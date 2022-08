HyperExecute, la plateforme d'orchestration de tests intelligente de LambdaTest, est désormais disponible sur Microsoft Azure Marketplace

Les clients Microsoft Azure du monde entier ont désormais accès à HyperExecute pour orchestrer leurs tests de manière transparente et accélérer la mise sur le marché.

SAN FRANCISCO, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme cloud de test de qualité en continu de premier plan, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'HyperExecute, une plateforme d'orchestration de tests intelligente et ultra-rapide, dans Microsoft Azure Marketplace , une boutique en ligne fournissant des applications et des services à utiliser dans Azure. Les clients peuvent désormais profiter de la plateforme de cloud computing Azure, productive et fiable, avec un déploiement et une gestion simplifiés.

HyperExecute de LambdaTest est une plateforme d'orchestration de tests intelligente de nouvelle génération qui aide les testeurs et les développeurs à exécuter des tests d'automatisation de bout en bout (Selenium, Playwright, entre autres) à la vitesse la plus rapide possible. Elle est jusqu'à 70 % plus rapide que les grilles d'automatisation traditionnelles basées sur le cloud.

Les plateformes de test d'automatisation existantes sont intrinsèquement lentes en raison des nombreux sauts de réseau qui se produisent au cours de chaque test. Dans l'approche traditionnelle, les scénarios de test déclenchés sont d'abord envoyés au hub et sont ensuite programmés pour fonctionner sur le nœud le mieux adapté. Il en résulte une latence inutile, car de nombreux composants du réseau sont impliqués dans l'ensemble du processus. En outre, les sauts de réseau multiples avec des composants séparés entraînent une plus grande flakiness, le plus grand obstacle au lancement sur le marché.

Utilisant des datacenters de Microsoft Azure dans le monde entier, HyperExecute unifie tous les composants dans un environnement d'exécution unique qui élimine ces sauts de réseau et réduit les temps d'exécution des tests. Cela permet aux entreprises de tester le code et de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement, et donc, d'atteindre un délai de mise sur le marché accéléré.

HyperExecute est livrée avec des logs de console en temps réel pour l'exécution des tests, un groupement intelligent des tests pour réduire le temps total de construction, une gestion des artefacts, un rapport automatique et des tentatives automatiques en cas d'échec. Elle est également disponible sur Windows, Mac et Linux.

« Nous avons travaillé avec Microsoft Azure pour construire HyperExecute. Il s'agit d'une plateforme d'orchestration de tests intelligente révolutionnaire qui permettra aux développeurs d'obtenir des commentaires plus rapidement, ce qui pour les entreprises accélèrera la mise sur le marché », a déclaré Mayank Bhola, cofondateur et responsable du développement de produits chez LambdaTest. « Nous avons reçu d'excellents commentaires de nos premiers clients, qui figurent parmi les plus grandes entreprises à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients de voir le monde essayer HyperExecute dans Microsoft Azure Marketplace. »

Jake Zborowski, directeur général de la plateforme Microsoft Azure chez Microsoft Corp. a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir HyperExecute de LambdaTest sur Microsoft Azure Marketplace, ce qui offre à nos partenaires une grande visibilité auprès des clients du cloud dans le monde entier. Azure Marketplace offre des expériences de qualité mondiale proposées par des partenaires de confiance dans le monde entier, avec des solutions testées pour fonctionner de manière transparente avec Azure. »

Azure Marketplace est un marché en ligne pour l'achat et la vente de solutions cloud certifiées pour fonctionner sur Azure. Azure Marketplace permet de mettre en relation des entreprises à la recherche de solutions innovantes basées sur le cloud avec des partenaires qui ont développé des solutions prêtes à être utilisées.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme cloud de tests de qualité en continu qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Plus de 7 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

La plateforme LambdaTest fournit une orchestration de tests sécurisée, évolutive et pertinente pour les clients à différents stades de leur cycle de vie DevOps (CI/CD) :

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents.

Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents. HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plateforme et n'importe quel langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps consacré aux tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plateforme et n'importe quel langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps consacré aux tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement. Test at Scale (TAS) aide les développeurs à obtenir un contrôle précis de la qualité des tests en obtenant des informations approfondies sur l'exécution des tests, la gestion des tests douteux et la réduction des temps de retour d'information en exécutant uniquement les tests concernés, ce qui permet ainsi d'obtenir un retour d'information plus rapide sur les modifications du code. TAS est une solution open source et prend en charge de nombreux cadres de test.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

SOURCE LambdaTest