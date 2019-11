HUYA sichert sich exklusive Übertragungsrechte für LCK in China

GUANGZHOU, China, 21. November 2019 /PRNewswire/ -- Die League of Legends World Championship 2019 ist in vollem Gange, und die League of Legends Champions Korea (LCK) ist in aller Munde. Viele Chinesen fragen sich, wie sie die Spitzenwettkämpfe anschauen können. Am 22. Oktober hat die chinesische Live-Streaming-Plattform HUYA eine dreijährige Vereinbarung mit Riot Games China in Guangzhou unterzeichnet. Mit der Vereinbarung sichert sich HUYA die exklusiven Übertragungsrechte für LCK in China und vertritt LCK in allen potenziellen Kooperationsverhandlungen für das Streaming der Liga-Inhalte in China für den Zeitraum 2020-2022. Unterzeichner der Vereinbarung waren Gao Hongliang, (Vice President von HUYA) und Zhou Jie von Riot Games China.