HYCET, fabricant chinois de composants automobiles clés, a présenté ses toutes dernières innovations lors de l'IAA 2019

« La récente visite en Chine de la chancelière allemande s'est conclue par la signature de multiples accords de coopération, renforçant les liens commerciaux entre la Chine et l'Allemagne. Le Salon de l'automobile de Francfort 2019 constitue une nouvelle opportunité sans précédent permettant à HYCET de présenter son équipe internationale, ses produits innovants et ses technologies de pointe », a déclaré Haifeng Tang, président de HYCET.

Le 13 juin 2018, HYCET a commencé à exercer ses activités en tant que fabricant indépendant de pièces automobiles, né des nombreuses années qu'a consacré GWM à la R&D en matière de moteurs, de transmission, de propulsion électrique et de systèmes de direction assistée électrique. GWM utilise les produits conçus par HYCET dans le cadre de sa gamme de produits domestiques, notamment les gammes populaires HAVAL et WEY, ainsi que plusieurs véhicules produits pour certains marchés critiques situés le long de l'initiative de la Nouvelle route de la soie.

À ce jour, dans le cadre des efforts de HYCET consistant à offrir une solution clé en main intégrée à ses partenaires, la société a établi quatre centres de R&D de produits en Asie et en Europe. Le centre de R&D en Autriche a servi de point d'appui pour les installations mondiales de développement de produits basées sur le marché européen, et a joué un rôle crucial dans la conception du design du moteur d'entraînement six phases 48 V et du moto-variateur à plateforme 130 kw 350 V, qui ont fait l'objet de phases de test plus tôt cette année. Pour compléter l'installation autrichienne, la société a annoncé son projet consistant à bâtir une usine de fabrication de groupes motopropulseurs automobiles en Russie afin d'étendre la couverture des services du côté offre sur le marché européen.

Pour aligner ses produits aux demandes locales, la société a renforcé ses capacités de R&D grâce à plusieurs partenariats avec des leaders sectoriels internationaux. Menant la présentation lors de l'IAA 2019, Gerhard Henning, ingénieur en chef du système de boîte de vitesses de HYCET, apporte 20 années d'expérience du secteur chez Volkswagen et Daimler AG. Le Dr Marcus Scherman, directeur général du centre de R&D en Autriche, qui a précédemment travaillé chez Siemens et Magna, est également monté sur scène.

Pour surmonter les problématiques qui ont affecté le secteur depuis plusieurs décennies, telles que la question de savoir comment conserver des performances puissantes tout en garantissant une efficience énergétique élevée, HYCET a dévoilé le système de transmission et de propulsion électrique de la gamme « I-era » — alimenté par la « technologie à épingle plate ». Baptisé le 9HDCT, la transmission automobile est équipée de neuf vitesses pour répondre aux demandes en matière de VE hybrides, tout en optimisant les performances et la manœuvrabilité. HYCET a également présenté son système de direction électrique DP-EPS (redondance de capteur, moteur et unité de commande électronique), qui est compatible avec la conduite autonome de NIVEAU 3.

Avec l'ère de la mobilité électronique à l'horizon, l'industrie automobile se tourne vers l'électrification des véhicules. Haifeng Tang a commenté : « L'objectif de l'électrification des véhicules consiste à atteindre de faibles émissions en exploitant l'énergie verte, ce qui nécessite la présence d'un système automobile présentant une efficience élevée pour garantir la transition fluide des véhicules à moteurs à combustion interne vers les véhicules électriques. »

Parallèlement à HYCET, GMW a créé SVOLT, société de batteries à haute densité de puissance qui est à l'origine de la « technologie d'empilage », ainsi que FTXT, société qui se concentre sur le développement de cellules à carburant hydrogène et de solutions techniques pour le secteur de l'énergie hydrogène, afin de répondre aux défis des différentes étapes du développement de groupes motopropulseurs automobiles. Afin de répondre aux besoins des clients à travers le monde, les trois sociétés travailleront main dans la main, en s'efforçant de devenir un fournisseur de services délivrant une plateforme à guichet unique pour les FEO mondiaux, a-t-il ajouté.

