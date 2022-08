Hut 8 signe un partenariat avec Foundry

Foundry choisit l'infrastructure de centre de données de Hut 8 pour ses services Cloud

TORONTO, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ : HUT) (TSX : HUT) (« Hut 8 » ou la « Société »), l'un des plus grands pionniers dans le secteur du minage d'actifs numériques axé sur l'innovation et fournisseur d'infrastructures informatiques à haute performance d'Amérique du Nord, a signé un partenariat avec Foundry digital LLC (« Foundry »), une filiale en propriété exclusive de Digital Currency Group Inc. (« DCG ») se concentrant sur l'infrastructure des actifs numériques. Cet accord marque la première victoire significative dans le secteur de la Blockchain pour l'activité d'informatique à hautes performances de Hut 8.

Hut 8 Mining Corp Logo

Hut 8 soutiendra plusieurs secteurs d'activité pour Foundry, initialement dans le centre de données de la Société basé à Mississauga dans l'Ontario, avec des projets d'expansion dans le centre de données de Kelowna, en Colombie-Britannique, pour apporter un soutien aux infrastructures à travers le Canada. Foundry travaille avec l'industrie nord-américaine du minage et du staking de devises numériques en apportant son expertise institutionnelle, ses capitaux et ses renseignements sur les marchés afin d'aider à construire une infrastructure décentralisée.

« Nous sommes ravis d'accueillir Foundry, que nous soutenons depuis longtemps par le biais de son pool de minage des actifs numériques, dans notre centre de données informatiques à haute performance situé à Mississauga, dans l'Ontario », a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. « Foundry est un leader dans l'industrie des actifs numériques, et nous sommes impatients de favoriser sa croissance continue avec une infrastructure de pointe. »

« Hut 8 est un partenaire de confiance de Foundry depuis 2020 », a déclaré Dan Magnuszewski, directeur technique de Foundry. « En tant que vétérans de l'industrie du Bitcoin possédant une expertise dans l'infrastructure des centres de données, l'équipe de Hut 8 connaît parfaitement notre secteur, c'est pourquoi nous l'avons trouvée parfaitement adaptée lorsque nous avons cherché des services d'infrastructure. »

À propos de Foundry Digital LLC

Foundry Digital LLC, une filiale de DCG, a été créée pour répondre à la demande institutionnelle d'un meilleur accès au capital, d'une meilleure efficacité et d'une meilleure transparence dans l'industrie du minage et du staking d'actifs numériques. Basée à Rochester, dans l'État de New York, Foundry tire parti de son expertise institutionnelle, de ses capitaux et de ses connaissances du marché pour permettre aux acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies de disposer des outils dont ils ont besoin pour construire l'infrastructure décentralisée de demain. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site foundrydigital.com.

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'un des plus grands mineurs d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord, dirigé par une équipe de technologues spécialisés dans la création d'entreprises, axés sur le Bitcoin, la Blockchain, le Web 3.0 et reliant les mondes naissants et traditionnels de l'informatique à hautes performances. Avec deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième à North Bay, dans l'Ontario, tous situés au Canada, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés de l'industrie et l'un des stocks les plus élevés de Bitcoin auto-minés parmi toutes les sociétés de minage de cryptomonnaies et entreprises cotées en bourse à l'échelle mondiale. Avec une superficie de 36 000 m² de centres de données géographiquement diversifiés et une capacité Cloud connectée à des réseaux électriques alimentés par des énergies renouvelables significatives et des ressources exemptes d'émission, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels afin de créer le premier modèle de centre de données hybride qui sert à la fois le calcul traditionnel à hautes performances (Web 2.0) et les secteurs naissants de l'informatique numérique, des jeux sur la Blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur canadien d'actifs numériques à être coté au Nasdaq Global Select Market. Grâce à l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 aide à définir la révolution des actifs numériques afin de créer de la valeur et des impacts positifs pour ses actionnaires et les générations à venir.

Avertissements concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse inclut des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des lois américaines sur les valeurs mobilières, respectivement (collectivement, les « informations prospectives »). Toutes les informations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans le présent communiqué de presse qui traitent des activités, événements ou développements que la Société prévoit ou anticipe et qui pourraient se produire à l'avenir, y compris des éléments tels que la stratégie commerciale future, les avantages concurrentiels, les objectifs, l'expansion et la croissance des activités, des opérations, des plans et autres, constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « serait », « pourrait », « devrait , « va », « à l'intention », « prévoit », « anticipe », « autorise », « croit », « estime », « s'attend à », « prédit », « potentiel », « est conçu pour », « probable » ou les expressions similaires. En outre, toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse qui fait référence aux attentes, aux projections ou autres descriptions d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives et inclut, entre autres, les déclarations concernant : les revenus récurrents et le taux de croissance attendus de la Société grâce à ses activités informatiques hautement performantes ; la capacité de la Société à naviguer avec succès sur le marché actuel ; et la portée des services qui seront fournis par Hut 8 à Foundry Digital au centre de données de Mississauga de Hut 8, y compris l'extension proposée de ces services au centre de données de Kelowna.

Les énoncés contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais plutôt des attentes, estimations et projections de la direction concernant des événements futurs basés sur certains facteurs et hypothèses importants au moment où l'énoncé a été formulé. Bien que jugés raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes, hypothèses connus et inconnus et autres facteurs pouvant causer les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les accomplissements de différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, incluant, sans s'y limiter, les facteurs décrits plus en détail dans la section « facteurs de risque » du formulaire d'information annuel de la Société daté du 17 mars 2022, et les autres documents d'information continue de Hut 8 qui sont disponibles à l'adresse www.sedar.com.

Ces facteurs ne sont pas censés représenter une liste complète des facteurs qui pourraient affecter Hut 8, toutefois, ces facteurs doivent être examinés attentivement. Rien ne garantit que de telles estimations et hypothèses se révèleront correctes. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse tel que prévu, planifié, anticipé, recherché, proposé, estimé, prédit, anticipé, projeté ou ciblé et il convient de ne pas se fier indûment au présent communiqué de presse. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur un énoncé prospectif particulier ne peut être déterminé avec certitude car ils sont interdépendants et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment opportun. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué de presse, et Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant des informations prospectives, ou les facteurs ou hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Contacts : Relations avec les investisseurs chez Hut 8 : Sue Ennis, [email protected] ; Relations avec les médias chez Hut 8 : Erin Dermer, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1870443/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Signs_Partnership_with_Foundry.jpg

SOURCE Hut 8 Mining Corp