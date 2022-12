Hyundai Mobis dévoilera de nouvelles technologies pour une mobilité à usage spécial lors de l'édition 2023 du CES

Hyundai Mobis présentera les modèles conceptuels de ses prochains véhicules électriques à usage spécial (PBV) à l'occasion du CES 2023, ainsi que 19 technologies de mobilité développées récemment

Le nouvel écran pivotant et la technologie conceptuelle de suspension arrière seront récompensés par le prix de l'innovation CES 2023

L'entreprise organisera un événement destiné aux médias sur l'orientation de ses activités à l'avenir ainsi que sur ses initiatives en matière de neutralité carbone

LAS VEGAS et SÉOUL, Corée du Sud, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la conférence CES 2023, Hyundai Mobis présentera ses produits dans le plus grand espace d'exposition qu'elle n'ait jamais eu dans un salon. L'entreprise dévoilera une nouvelle technologie de convergence optimisée pour les véhicules électriques à usage spécial (PBV).

Hyundia Mobis introduces all new concepts of Purposes-built Mobility at CES 2023.

Sous le thème « Hi! For a Better Tomorrow! » (en français « Faisons connaissance pour des lendemains meilleurs ! »), Hyundai Mobis dévoilera pour la première fois les nouveaux modèles conceptuels de véhicules électriques à usage spécial M.Vision TO et M.Vision HI. « TO » fait référence au fait d'aller « vers » (en anglais, « Toward ») l'avenir, tandis que « HI » fait référence à une expérience de conduite « centrée sur l'humanité ». M.Vision est la marque de Hyundai Mobis qui symbolise sa philosophie et sa vision des futures technologies de mobilité.

Le modèle M.Vision TO est un véhicule à conduite autonome basé sur un système d'électrification comprenant des caméras, des radars, des LiDAR, des modules e-corner et des écrans de réalité mixte intégrés aux quatre piliers situés à l'avant et à l'arrière du véhicule. À son bord, le M.Vision TO comporte des sièges de qualité PBV qui peuvent être pliés ou tournés.

Le modèle M.Vision HI est un véhicule électrique à usage spécial conçu pour les activités de loisir, de détente et de plein air. Le pare-brise du véhicule peut être utilisé comme un grand écran d'affichage pour regarder des films ou même pour faire du shopping en ligne. Le M.Vision HI est doté d'une technologie de télécommande assistée par le regard qui utilise les yeux de l'utilisateur comme moyen de contrôle. Ainsi, le conducteur peut apprécier le contenu sans aucune manipulation supplémentaire.

La nouvelle technologie de convergence intègre des systèmes avancés tels que des capteurs de conduite autonome, des modules e-corner pour une conduite et une direction indépendantes, ainsi que des écrans de réalité mixte dans les châssis du véhicule. Grâce à cette technologie innovante, Hyundai Mobis élargira les possibilités de mobilité à usage spécial, en proposant des fonctionnalités spécialement adaptées aux besoins des conducteurs.

Outre les nouveaux modèles conceptuels de PBV, Hyundai Mobis présentera également dans son espace d'exposition 19 technologies de mobilité développées récemment et pouvant être produites en série, notamment la prochaine solution intégrée de cockpit (MVICS 4.0), l'éclairage LED de la calandre et les hologrammes AR-HUD.

Avant la conférence, Hyundai Mobis recevra le prix de l'innovation CES 2023 pour sa technologie d'écran pivotant et son nouveau concept de suspension arrière. L'écran pivotant consiste en une structure mobile sur laquelle un écran ultra-large de 32 pouces se déplace verticalement. Le nouveau concept de suspension arrière est une technologie innovante qui peut être appliquée aux véhicules du futur, tels que les véhicules électriques et les véhicules électriques à usage spécial, pour faciliter l'utilisation des fonctions intégrées et réduire le poids.

Pour discuter de ces nouvelles technologies, de l'orientation des activités de Hyundai Mobis à l'avenir et de ses initiatives en matière de neutralité carbone, l'entreprise organisera un événement destiné aux médias le 5 janvier, au matin, sur le stand de Hyundai Mobis au Las Vegas Convention Center, West Hall, Stand n° 4441.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles, dont le siège est à Séoul, en Corée. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mobis.co.kr/

Contact pour les médias

Jihyun Han : [email protected]

Olivia Buffington(Ketchum) : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961368/mobis_ces2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

SOURCE Hyundai Mobis