Hydroid a terminé les mises à l'essai de REMUS 600 avec le sonar à ouverture synthétique HISAS 2040 pour la marine internationale

« Comparé aux sonars traditionnels, le sonar HISAS 2040 réduit la durée des levés et fournit des données sous forme d'images à une résolution 10 fois supérieure à celle des sonars traditionnels », a déclaré Graham Lester, vice-président directeur en charge des ventes et du marketing chez Hydroid. « Il assure également un traitement à haute performance et une évaluation de la qualité du sonar en cours de mission. Ce progrès en matière d'intégration illustre la façon dont nous nous imposons constamment des défis en tant qu'entreprise dans le but de développer des produits et des technologies répondant aux exigences futures de nos clients. Perfectionner continuellement nos produits est notre passion. »

Le HISAS 2040 est capable d'accumuler une série d'images de sonar à ouverture synthétique (SOS) représentant des angles d'observation différents. Grâce à cette imagerie à aspects multiples, un opérateur de VAS peut obtenir une dimension supplémentaire dans l'ensemble de données étant donné que de nombreux objets complexes ont une structure d'écho et d'ombre fortement dépendante de l'aspect.

Le HISAS 2040 a une résolution pratique de 5cm x 5cm à toutes les gammes.

À propos de Hydroid, Inc.

Hydroid, une filiale de Kongsberg Maritime située aux États-Unis, est le fabricant mondial le plus fiable de véhicules sous-marins autonomes (VSA) avancés éprouvés sur le terrain. Nos VSA REMUS et nos systèmes robotiques marins fournissent des solutions complètes innovantes et fiables aux marchés de la recherche marine, de la défense, de l'hydrographie et de l'énergie offshore.

Développés par une équipe expérimentée d'ingénieurs, les produits Hydroid apportent une réponse sure et fiable aux défis qui ont entravé l'exploration et la sécurité des océans. Pour plus d'informations sur nos technologies, rendez-vous sur www.hydroid.com .

