HYCET, un équipementier automobile lié à Great Wall Motor, présentera la nouvelle génération de groupes motopropulseurs I-era au salon de Francfort 2019

Créée le 13 juin 2018, HYCET est le principal fournisseur de composants pour les véhicules GWM, fabriquant des composants automobiles qui assurent des rendements dynamiques, tout en intégrant des fonctions respectueuses de l'environnement et économes en énergie. En mesure de fournir des solutions systémiques aux fabricants chinois d'équipement d'origine, son moteur, sa transmission, sa traction électrique et sa direction à assistance électrique, sont montés sur tous les véhicules locaux des séries HAVAL, WEY actuelles de GWM et le seront sur les pick-up à venir, mais aussi sur les véhicules du constructeur exportés vers les marchés clés, dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route ». La marque WEY, de GWM, qui fera également son entrée sur les marchés allemand et nord-américain en 2021, sera équipée de composants de base produits par HYCET.

« Chez HYCET, nous estimons que les fabricants de composants automobiles et les constructeurs automobiles devraient œuvrer de concert pour contribuer au progrès et à l'innovation dans le secteur, apprendre des homologues internationaux et se mettre au service des clients chinois et étrangers. Grâce à cet esprit d'équipe qui consiste à partager, créer et gagner ensemble, nous avons mis au point notre technologie révolutionnaire de groupe motopropulseur I-era », a déclaré Haifeng Tang, le président d'HYCET Technology Co., Ltd. « Le salon de l'automobile de Francfort est une scène planétaire nous permettant de montrer au monde l'esprit d'innovation et les résultats exceptionnels du secteur chinois des composants automobiles. »

Optimisé pour le rendement énergétique, les émissions et la puissance, le moteur 4N20 de HYCET, de 2,0 L Turbo, est respectueux de l'environnement et est le premier en Chine à exploiter la technologie de cycle de Miller pour améliorer le rendement énergétique du moteur. Le moteur de base affiche un rendement thermique maximal de 41 %, tandis que le moteur haut de gamme offre un rendement thermique optimal de 50 %.

La transmission 9DCT de HYCET - la première transmission 9DCT rendue publique au niveau mondial - fait également partie des produits I-era présentés au salon. HYCET est le seul constructeur automobile chinois privé à concevoir sa propre transmission, et sa transmission 9DCT fournit un système à forte charge dans une structure légère et miniaturisée. HYCET travaille également activement à la mise au point de systèmes de transmission pour véhicules électriques comprenant des ponts intégrés, des réducteurs de boîte à deux vitesses, une 9HDCT intégrée et des transmissions hybrides dédiées (DHT).

À l'avant-garde des systèmes intégrés légers et compacts, HYCET a créé la série 6001, le premier système de traction électrique mis au point en Chine et faisant appel à la technologie hairpin (en épingle) plate, qui sera présenté au salon de l'automobile. HYCET dévoilera également son DP-EPS, une technologie de direction intelligente conçue pour les véhicules hors route, les SUV et les voitures. La direction assistée électrique d'HYCET dispose également d'un DP-EPS redondant (redondance du capteur, du moteur et du calculateur) permettant d'atteindre le NIVEAU 3 de conduite autonome et d'assurer une conduite autonome d'une grande fiabilité.

Pour satisfaire les demandes croissantes de véhicules utilisant des énergies nouvelles, HYCET a mis au point des versions hybrides de ses produits actuels, dont la 9HDCT, des systèmes de traction électrique et un système de transmission hybride P2+P4. Utilisant un moteur à carburant haute performance et un moteur à module P2 sur l'essieu avant du véhicule et un axe électrique et un moteur à l'arrière, le système permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes, tout en réduisant nettement la consommation de carburant.

À l'avenir, HYCET entend devenir un prestataire de services de systèmes automobiles connectés. En mettant simultanément au point des transmissions, des moteurs et des tractions, HYCET fournira une solution clé en main aux constructeurs automobiles souhaitant un service à l'échelle du système et de l'assemblage. La société exploitera également les capacités technologiques actuelles de sa plateforme, pour fournir des services de véhicules intégrés aux fabricants d'équipement d'origine.

À propos d'HYCET Technology Co., Ltd.

Créée le 13 juin 2018, HYCET Technology Co. Ltd. (« HYCET »), est une filiale appartenant à 100 % à Great Wall Motor Company Ltd., le plus grand fabricant chinois de SUV et de pick-up. Basée à Baoding, dans la province du Hebei (Chine), HYCET crée d'innovants systèmes intégrés d'alimentation, de transmission, de traction électrique et de direction à assistance électrique. La société a ouvert des centres de R-D en Chine et son rayon d'action international couvre l'Autriche et l'Inde.

Guidée par ses objectifs constants et progressistes, HYCET s'attache à améliorer l'expérience de conduite en exploitant les technologies, les modèles, les produits et les pratiques innovants, tout en collaborant étroitement avec les constructeurs automobiles. L'entreprise compte plus de 15 000 employés dans le monde, dont une équipe de recherche et développement de 2 200 personnes, comprenant des experts internationaux réputés comme le Dr Gerhard Henning, ingénieur en chef des systèmes de transmission et Markus Schermann, le directeur général du centre de R-D d'HYCET en Autriche.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971250/HYCET_I_era_4N20_engine.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971251/HYCET_s_I_era_9DCT_transmission.jpg

