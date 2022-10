Hyundai Mobis et Luxoft développent conjointement une plateforme IVI nouvelle génération pour la mobilité future

Hyundai Mobis a développé conjointement une plate-forme IVI avec Luxoft, une société mondiale d'ingénierie logicielle, pour cibler les constructeurs automobiles mondiaux.

L'expertise de Mobis en matière d'intégration de systèmes et la compétitivité en ingénierie logicielle de Luxoft devraient renforcer sa présence sur le futur marché de l'IVI automobile.

Cette nouvelle plate-forme offre le contrôle intégré de six affichages, dont le tableau de bord numérique et l'affichage tête haute à réalité augmentée, ainsi que des services personnalisés.

Elle sera présentée au Salon international des fournisseurs (IZB) organisé par Volkswagen du 11 au 13 octobre.

SÉOUL, Corée du Sud, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330), le sixième plus grand équipementier automobile au monde, et Luxoft, une société mondiale d'ingénierie logicielle, ont annoncé le 11 leur collaboration pour une plate-forme IVI nouvelle génération pour la mobilité future.

L'expertise de Hyundai Mobis en matière d'intégration de systèmes et la compétitivité en ingénierie logicielle de Luxoft devraient permettre de fournir des solutions plus convaincantes pour le marché automobile mondial.

Les deux entreprises travaillent sur le contrôleur d'habitacle d'info-divertissement MIS (MOBIS Infotainment System), le système le plus avancé qui peut intégrer jusqu'à six écrans, dont le tableau de bord numérique, l'affichage tête haute à réalité augmentée, l'affichage du passager, l'affichage de la console centrale et deux écrans de divertissement pour les sièges arrière. Elle propose également des services personnalisés tels que plusieurs VPA (assistants personnels virtuels). Ce produit a adapté la dernière AP GEN4 de Qualcomm, basée sur Android 12, pour fournir aux utilisateurs un environnement multimédia plus riche et plus fluide.

Carsten Weiss, vice-président et responsable de l'info-divertissement embarqué chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Je suis ravi de travailler avec Luxoft pour apporter nos systèmes IVI ayant fait leurs preuves à une clientèle plus large, grâce à leurs capacités de développement mondiales. »

Luz G. Mauch, vice-président exécutif de Luxoft Automotive, a commenté : « Je suis ravi de cette collaboration avec Hyundai Mobis pour aider les constructeurs automobiles à accélérer le développement de systèmes d'info-divertissement attrayants. »

Hyundai Mobis présentera 16 produits, dont MIS, la plate-forme d'info-divertissement nouvelle génération, ainsi que des produits électroniques, d'électrification et des lampes, au Salon international des fournisseurs (IZB) organisé par Volkswagen du 11 au 13 de ce mois.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles, dont le siège est à Séoul, en Corée. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mobis.co.kr/

À propos de Luxoft

Luxoft est la branche conception, données et développement de DXC Technology, fournissant des solutions technologiques de bout en bout sur mesure pour les systèmes, produits et services critiques. Nous aidons à créer des organisations alimentées par les données, en résolvant des défis opérationnels, technologiques et stratégiques complexes.

Notre passion est de bâtir des entreprises résilientes, tout en générant de nouveaux canaux commerciaux et de nouvelles sources de revenus, des expériences utilisateur exceptionnelles et des opérations modernisées à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur luxoft.com .

