat het ATM-programma werd gestart, heeft het bedrijf de 'at the market'-overeenkomst tussen het bedrijf en H.C. Wainwright & Co., LLC met betrekking tot haar eerdere 'at the market'-aanbiedingen van gewone aandelen voor een totale opbrengst tot US$ 65 miljoen, die op 11 februari 2022 werd gelanceerd, beëindigd.

De aanbieding en de verkoop van de gewone aandelen in het kader van het ATM-programma zullen plaatsvinden met een prospectus-supplement van 17 augustus, 2022 (het 'Prospectus- supplement'), een aanvulling op het bestaande short-form-basisprospectus van het bedrijf van 5 augustus, 2022 (de 'Basis-prospectus') opgenomen in de Amerikaanse registratieverklaring op formulier F-10 (File No. 333-266608) van het Amerikaans-Canadese multijurisdictionele openbaarmakingssysteem (De 'Registratieverklaring'). De registratieverklaring is op 10 augustus 2022 van kracht verklaard door de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') van de Verenigde Staten. Een kopie van de registratieverklaring en het Prospectus-supplement is te vinden op EDGAR op www.sec.gov en een kopie van het basisprospectus en het Prospectus-supplement is te vinden op SEDAR OP www.sedar.com. Er zijn ook kopieën van deze documenten te verkrijgen bij: Canaccord Genuity LLC, Attention: Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston MA 021990 of per e-mail op [email protected].

Dergelijke documenten bevatten belangrijke informatie over het ATM-programma. Potentiële beleggers dienen het basisprospectus en het Prospectus-supplement en de registratieverklaring te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om te verkopen of te verzoeken om een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er een verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voor de registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over Hut 8 Mining Corp.

Hut 8 is een van Noord-Amerika's grootste innovatiegerichte miners van digitale activa. Het bedrijf staat onder leiding van een team van ondernemende technologen, die allemaal optimistisch zijn over bitcoin, blockchain, Web 3.0 en het overbruggen van de opkomende en traditionele hoogwaardige computerwerelden. Met twee vestigingen waar digitale activa worden gemined in het zuiden van Alberta en een derde vestiging in North Bay, Ontario, allemaal in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitsniveaus in de sector en een van de hoogste inventarissen van zelf-gedolven bitcoin van alle crypto-miners en beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Met 11.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit, aangesloten op elektrische netwerken die worden aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energie en emissievrije energiebronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa door het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele hoogwaardige compute (Web 2.0) als de opkomende digitale activacomputingsectoren, blockchain gaming en Web 3.0 dient. Hut 8 was de eerste Canadese 'digital asset miner' op de Nasdaq Global Select Market. Door middel van innovatie, verbeelding en passie helpt Hut 8 bij het definiëren van de digitale activarevolutie. Het bedrijf creëert waarde en positieve effecten voor de aandeelhouders en de komende generaties.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Deze persverklaring bevat bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen en bepaalde op de toekomst gerichte informatie, zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte verklaringen kunnen over het algemeen worden geïdentificeerd door het gebruik van op de toekomst gerichte terminologie, zoals "kunnen", "plannen", "proberen", "zullen", "verwachten", "inschatten", "anticiperen", "geloven" of "doorgaan" of vergelijkbare terminologie. De toekomstgerichte informatie in deze informatie is bedoeld om lezers te helpen de huidige verwachtingen en plannen van het management met betrekking tot de toekomst te begrijpen.

Meer in het bijzonder, deze toekomstgerichte informatie in dit persbericht bevat, maar is niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot het volgende: met inbegrip van verklaringen met betrekking tot de geaggregeerde waarde van gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven op basis van het ATM-programma en het verwachte gebruik van de netto-opbrengst van het ATM-programma, indien van toepassing. De lezers wordt gewaarschuwd dat deze informatie niet geschikt is voor andere doeleinden. Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. De belangrijkste aannames omvatten: de aannames met betrekking tot de vraag naar de gemeenschappelijke aandelen in het kader van het ATM-programma, de wisselkoers van de Amerikaanse/Canadese dollar, de verwachte impact van de COVID-19-pandemie en de transactiekosten.

Op de toekomst gerichte informatie is noodzakelijkerwijs op een aantal meningen gebaseerd, aannames en schattingen dat, Hoewel door Hut 8 op de datum van dit persbericht als redelijk wordt beschouwd, zijn onderworpen aan bekende en onbekende risico's; onzekerheden, aannames en andere factoren die de werkelijke resultaten kunnen veroorzaken; het niveau van de activiteit; prestaties of prestaties die wezenlijk verschillen van de prestaties die door deze op de toekomst gerichte informatie worden uitgedrukt of geïmpliceerd; met inbegrip van, maar niet beperkt tot: de marktomstandigheden en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het bedrijf om het ATM-programma te gebruiken en op de prijzen waartegen het bedrijf gewone aandelen in het ATM-programma mag verkopen; het verwaterende effect van uitgiften van gewone aandelen in het ATM-programma; de toekomstige kapitaalbehoeften en de onzekerheid van de aanvullende financiering; het concurrerende karakter van de sector; valutarisico's; de noodzaak voor het bedrijf om haar geplande groei en uitbreiding te beheren; risico's in verband met de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan voor het bedrijf; de economische omstandigheden en de mondiale markten; andere onvoorziene gebeurtenissen, ontwikkelingen, of factoren die een van de bovengenoemde verwachtingen veroorzaken, aannames, en andere factoren die uiteindelijk onnauwkeurig of irrelevant zijn en die meer in detail zijn beschreven in de discussies en analyse van ons meest recente jaarlijkse en tussentijdse management, en in het onderdeel 'Risicofactoren' van de, basisprospectus op het schap, het Prospectus-supplement en het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf van 17 maart, 2022, die beschikbaar zijn op www.sedar.com, en moet zorgvuldig worden overwogen door potentiële beleggers.

Als een van deze risico's of onzekerheden werkelijkheid is, of als de meningen, schattingen of aannames achter de op de toekomst gerichte informatie onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de verwachtingen in de toekomstgerichte informatie. Hoewel we hebben geprobeerd om belangrijke risicofactoren te identificeren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die in toekomstgerichte informatie, is het mogelijk dat er andere risicofactoren zijn die op dit moment niet bekend zijn of dat we op dit moment van mening zijn dat deze niet van belang zijn, Wat er ook toe kan leiden dat de werkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke toekomstgerichte informatie worden uitgedrukt. Er is geen garantie dat dergelijke informatie juist is, aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van de gegevens die in deze informatie worden verwacht. Geen toekomstgerichte verklaring is een garantie voor de toekomst. U mag dan ook niet te veel op op de toekomst gerichte informatie vertrouwen, die alleen op de datum van de mededeling is vermeld. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is een afspiegeling van onze verwachtingen op de in dit bericht gespecificeerde datum en kan na die datum worden gewijzigd. We wijzen echter elke intentie of verplichting of verbintenis af om op de toekomst gerichte informatie te actualiseren of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve wanneer dit is vereist op grond van de toepasselijke effectenwetgeving.

Alle toekomstgerichte informatie in dit persbericht wordt uitdrukkelijk door deze waarschuwingsverklaring erkend.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1880402/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Launches_At_The_Market_Equity_Pro.jpg

SOURCE Hut 8 Mining Corp