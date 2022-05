Hydro Rein faz parceria com Atlas Renewable Energy e ALBRAS para desenvolver projeto de energia solar de autoprodução no Brasil

A Hydro Rein e a Atlas Renewable Energy estão formando uma joint venture para a construção da usina solar Boa Sorte, que ficará em Paracatu, no estado de Minas Gerais, no Brasil, com uma capacidade total instalada planejada de 438 MW. O projeto fornecerá energia renovável de longo prazo para a usina de alumínio primário da Albras.

A construção da usina solar Boa Sorte está planejada para começar no quarto trimestre de 2022, e as operações estão planejadas para iniciar no quarto trimestre de 2023. O total de investimentos é estimado em USD 320 milhões (base de 100%). O projeto foi enviado à autoridade de concorrência (CADE) para autorização.

A Albras, dentro do escopo do projeto de autoprodução, assinou um contrato de compra de energia estipulado em dólares americanos com a Boa Sorte para um fornecimento anual de 815 GWh de 2025 a 2044. O contrato cobre 12% do consumo anual de energia da Albras.

A usina de alumínio primário da Albras fica no estado brasileiro do Pará e é uma joint venture entre a Hydro e a NAAC (Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd.). A Albras é a maior produtora de alumínio primário no Brasil, com capacidade anual de 460 mil toneladas, e supre tanto mercados nacionais quanto internacionais.

A usina solar Boa Sorte conterá mais de 800 mil módulos bifaciais, que fornecerão energia suficiente para evitar a emissão de 61.500 toneladas de CO2 anualmente.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, financia, constrói e opera projetos de energia renovável nas Américas desde o início de 2017. A Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o mais longo histórico no setor de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos em larga escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Energy Fund IV, criado pela Actis, um importante investidor de capital privado do setor de energia. O crescimento da Atlas Renewable Energy concentra-se nos mercados mais estáveis da região e usa seus conhecimentos comprovados em desenvolvimento, marketing e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. A empresa trabalha incansavelmente para oferecer um futuro mais limpo, tendo como ponto principal de sua estratégia a interação de forma ativa com a comunidade e as partes interessadas.

Sobre a Hydro Rein

A Hydro Rein foi fundada em 2021 como parte da estratégia da Hydro de crescer em energias renováveis. A empresa tem como objetivo se tornar a fornecedora preferencial de energia renovável e outras soluções de energia para clientes industriais.

A Hydro Rein tem um pipeline significativo de projetos eólicos e solares no Brasil e nos países nórdicos para o fornecimento de energia de longo prazo para a Hydro e outros compradores do setor industrial. A Hydro Rein também está desenvolvendo uma série de soluções de energia para ajudar as indústrias na gestão e otimização de seu consumo e armazenamento de energia por trás do medidor.

