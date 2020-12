Hydro-Québec lanza EVLO, una filial especializada en sistemas de almacenamiento de energía

"El almacenamiento de energía jugará un papel crucial en la transición energética", declaró Sophie Brochu, presidente y directora ejecutiva de Hydro-Québec. "Creemos firmemente que el conocimiento adquirido por Québec con respecto a las baterías será de gran utilidad para el desarrollo de las energías solar y eólica. Nuestros productos también tendrán aplicaciones útiles en las redes eléctricas existentes, por ejemplo en la gestión de picos de consumo".

Aprovechando los conocimientos de Québec

La tecnología EVLO es el resultado de más de 40 años de I+D en materiales para baterías por parte de Hydro-Québec, que cuenta con más de 800 patentes en este campo. Los sistemas de almacenamiento EVLO han sido probados en condiciones reales de operación en la red de Hydro-Québec, no solo para suprimir picos en la subestación Hemmingford en la región de Montérégie, sino también en el sistema fuera de la red Quaqtaq, al norte de Quebec, donde fueron sometidos a climas extremos. Esta tecnología también se está utilizando en la microrred Lac- Mégantic y en el parque solar La Prairie de Hydro-Québec.

Productos seguros y amigables con el ambiente

Las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) de EVLO son mucho más seguras que las baterías de iones de litio gracias a que su estructura molecular provee una protección intrínseca contra fugas térmicas. También tienen una huella ambiental menor, no solo porque están hechas de materiales no tóxicos naturalmente abundantes, sino también porque pueden ser recicladas por medio de un proceso que permite recuperar y reutilizar el 99 % de los materiales activos. Por otra parte, los sistemas EVLO no contienen cobalto ni tierras raras.

Sistemas diseñados para las necesidades variables de las redes de energía actuales

Gracias a los conocimientos de Hydro-Québec en la operación, el control y la simulación de sistemas de energía eléctrica, EVLO puede desarrollar productos y servicios dirigidos a las necesidades específicas de los generadores y distribuidores de energía. Esto constituye una ventaja competitiva importante.

Primer gran proyecto de almacenamiento de EVLO en el mercado global

EVLO se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo de entendimiento con Innergex énergie renouvelable inc. para participar en el proyecto Tonnerre en Francia. Este proyecto involucra la instalación de un sistema de almacenamiento de 9 megavatios hora (MWh) en la red de transmisión operada por el proveedor nacional de Francia, RTE, bajo un acuerdo a largo plazo entre RTE e Innergex, para ayudar a suplir la capacidad requerida por el país. Se estima que el sistema se ponga en marcha en 2021.

"Tonnerre es el primer proyecto de batería independiente de Innergex, y nos alegra asociarnos con Hydro-Québec para compartir la experiencia de Québec internacionalmente", expresó Michel Letellier, presidente y director ejecutivo de Innergex. "El almacenamiento juega un papel clave en el desarrollo de alternativas de energía renovable en el mundo y es un motor de crecimiento para Innergex".

Acerca de Hydro-Québec

Hydro-Québec genera transmite y distribuye electricidad. Es el generador de electricidad más grande de Canadá y uno de los generadores de energía hidroeléctrica más grandes del mundo. Su accionista exclusivo es el gobierno de Quebec. La compañía utiliza principalmente alternativas de generación de energía renovables, especialmente hidroeléctricas a gran escala. Sus instalaciones de investigación, en conjunto denominadas Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), adelantan actividades de I+D en campos relacionados con la energía, incluyendo eficiencia y almacenamiento.

Acerca de Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex es un productor independiente de energía renovable que desarrolla, adquiere, posee y opera instalaciones hidroeléctricas, parques eólicos, parques solares e instalaciones de almacenamiento de energía. Creemos que la generación de energía a partir de fuentes renovables liderará el camino hacia un mundo mejor. Como corporación global, llevamos a cabo operaciones en Canadá, los Estados Unidos, Francia y Chile. Gestionamos un amplio portafolio de activos de alta calidad que incluye participaciones en 75 instalaciones operativas y 10 proyectos en desarrollo.

