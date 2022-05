Hydro Rein s'associe à Atlas Renewable Energy et ALBRAS pour développer un projet d'autoproduction d'énergie solaire au Brésil

Hydro Rein et Atlas Renewable Energy sont en train de constituer une coentreprise pour concevoir et construire la centrale solaire de Boa Sorte, qui sera située à Paracatú, dans l'État de Minas Gerais, au Brésil, et dont la capacité installée totale prévue est de 438 MW. Le projet fournira de l'énergie renouvelable à long terme à l'usine d'aluminium primaire d'Albras.

La construction de la centrale solaire de Boa Sorte devrait débuter au quatrième trimestre de 2022, et l'exploitation devrait commencer au quatrième trimestre de 2023. Les investissements totaux sont estimés à 320 millions dollars américains (base de 100 %). Le projet a été soumis à l'autorité de la concurrence (CADE) pour approbation.

Dans le cadre de la réalisation du projet d'autoproduction, Albras a signé un AAE (accord d'achat d'énergie) libellé en dollars américains avec Boa Sorte pour un approvisionnement annuel de 815 GWh de 2025 à 2044. Cet accord couvre 12 % de la consommation annuelle d'électricité d'Albras.

L'usine d'aluminium primaire d'Albras est située dans l'État brésilien de Pará et est une coentreprise formée entre Hydro et NAAC (Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd.). Albras est le plus grand producteur d'aluminium primaire du Brésil, avec une capacité annuelle de 460 000 tonnes, et elle approvisionne les marchés nationaux et internationaux.

La centrale solaire de Boa Sorte comprendra plus de 800 000 modules bifaciaux, qui fourniront suffisamment d'énergie pour éviter l'émission de 61 500 tonnes de CO2 par an.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une société de production d'énergie renouvelable qui développe, finance, construit et exploite des projets d'énergie renouvelable dans toute l'Amérique depuis début 2017. Atlas Renewable Energy comprend une équipe expérimentée ayant la plus longue expérience du secteur de l'énergie solaire en Amérique latine. La société est reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle.

Atlas Renewable Energy fait partie de l'Energy Fund IV, levé par Actis, l'un des principaux investisseurs privés dans le secteur de l'énergie. La croissance d'Atlas Renewable Energy se concentre sur les marchés les plus stables de la région, en utilisant son expertise éprouvée en matière de développement, de marketing et de structuration pour accélérer la transformation vers des énergies propres. En s'engageant activement auprès de la communauté et des parties prenantes au cœur de sa stratégie, la société travaille chaque jour à offrir un avenir plus propre.

À propos d'Hydro Rein

Hydro Rein a été créée en 2021 dans le cadre de la stratégie de croissance d'Hydro dans le domaine des énergies renouvelables. L'entreprise entend devenir le fournisseur privilégié d'énergie renouvelable et d'autres solutions énergétiques pour les clients industriels.

Hydro Rein dispose d'un important portefeuille de projets éoliens et solaires au Brésil et dans les pays nordiques en vue de la fourniture d'énergie à long terme à Hydro et à d'autres utilisateurs industriels. Hydro Rein développe également une gamme de solutions énergétiques afin d'aider les industries à gérer et optimiser leur consommation d'énergie et leur stockage hors réseau.

