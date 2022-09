Hyundai Mobis dans la Silicon Valley organise un séminaire pour présenter l'alliance mobilité

Mobis Ventures Silion Valley (MVSV) invite les responsables des startups et les investisseurs à la 1 re journée de la mobilité Mobis dans la Silicon Valley.

Il s'agit d'y présenter ses futures stratégies de R&D axées sur les logiciels en vue d'élargir son réseau mondial d'investissement.

L'événement prévoit une coopération et un investissement continu dans les startups mondiales qui proposent des technologies de mobilité de pointe, notamment la mobilité aérienne urbaine (UAM) et la robotique.

SÉOUL, Corée du Sud, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'entreprise Hyundai Mobis (KRX 012330) a annoncé qu'elle organisait la 1re journée de la mobilité Mobis dans la Silicon Valley le 29. Plus de 80 responsables de startups et investisseurs du secteur de la mobilité d'avenir seront présents pour découvrir la technologie d'avenir et la stratégie d'investissement de Hyudai Mobis, ainsi que les tendances internationales.

Cette 1re journée de la mobilité Mobis a pour objectif la recherche active de partenaires technologiques, alors que l'entreprise est en train de découvrir des technologies de mobilité d'avenir innovantes et la promotion des marchés en croissance tels que l'UAM et la robotique.

Trouver des partenaires pour la mobilité d'avenir, ou développer une alliance mobilité, est essentiel pour garantir l'avantage concurrentiel de l'entreprise dans l'industrie automobile mondiale. La Silicon Valley est l'endroit idéal pour former des alliances stratégiques, car c'est là que le capital, le talent et la technologie sont réunis.

Par conséquent, Hyundai Mobis évoquera avec ses partenaires potentiels les perspectives de croissance de l'entreprise, notamment grâce à la transformation de l'entreprise en un géant mondial de la technologie axé sur les logiciels et les plateformes. Hyundai Mobis espère souligner à quel point ses stratégies de croissances et ses initiatives de R&D sont étroitement liées à l'investissement dans des entreprises technologiques mondiales très prometteuses.

L'entreprise Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV) organisera elle-même l'événement pour transmettre ces messages plus efficacement. MVSV est l'un des pôles mondiaux d'innovation ouverte de Hyundai Mobis, fondé en 2018 avec pour mission de découvrir et d'investir dans des startups qui proposent des technologies de mobilité d'avenir.

MVSV a fait d'importants investissements stratégiques dans des entreprises technologiques très prometteuses, notamment Velodyne (2019), qui développe la technologie LIDAR pour la conduite autonome, Envisics (2020), un innovateur britannique dans le domaine de la réalité augmentée pour VTH, et Zendar (2021), un fabricant de technologie RADAR à imagerie à haute résolution. Hyundai Mobis dispose également d'un pôle mondial d'innovation ouverte à Shenzhen, en Chine.

« Nous sommes impatients de travailler avec des partenaires du monde entier pour mettre au point des technologies innovantes qui changeront l'avenir. Nous continuerons à communiquer activement avec les startups et les investisseurs en élargissant notre réseau grâce à nos pôles mondiaux d'innovation ouverte », a expliqué Kim Young-bin, responsable de la planification chez Hyundai Mobis.

