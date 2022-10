Hvordan maritime dataløsninger passer til hvert hjørne av smarte skip

Bygg smarte skip med neste generasjons dataløsninger til Winmate Marine

TAIPEI, 19. oktober 2022 /PRNewswire/ -- I en tid med industriell tingenes internet, IIoT, forventes skip å være trygge, pålitelige og effektive med tilkoblet kontroll og overvåking uansett hvor de befinner seg. Smarte skip er avhengige av stordata for å forbedre navigasjonssikkerheten og driftseffektiviteten, inkludert sanntids dataoverføring, datainnsamling og fjernkontroll. Winmate tilbyr maritime datamaskiner, skjermer og panel-PC-løsninger for rask og pålitelig databehandling og kommunikasjon.

Sikre og pålitelige avanserte nettverk for navigering

I nesten tre tiår har Winmate Inc. levert robuste og pålitelige løsninger til våre kunder og partnere i den maritime sektoren. Vi er den foretrukne leverandøren av nautiske datamaskiner og skjermer, den ledende originale utstyrsprodusenten spesielt innen elektronisk kartvisning og informasjonssystem (ECDIS), radar, automatisering og kommunikasjon. De robuste og elegante designene kombinert med mange års erfaring med å produsere maritime elektronikkløsninger har gjort Winmate Inc. til den fremste innovatøren på dette feltet.

Winmate gir maritime fagfolk industrielle maritime datamaskiner, panel-PCer, skjermer og IoT-gateway som bruker ledende teknologier og pålitelig design for applikasjoner på broen, kontrollrommet eller maskinrommet. Winmates maritime løsninger har bestått strenge tester og følger kritiske industrielle standarder for å sikre samsvar med internasjonale maritime standarder som DNV GL, IEC 60945 og IACS E10.

Design for maksimal allsidighet og minimal vedlikeholdsinnsats

Winmates maritime dataløsninger tilbyr høy databehandlingsytelse for behandling av stordata. Den vifteløse designen eliminerer risikoen for viftefeil og sikrer systemets pålitelighet og minimal behov for vedlikehold. Det kompakte designet på tvers av maritime produktlinjer garanterer enkel montering og er plassbesparende.

De maritime bredskjermene og panel-PC-ene støtter optisk bindingsteknologi for å forbedre skjermens lesbarhet og holdbarhet. P-Cap Touch støtter flerpunktsberøring og kan enkelt kontrolleres med fingrene som sikrer nøyaktig berøring og forbedrer kontrollen.

Bygget for maritime og offshore-anlegg

For å maksimere den høye tilgjengeligheten av dataoverføringer og nettverk, er et komplett utvalg av perifere tilkoblinger inkludert serielle porter, USB, Ethernet, NMEA 0183-grensesnitt osv. tilgjengelige for effektiv kommunikasjon mellom maritime enheter. Winmates maritime løsninger sikrer fleksibilitet og kontroll når det gjelder applikasjonene til smarte skip.

Tilgjengelighet og støtte

For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss på www.winmate.com/inquiry .

Om Winmate

Winmate Inc. er en robust leverandør av data- og innebygde løsninger for bransjer som opererer i noen av de mest utfordrende miljøene. Selskapet ble grunnlagt i 1996 i Taipei, Taiwan, der hovedkontoret, forsknings-, utviklingsavdelingen og produksjonslinjene er lokalisert, og har kontorer og servicesentre over hele verden. Winmate utvikler robuste industrielle databehandlingsløsninger som fremmer industriell tingenes internet (IoT). Industriell skjerm og panel-PC, HMI, innebygde systemer, IoT-gateway til robuste nettbrett og håndholdte enheter for bransjer som spenner fra transport og logistikk til maritim og militær, jernbane, olje og gass, smartnett, helsetjenester og felttjenester. Winmate tilbyr også profesjonelle tjenester innen tilpasning av produkter og prosjektledelse for å møte den enkelte kundens behov.

For mer informasjon, vennligst besøk Winmates offisielle nettside www.winmate.com

