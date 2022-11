Hyperion dévoile une station mobile pour répondre aux besoins en infrastructure des véhicules électriques

La société va déployer des Hyper:Fuel Stations™ pour les véhicules à hydrogène et à batterie.

LOS ANGELES, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Hyperion Motors, Inc., une société spécialisée dans la technologie hydrogène, a annoncé le lancement de ses Hyper:Fuel Mobile Stations™. Elles sont capables d'approvisionner à la fois les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV, « fuel cell electric vehicles ») hydrogène et les véhicules électriques à batterie (BEV, « battery electric vehicles »). La station de ravitaillement mobile sera disponible dans tout le pays. Elle peut être facilement déployée et redéployée en fonction des changements des habitudes de conduite. En 2020, Hyperion a dévoilé sa XP-1 à l'autonomie de 1 600 km afin de démontrer les avantages du stockage de l'hydrogène-ion par rapport au lithium-ion. Grâce à la technologie de stockage de l'hydrogène-ion, les Hyper:Fuel Mobile Stations™ répondent à un défi majeur auquel sont confrontés de nombreux camions à hydrogène et voitures à batterie aujourd'hui : l'infrastructure de ravitaillement et de recharge.

L'investissement dans la construction d'infrastructures est entravé par de nombreux problèmes, notamment le choix du site, les coûts de construction, etc. De nombreux experts estiment que ce manque d'infrastructures de ravitaillement et de recharge est le plus grand obstacle à l'adoption des FCEV et BEV. Les Hyper:Fuel Mobile Stations™ peuvent être déplacées vers et depuis les stations-service existantes, les grandes surfaces et d'autres lieux à trafic élevé afin de répondre à la demande en temps réel.

La station mobile d'Hyperion contient un distributeur d'hydrogène pour les FCEV et un chargeur rapide CC optionnel pour les BEV. Cela lui permet de desservir simultanément deux segments de véhicules distincts à moindre coût et à moindre risque par rapport aux stations de recharge ou aux distributeurs d'hydrogène installés de façon permanente. Les propriétaires de FCEV peuvent faire le plein en 5 minutes et la plupart des propriétaires de BEV peuvent recharger 80 % de leur batterie en moins de 20 minutes.

Les Hyper:Fuel Mobile Stations™ peuvent être équipées pour produire de l'hydrogène sur site par électrolyse de l'eau. Cette méthode décentralisée signifie qu'elles peuvent générer de l'hydrogène vert à partir du soleil lorsqu'elles sont combinées à l'énergie solaire. La production de carburant sur site est propre, verte et peut augmenter considérablement le temps de fonctionnement de la station qui constitue actuellement un obstacle majeur pour les stations d'hydrogène. La station mobile peut être construite et déployée rapidement, ouvrant ainsi aux constructeurs automobiles de nouveaux marchés à travers les États-Unis en vue d'augmenter les ventes de FCEV et BEV.

Les systèmes internes comprendront les technologies de la NASA et GameChanger de Shell pour augmenter la puissance et l'efficacité du ravitaillement. Le toit est couvert de panneaux photovoltaïques à suivi solaire afin de maximiser l'ensoleillement direct. Les clients pourront découvrir des commandes à écran tactile de pointe, le paiement sans contact et une pompe autonettoyante à rayons UV.

Outre les véhicules, les Hyper:Fuel Mobile Stations™ sont conçues pour fournir de l'électricité en tant que sources d'énergie stationnaires. En stockant des électrons pendant des durées beaucoup plus longues que celles des batteries, la station mobile peut fournir une alimentation de secours afin d'améliorer la résilience du réseau lors des urgences météorologiques ou des pannes de réseau.

Lorsqu'on lui demande pourquoi Hyperion s'est lancée dans cette aventure, son PDG, Angelo Kafantaris, répond : « L'infrastructure énergétique d'aujourd'hui est poussée à sa limite absolue. L'industrie avait besoin d'une solution polyvalente et évolutive pour répondre à nos besoins croissants ». Les Hyper:Fuel Mobile Stations™ seront fabriquées au centre de fabrication de 26 hectares de la société à Columbus, en Ohio. Hyperion déploiera ces stations à travers les États-Unis afin de former un Hyper:Fuel Network™ dynamique avec ses partenaires à partir de 2023.

