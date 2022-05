Hut 8 présente ses résultats d'exploitation et financiers pour le premier trimestre 2022

« Nos activités extractives, grâce en grande partie à l'installation de près de 9 600 nouveaux mineurs MicroBT, ont continué à produire de solides résultats au cours du premier trimestre », a déclaré Shane Downey, directeur financier de Hut 8. « Nous avons réalisé un chiffre d'affaires et une rentabilité solides tout en faisant progresser notre stratégie HODL, et nous sommes convaincus que nous disposons des fondamentaux nécessaires pour nous servir à long terme. »

Faits saillants du premier trimestre 2022

Le chiffre d'affaires a augmenté de 67 % pour atteindre 53,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, nos opérations d'auto-minage ayant généré 49,3 millions de dollars de chiffre d'affaires pour 942 bitcoins minés.

La Société a installé 9 592 nouveaux mineurs MicroBT M30S, M30S+ et M31S+ dans les installations de Drumheller et de Medicine Hat en Alberta . L'installation de ces mineurs a porté la capacité d'extraction de la société à 2,54 EH/s, soit une augmentation de 27 % par rapport au 31 décembre 2021.

L'acquisition de l'entreprise de services de cloud computing et de centres de données de colocation de TeraGo Inc. a été conclue le 31 janvier 2022, faisant de la société un chef de file de l'informatique haute performance, avec cinq centres de données en Ontario et en Colombie-Britannique et environ 400 clients commerciaux. L'activité d'informatique haute performance génère actuellement des revenus mensuels récurrents d'environ 1,6 million de dollars.

(i) Mesure non conforme aux IFRS - voir la section « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous.

La société a élargi son équipe de direction en nommant Erin Dermer au poste de vice-présidente du marketing, des communications et des affaires publiques, James Beer au poste de premier vice-président des opérations et Josh Rayner au poste de vice-président des ventes. Collectivement, ces personnes apportent à la société plus de 45 ans d'expérience en matière de leadership pour soutenir la croissance de ses activités.

APERCU DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET FINANCIERS

Pour les périodes closes le 31 mars



Trois mois terminés (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





2022 2021(i) Résultats d'exploitation









Actifs numériques minés





942 539











Résultats financiers









Chiffre d'affaires total





53 333 $ 31 983 $ Revenu net





55 708 19 134 Bénéfice de minage (ii)





32 906 17 498 BAIIDA ajusté (ii)





27 109 16 181











Bénéfice par action









Revenu net - de base





0,33 $ 0,17 $ Résultat net - dilué





0,31 $ 0,15 $ (i) Mesure non conforme aux IFRS - voir la section « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous. (ii) Certains chiffres comparatifs ont été retraités, le cas échéant, pour être conformes à la présentation de la période en cours.









En date du (En milliers de dollars canadiens)





31 mars 2022 31 décembre 2021 Situation financière









Liquidités





78 524 $ 140 127 $ Total des actifs numériques





367 600 323 946 Total des actifs





753 443 720 709 Total du passif





102 886 154 741 Total des fonds propres





650 557 565 968















Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mars 2022 s'est élevé à 53,3 millions de dollars, contre 32,0 millions de dollars pour l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement due aux activités de minage d'actifs numériques de la société, qui a miné 942 bitcoins et généré des revenus de 49,3 millions de dollars, contre 539 bitcoins minés et un chiffre d'affaires de 30,6 millions de dollars au cours de l'année précédente. L'augmentation du nombre de bitcoins minés est due au déploiement de mineurs supplémentaires plus efficaces au cours du trimestre en 2022 par rapport à la même période en 2021. La hausse des revenus due à l'augmentation du nombre de bitcoins minés a été partiellement compensée par une diminution du prix moyen du bitcoin, ce qui a entraîné un revenu moyen par bitcoin miné de 52 327 dollars pour le trimestre, contre 56 692 dollars pour le trimestre de l'année précédente. Les revenus des services d'hébergement se sont élevés à 0,8 million de dollars pour le trimestre, contre 1,4 million de dollars pour le trimestre de l'année précédente. La diminution des revenus générés par les services d'hébergement est due à une réduction du nombre de clients d'hébergement, car la société a acquis le matériel d'extraction d'actifs numériques d'un des deux clients d'hébergement historiques en décembre 2021.





pour le trimestre, contre 56 pour le trimestre de l'année précédente. Les revenus des services d'hébergement se sont élevés à 0,8 million de dollars pour le trimestre, contre 1,4 million de dollars pour le trimestre de l'année précédente. La diminution des revenus générés par les services d'hébergement est due à une réduction du nombre de clients d'hébergement, car la société a acquis le matériel d'extraction d'actifs numériques d'un des deux clients d'hébergement historiques en décembre 2021. Les activités d'informatique haute performance nouvellement acquises par la Société ont généré des revenus supplémentaires de 3,3 millions de dollars, reflétant deux mois de contributions. La société estime que les revenus récurrents provenant de l'activité d'informatique haute performance augmenteront de 15 à 18 % au cours de l'année 2022. Selon le point de vue préliminaire de Hut 8, l'activité acquise générera des marges brutes comprises entre 35 % et 40 %, avec des possibilités d'optimiser davantage ces marges à l'avenir.





Le coût des produits d'exploitation est constitué des coûts d'exploitation des sites et de l'amortissement et s'est élevé à 36,9 millions de dollars pour le premier trimestre de 2022, contre 19,8 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Les coûts d'exploitation des sites sont principalement constitués des coûts d'électricité ainsi que des coûts de personnel, de surveillance du réseau, de licences logicielles et de réparation et d'entretien des équipements dans le cadre de nos activités de minage et d'informatique haute performance. Les coûts d'exploitation des sites pour le trimestre clos le 31 mars 2022 se sont élevés à 18,5 millions de dollars, dont 16,9 millions de dollars étaient attribuables à nos activités de minage et 1,6 million de dollars à nos activités d'informatique haute performance. Le coût moyen du minage de chaque bitcoin pour le premier trimestre de 2022 s'est élevé à environ 18 000 dollars, contre environ 25 900 dollars au cours de la même période l'exercice précédent. Cette diminution est principalement due au déploiement d'une flotte plus importante d'équipements de minage nettement plus efficaces. Les frais d'amortissement ont augmenté à 18,4 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2022, contre 5,8 millions de dollars au cours de la même période en 2021, en raison de l'augmentation du nombre de mineurs déployés au cours du trimestre ainsi que de 0,7 million de dollars d'amortissement supplémentaire provenant de nos activités d'informatique haute performance nouvellement acquises.





Le bénéfice net s'est élevé à 55,7 millions de dollars et le bénéfice net par action à 0,33 dollar pour le trimestre clos le 31 mars 2022, contre un bénéfice net de 19,1 millions de dollars et un bénéfice net par action de 0,17 dollar au cours de la même période en 2021. Cette augmentation s'explique par la hausse du chiffre d'affaires et du gain hors trésorerie provenant de la réévaluation du passif des bons de souscription enregistrés au premier trimestre 2022, partiellement compensée par la réduction des frais généraux et administratifs engagés au premier trimestre 2021.





Le BAIIDA ajusté (i) (une mesure non conforme aux IFRS) a augmenté de 10,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2022, par rapport à la même période en 2021. Cette augmentation s'explique par la hausse du bénéfice lié au minage des actifs numériques (i), partiellement compensée par l'augmentation des frais généraux et administratifs engagés pour soutenir la croissance des activités de la Société.





(une mesure non conforme aux IFRS) a augmenté de 10,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2022, par rapport à la même période en 2021. Cette augmentation s'explique par la hausse du bénéfice lié au minage des actifs numériques , partiellement compensée par l'augmentation des frais généraux et administratifs engagés pour soutenir la croissance des activités de la Société. Les actifs numériques sont constitués de bitcoins, dont le solde était de 6 460 bitcoins et la valeur marchande de 367,6 millions de dollars au 31 mars 2022. Ce solde se composait de 4 460 bitcoins détenus dans sa réserve et de 2 000 détenus dans le cadre d'accords de prêt.

MESURES NON-IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures qui ne sont pas reconnues par les normes IFRS et qui n'ont pas une signification normalisée prescrite par ces normes. Elles ne sont donc pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La société utilise des mesures non-IFRS, notamment le « BAIIDA ajusté » et le « bénéfice de minage », comme informations supplémentaires pour compléter les mesures IFRS et permettre une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction.

Les tableaux suivants rapprochent les mesures non-IFRS utilisées par la Société pour analyser la performance opérationnelle de Hut 8, à leur mesure IFRS la plus proche et doivent être lus conjointement avec l'état consolidé intermédiaire condensé non audité des opérations et du résultat (perte) global et l'état intermédiaire consolidé condensé non audité des flux de trésorerie inclus dans les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités pour le trimestre clos le 31 mars 2022.

Bénéfice de minage

« Le bénéfice de minage » représente le bénéfice brut (revenus moins le coût des produits d'exploitation), à l'exclusion de l'amortissement et des revenus et des coûts d'exploitation des sites directement attribuables aux services d'hébergement. Le bénéfice de minage montre la rentabilité des opérations de minage des actifs numériques de base de la société, sans l'impact des frais d'amortissement hors trésorerie.

Le tableau suivant rapproche la marge brute de notre mesure non-IFRS, le bénéfice de minage :

Pour le trimestre clos le 31 mars 2022 2021 Bénéfice brut 16 455 $ 12 207 $





Ajout (déduction) :



Revenus des services d'hébergement (751) (1 426) Revenus provenant de l'informatique haute performance (3 290) - Coûts d'exploitation des sites attribuables à l'hébergement et à l'informatique haute performance 2 127 915 Amortissement 18 365 5 802 Bénéfice de minage 32 906 $ 17 498 $ (i) Mesure non conforme aux IFRS - voir la section « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous.

BAIIDA ajusté

« Le BAIIDA ajusté » représente le BAIIDA (le revenu net ou la perte nette à l'exclusion du des produits financiers nets ou des charges financières nettes, de l'impôt sur le revenu ou du recouvrement, de la dépréciation et de l'amortissement) ajusté pour exclure la rémunération en actions hors trésorerie, le gain ou la perte de juste valeur sur la réévaluation des actifs numériques, les frais de dépréciation non récurrents ou les reprises de dépréciation, et les coûts associés aux transactions ponctuelles ou non récurrentes. Le BAIIDA ajusté est utilisé pour évaluer la rentabilité sans l'impact des méthodes comptables hors trésorerie, de la structure du capital, de la fiscalité et des transactions ponctuelles ou non récurrentes. Cette mesure de performance fournit une mesure cohérente et comparable de la rentabilité de la société sur plusieurs périodes.

Le tableau suivant rapproche le résultat net de notre mesure non-IFRS, le BAIIDA ajusté :

Pour le trimestre clos le 31 mars 2022 2021 Revenu net 55 708 $ 19 134 $





Ajout (déduction) :



Charges financières (produits financiers) nettes 1 292 (348) Dépréciation et amortissement 18 594 5 802 Paiements fondés sur des actions 1 299 2 756 Gain sur la cession d'actifs numériques - (182) Change de devises 711 431 Retenue d'impôts sur les paiements fondés sur les actions - 1 246 Coûts de transaction ponctuels 1 611 - Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu différé 1 121 (13 370) Charge de taxes sur les ventes 913 712 Gain sur la réévaluation du passif des bons de souscription (54 140) -

27 109 $ 16 181 $

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe pour le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, le développement et la croissance des activités, opérations, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « aura », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « permet », « croit », « estime », « s'attend », « prédit », « potentiel », « projette », « est conçu pour », « probable » ou des expressions semblables. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Plus précisément, les informations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les éléments suivants : la position de la société et sa capacité à saisir des opportunités dans le secteur des actifs numériques ; la capacité de la société à faire progresser la stratégie HODL à long terme ; la stratégie de croissance de la société ; les estimations de l'augmentation des revenus récurrents provenant de l'activité d'informatique haute performance de la société et leur montant ; et les marges estimées de l'activité d'informatique haute performance de la société et sa capacité à optimiser ces marges à l'avenir.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où ces déclarations ont été faites. Les hypothèses importantes comprennent : des hypothèses concernant le niveau de la demande et la performance financière du secteur des actifs numériques, les taux d'imposition effectifs, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, l'impact attendu de la pandémie de COVID-19, l'inflation, l'accès aux capitaux, le calendrier et la réception des approbations réglementaires, les activités d'acquisition et de cession, les dépenses opérationnelles, le retour sur investissement et les coûts de transaction.

Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les hacks en matière de sécurité et de cybersécurité, le contrôle par des acteurs malveillants ou des botnets de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin, la poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin, l'évolution des difficultés de minage du Bitcoin, la perte ou la destruction des clés privées, la hausse des frais d'enregistrement des transactions dans la Blockchain, les transactions erronées, la dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés, la dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers, les changements réglementaires, les changements de classification et d'imposition, le risque lié à la dynamique des prix, la fraude et les échecs liés aux échanges de crypto-monnaies, la difficulté d'obtenir des services bancaires et des financements, la difficulté d'obtenir des assurances, des permis et des licences, les perturbations d'approvisionnement en Internet et en électricité, les événements géopolitiques, l'incertitude quant au développement de protocoles cryptographiques et algorithmiques, l'incertitude quant à l'acceptation ou à l'utilisation généralisée des crypto-monnaies, l'incapacité à anticiper les innovations technologiques, la pandémie de COVID19, le changement climatique, le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles, le risque de litige, le risque d'intégration des entreprises, l'évolution de la demande du marché, l'évolution du réseau et de l'infrastructure, l'interruption des systèmes, les changements apportés aux contrats de location et d'autres risques liés aux activités liées aux crypto-monnaies et aux centres de données. Pour une liste complète des facteurs qui pourraient affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société du 17 mars 2022 et des autres documents de divulgation continue de Hut 8 qui sont disponibles sur www.sedar.com .

Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme étant prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, prévus, attendus, projetés ou ciblés, et il ne faudrait pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futurs, ou pour tout autre motif, sauf si les lois l'exigent.

La Bourse de Toronto et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À PROPOS DE HUT 8

Hut 8 est une société d'extraction d'actifs numériques qui exerce ses activités à l'échelle industrielle en Alberta, au Canada. La Société est l'un des principaux mineurs d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord, soutenant les systèmes ouverts et décentralisés depuis 2018. Opérant au Canada, dans la province de l'Alberta, riche en énergie, Hut 8 affiche une capacité installée parmi les plus élevées de l'industrie. A l'échelle mondiale, la Société est l'un des plus grands détenteurs de bitcoins auto-minés par rapport aux autres mineurs d'actifs numériques et aux sociétés cotées en bourse. Tout en mettant en œuvre sa stratégie d'extraction et de détention de bitcoins, Hut 8 développe une stratégie d'affaires et de revenus diversifiée afin de croître et de protéger la valeur des actionnaires indépendamment de l'évolution du prix du Bitcoin. La stratégie d'affaires de la Société comporte de multiples volets, notamment l'extraction d'actifs numériques rentables, l'hébergement de calcul à haute performance en marque blanche, ainsi que des programmes de rendement et de revenus tirant parti de sa réserve de bitcoins. Forte d'une croissance rapide et d'un excellent bilan, Hut 8 a été le premier mineur coté à la TSX et le premier mineur canadien inscrit au Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

