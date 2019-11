HUYA décroche les droits de diffusion exclusifs sur trois ans de la ligue LCK en Chine

L'accord exclusif de trois ans donne un grand coup de pouce à l 'ensembledes programmes de HUYA

Cet accord conduit HUYA et Riot Games China à un niveau de collaboration sans précédent avec les droits d'auteur de la LCK. Cela ouvre la voie à une modernisation globale, en termes de contenu, de technologie et d'identité. En ce qui est du contenu, HUYA continuera de coordonner des streamers et des influenceurs qui participeront activement aux évènements officiels et intensifieront les partenariats avec les programmes officiels. En ce qui est de l'expérience de visionnage pour les fans, HUYA va nettement améliorer la technologie et la faire passer à un niveau où les fans bénéficieront d'une qualité de streaming en haute définition, semblable à celle d'un disque Blue-ray. Parallèlement à cela, HUYA a signé un accord de partenariat avec Team Griffin, ce qui lui a permis de passer du statut de simple titulaire d'une licence de diffusion à celui d'acteur véritablement impliqué dans l'activité de la LCK et, par conséquent, de partenaire de la LCK dont la voix se fait mieux entendre.

La LCK est la ligue de sport électronique de haut niveau de la LOL en Corée du Sud et l'une des plus importantes compétitions de jeux au monde. La LCK a remporté cinq des huit championnats du monde de League of Legends. Les équipes traditionnelles telles que SKT, KT, KZ, GEN (anciennement SSG) sont toujours très actives, mais les nouveaux venus tels que GRF et DWG se sont progressivement imposés. Grâce à l'appui d'un système de ligue et de gestion extrêmement perfectionné, la LCK a récemment franchi plusieurs étapes de son développement et en a été récompensée par une croissance soutenue des chiffres du trafic et une attention croissante de la part de la Chine. La bataille entre les ligues GRF et SKT a attiré des millions de téléspectateurs en ligne simultanément.

À la fin 2018, HUYA travaillait avec plus de 140 organisations de sport électronique pour l'accueil ou la diffusion de quelque 760 grands rendez-vous de sports électroniques, notamment les finales de la LOL, les LCK, LPL, NEST, LMS / MSI, LOL Rift Rivals, et la Destiny Cup. Par ailleurs, c'est la seule plate-forme de streaming en direct qui détient la licence chinoise pour les droits d'auteur des cinq principales ligues de la LOL, à savoir LPL, LCK, LCS (Amérique du Nord), LCS (Europe) et LMS. En fournissant aux passionnés des contenus de sport électronique de haut niveau et une expérience unique en son genre, la plate-forme a permis d'élever la barrière à l'entrée des droits d'auteur du sport électronique et a incité le secteur du streaming des jeux en direct à se professionnaliser et à accroître la qualité. Ce faisant, HUYA a considérablement élargi les possibilités commerciales qui s'offrent à l'industrie.

HUYA et Riot Games China échangent des cadeaux pour célébrer un nouveau et passionnant niveau de collaboration

Lors de la conférence de presse, Gao Hongliang, vice-président de HUYA, a déclaré qu'il était très heureux d'approfondir la collaboration stratégique avec Riot Games China qui s'articule autour des évènements de la LCK et qu'il s'attend à fournir davantage de contenu de sports électroniques de grande qualité aux passionnés et aux fournisseurs. Il a ajouté : « Beaucoup de personnes me demandaient où elles pouvaient regarder la LCK. Je peux désormais leur répondre : 'Ici même, avec HUYA'. Fournir de meilleurs services aux fans et aux fournisseurs motivera tous les efforts que nous allons déployer ».

Zhou Jie de Riot Games China a remercié HUYA pour avoir investi avec constance dans plusieurs évènements de la LOL et a ajouté : « Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord exclusif de trois ans avec HUYA. À vrai dire, c'est notre premier partenariat à long terme portant sur l'évènement de la LCK. Avec HUYA, nous allons offrir aux fans de la LOL la meilleure expérience de streaming en direct ».

Après la cérémonie de signature, Riot Games China a remis à HUYA un trophée personnalisé, dont le corps contient un message sur le partenariat de trois ans, ainsi que les logos communs des deux parties. En retour, HUYA a offert une médaille commémorative recherchée, qui comprend également les logos communs et qui laisse augurer un avenir brillant pour la collaboration.

Étant une grande plate-forme de streaming en direct en Chine, HUYA va continuer à travailler avec les meilleurs fournisseurs et à jouer un rôle d'innovateur dans son secteur, afin d'apporter aux fans une nouvelle expérience s'articulant autour des évènements les plus importants au monde, tout en conduisant le secteur vers une nouvelle ère de streaming des jeux en direct avec les meilleures capacités en matière de production de contenu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1021496/HUYA.jpg

SOURCE Huya