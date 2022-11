Hyundai Mobis développe des robots logistiques et collaboratifs avec ses principales technologies de mobilité

Développement de robots mobiles collaboratifs et de robots logistiques à conduite autonome... un système intégré pour contrôler plusieurs robots.

Une mise en œuvre sur des sites de fabrication générale et des usines connectées devrait permettre de développer des services robotiques intéressants pour les humains.

La technologie des roues robotisées devrait élargir la portée des solutions robotiques pour les utilisations extérieures.

SÉOUL, Corée du Sud, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330), un pionnier de l'industrie des solutions de mobilité intelligente du futur, a annoncé avoir récemment terminé le développement de systèmes robotiques mobiles de collaboration et de logistique basés sur la conduite autonome, qui ont été mis en œuvre pour une opération pilote dans son usine d'Ulsan. Ces robots collaboratifs et logistiques peuvent être utilisés dans les usines de fabrication ou de distribution, ainsi que sur les lieux de service. Hyundai Mobis a également réussi à mettre au point un contrôleur et un système de commande intégrés exclusifs, qui sont nécessaires pour fournir les solutions robotiques.

Les robots mobiles à bras articulés se déplacent de manière autonome dans différents environnements, tels que les usines ou les bureaux, et effectuent des tâches en collaboration avec les personnes responsables. Les robots mobiles collaboratifs sont équipés de caméras et de capteurs LiDAR, ce qui leur permet de se déplacer dans différentes directions, par exemple d'avant en arrière ou latéralement.

La caractéristique de loin la plus marquante de ces robots est qu'ils sont capables d'offrir des services mobiles. Contrairement aux robots industriels généraux ou aux robots portables, les robots collaboratifs mobiles servent à diverses fins, tant à la maison que dans les espaces commerciaux. Les caméras de vision et les bras mobiles des robots leur permettent d'effectuer des tâches interactives avec leurs homologues humains, comme le rangement de produits sur une étagère ou la livraison d'une tasse de café préparée par un barista sur une table.

Les robots logistiques autonomes également développés par Hyundai Mobis sont des robots à plancher bas qui se déplacent librement entre les lignes de production et les entrepôts de distribution pour transporter des fournitures ou des marchandises. Ces robots de 152 mm de haut peuvent transporter jusqu'à 200 kg et se soulever jusqu'à 12 cm. Grâce aux LiDAR, aux caméras et aux capteurs à ondes ultrasoniques dont ils sont équipés, ces robots sont capables d'identifier leur propre emplacement sur le site et de livrer des matériaux via des chemins optimaux qui ont été définis pour éviter les travailleurs et les obstacles.

De plus, Hyundai Mobis a créé un système permettant le contrôle intégré de plusieurs robots logistiques autonomes sur un même lieu de travail. La clé de ce système de contrôle est la prévention des collisions et des blocages entre les robots. Hyundai Mobis a développé et appliqué un algorithme propriétaire qui prédit et contrôle en temps réel le mouvement de plusieurs robots.

Hyundai Mobis développe également un système robotique qui peut être utilisé à l'extérieur. Ce système intégrera la technologie de la roue robotisée, qui a été conçue pour aider les robots à se déplacer en toute sécurité dans des environnements extérieurs, tels que les pentes et les surfaces routières cahoteuses. L'algorithme de contrôle intégré de cette roue robotisée facilitera divers mouvements de conduite, y compris un virage à 360 degrés zéro et la conduite latérale du crabe.

Lee Seung-Hwan, responsable de l'ingénierie avancée chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Nous recherchons des idées innovantes et créatives pour développer des technologies robotiques sûres et précises. Nous espérons utiliser ces solutions de collaboration humain-robot pour élargir le champ de nos activités. »

Hyundai Mobis prévoit de développer diverses plateformes robotiques basées sur les technologies élémentaires des robots collaboratifs mobiles et des robots logistiques à conduite autonome qui sont actuellement en cours de développement. Le projet se concentrera sur l'amélioration de l'interface humain-robot, de la conduite des robots et des technologies de contrôle des robots, qui seront utilisés dans divers domaines, tels que les usines intelligentes, les bases de distribution, les bureaux et les ménages.

En mars, Hyundai Mobis a ajouté l'UAM et la robotique à son portefeuille d'activités dans le cadre de son initiative visant à sécuriser les moteurs de croissance à long terme, annonçant simultanément son objectif de faire évoluer le modèle d'entreprise pour englober les domaines de croissance de la prochaine génération.

