Hydro-Québec lança EVLO, uma subsidiária especializada em sistemas de armazenamento de energia

"O armazenamento de energia desempenhará um papel crucial na transição energética", declarou Sophie Brochu, presidente e CEO da Hydro-Québec. "Acreditamos firmemente que o know-how que Quebec adquiriu com relação a baterias ajudará a desenvolver a energia solar e eólica. Nossos produtos também terão aplicações úteis nas redes elétricas existentes, como na gestão de picos de consumo."

Colocando em prática o know-how de Quebec

A tecnologia EVLO é o resultado de mais de 40 anos de P&D em materiais para baterias da Hydro-Québec, que conta com mais de 800 patentes neste campo. Os sistemas de armazenamento EVLO foram testados em condições reais de funcionamento na rede da Hydro-Québec, não apenas para picos na subestação Hemmingford na região de Montérégie, mas também no sistema fora da rede de Quaqtaq no norte de Quebec, onde foram submetidos a condições climáticas extremas. A tecnologia também está sendo utilizada na microrrede Lac- Mégantic e no parque solar de Hydro-Québec em La Prairie..

Produtos seguros e ecológicos

As baterias de fosfato de ferro de lítio (LFP) da EVLO são muito mais seguras do que as baterias de íons de lítio convencionais, já que sua estrutura molecular oferece proteção intrínseca contra a fuga térmica. Também têm uma pegada ambiental menor, não apenas porque são feitas de materiais naturalmente abundantes e não tóxicos, mas também porque podem ser recicladas por um processo que permite recuperar e reutilizar 99% dos materiais ativos. Além disso, os sistemas EVLO não contêm cobalto nem elementos de terras raras.

Sistemas projetados para as necessidades em constante mudança das redes elétricas atuais

Graças ao know-how da Hydro-Québec na operação, controle e simulação de sistemas de energia elétrica, a EVLO pode desenvolver produtos e serviços orientados para as necessidades específicas dos produtores e distribuidores de energia. Isso representa uma vantagem competitiva significativa.

Primeiro grande projeto de armazenamento da EVLO no mercado global

A EVLO tem o prazer de anunciar que assinou um memorando de entendimento com a Innergex énergie renouvelable inc. para participar do projeto Tonnerre, na França. Este projeto consiste na instalação de um sistema de armazenamento de 9 megawatts/h (MWh) no sistema de transmissão operado pelo provedor nacional de transmissão da França,RTE, em virtude de um acordo de longo prazo entre a RTE e a Innergex, para ajudar a satisfazer os requisitos de capacidade da França. O sistema está programado para implantação em 2021.

"Tonnerre é o primeiro projeto de bateria independente da Innergex e estamos encantados com a parceria com a Hydro-Québec para mostrar a experiência de Quebec a nível internacional", declarou Michel Letellier, presidente e diretor executivo da Innergex. "O armazenamento desempenha um papel fundamental no desenvolvimento global de opções de energia renovável e é um motor de crescimento para a Innergex."

Para saber mais, acesse: http://www.evloenergy.com/en

Sobre a Hydro-Québec

A Hydro-Québec gera, transmite e distribui eletricidade. É o maior produtor de eletricidade do Canadá e está entre os maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. Seu acionista exclusivo é o governo de Quebec. A empresa utiliza principalmente opções de geração renováveis, em particular grandes hidrelétricas. Suas instalações de pesquisa, denominadas coletivamente de Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), conduzem P&D em campos relacionados à energia, incluindo eficiência e armazenamento energético.

Para saber mais, acesse: http://www.hydroquebec.com

Sobre a Innergex énergie renouvelable inc.

A Innergex é um produtor independente de energia renovável que desenvolve, adquire, possui e opera instalações hidrelétricas, parques eólicos, parques solares e instalações de armazenamento de energia. Acreditamos que a geração de energia a partir de fontes renováveis liderará o caminho para um mundo melhor. Como uma empresa global, conduzimos operações no Canadá, Estados Unidos, França e Chile. Gerenciamos uma ampla carteira de ativos de alta qualidade que inclui participações em 75 instalações operacionais e 10 projetos em desenvolvimento.

Para saber mais, acesse: http://www.innergex.com/

Informações:

Hydro-Québec:

Relações com a mídia

Jonathan Côté

+1 514 289-3227

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1361689/Hydro_Qu_bec_Hydro_Qu_bec_launches_EVLO__a_subsidiary_specializi.jpg

FONTE Hydro-Québec

Related Links

www.hydroquebec.com



SOURCE Hydro-Québec