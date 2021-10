Hyundai celebra el Mes de la Herencia Hispana

FOUNTAIN VALLEY, Calif., 15 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, Hyundai se enorgullece en honrar a las comunidades hispanas y latinas y en celebrar sus logros y contribuciones. La multifacética campaña abarca apoyo filantrópico y comunitario así como patrocinios que destaquen los triunfos hispanos y sus contribuciones a Estados Unidos. El Mes de la Herencia Hispana se celebra cada año desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.

"Hyundai se enorgullece en apoyar y destacar la rica y diversa herencia de la comunidad hispana, así como en celebrar los logros y las invaluables contribuciones que los latinos han aportado a Estados Unidos", dijo Angela Zepeda, directora de Comercialización en Hyundai Motor America. "Los hispanos estadounidenses son una parte integral de la trama de nuestra nación y un componente vital de la industria automotriz".

Patrocinio de CANELA.TV

La serie televisiva de CANELA.TV titulada "Journey to Success" ("Jornada hacia el éxito") presentada por Hyundai pone de relieve las historias reales de tres héroes hispanos de hoy y muestra un día de sus vidas. La inspiradora serie de 6 episodios presenta a Kiki Meléndez, La Marisoul y Edoardo Chavarin. Esta serie totalmente nueva está disponible para su transmisión en CANELA.TV Journey To Success Presented by Hyundai. Hyundai también está auspiciando la sección "My Latin Roots" ("Mis raíces Latinas") en CANELA.TV, presentando películas clásicas de la Edad de Oro del cine mexicano.

Apoyo filantrópico

Hyundai hará una donación de $25,000 a la Hispanic Scholarship Fund, una organización fundada en 1975 que apoya a los estudiantes y a sus padres a completar con éxito una educación superior, al tiempo que ayuda a brindar servicios y becas a tantos estudiantes excepcionales como sea posible.

El apoyo de Hyundai para respaldar a las futuras generaciones de líderes se extiende más allá del Mes de la Herencia Hispana, es un compromiso que se prolonga todo el año. Hyundai y su "Employee resource group" (ERG), que lleva el nombre de Amigos Unidos, y que es un grupo compuesto de empleados de Hyundai que brinda apoyo a la comunidad, estará celebrando el Cuarto programa virtual anual sobre experiencia profesional (Fourth Annual Hyundai Career Experience Virtual Program) para estudiantes universitarios de primer y segundo año para que se informen acerca de las oportunidades profesionales en la industria automotriz.

Los miembros del grupo Amigos Unidos (ERG) de Hyundai también han estado trabajando como voluntarios y suministrando ayuda financiera a organizaciones basadas en la comunidad. Esto incluye el Project Youth OCBF en Santa Ana, el cual ayuda a mantener en la escuela a los jóvenes en riesgo, brindándoles una educación saludable y libre de drogas, asesoramiento, tutoría y fortalecimiento familiar, así como el comedor social Someone Cares Soup Kitchen en Costa Mesa que proporciona diariamente una nutritiva comida a todos los miembros de la comunidad que la necesiten.

Miembros del Employees Resource Group de Hyundai, Amigos Unidos, con familiares y amigos que se ofrecen como voluntarios, presentan una donación a Teri Hatleberg de Someone Cares Soup Kitchen en Costa Mesa, California, el domingo 10 de octubre de 2021.

Museo Latinoamericano en Long Beach - Latin American Museum in Long Beach (MOLAA)

Hyundai también está patrocinando en el Museo Latinoamericano en Long Beach - Latin American Museum in Long Beach (MOLAA) el evento comunitario "Día de los Muertos" y una exhibición para conmemorar esa importante festividad. Este año el MOLAA presentará un evento en el lugar el domingo 17 de octubre, así como una programación por internet que es accesible para todos. Para más información, visite por favor Day of the Dead Festival at MOLAA.

