Hyundai presenta el sexto evento "Saludo nacional a los héroes de Estados Unidos" durante el fin de semana del Memorial Day

"Hemos sido un orgulloso participante del 'Saludo nacional a los héroes de Estados Unidos' desde su inicio en 2017", dijo Angela Zepeda, directora de comercialización en Hyundai Motor America. "Todos en Hyundai comparten el mayor respeto y aprecio por las contribuciones de los hombres y mujeres de los cuerpos armados de nuestro país. Esta asociación forma parte del compromiso de larga data de Hyundai para apoyar a las fuerzas armadas estadounidenses y honrar a los más grandes héroes de Estados Unidos".

"Gracias al apoyo de Hyundai, hemos sido capaces de crear un evento familiar que honra y rinde homenaje a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y a los socorristas", dijo Mickey Markoff, productor ejecutivo del "Hyundai Air & Sea Show". "No existe un mejor momento que el fin de semana del Memorial Day o Día de la Recordación para rendir homenaje a nuestros militares, socorristas, y a todos aquellos que ofrendaron sus vidas en defensa de nuestra libertad".

Detalles del evento "Saludo nacional a los héroes de Estados Unidos" (National Salute to America's Heroes)

El "Saludo nacional a los héroes de Estados Unidos" ("National Salute to America's Heroes") tiene como evento central el "Hyundai Air & Sea Show", (El "Más grande espectáculo sobre la Tierra™ ("The Greatest Show Above the Earth™"), que muestra a los hombres, mujeres, tecnología y equipamiento de las cinco ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la policía, los bomberos y las agencias de socorristas de primera línea. El "Hyundai Air & Sea Show" tendrá inicio cada día a las 11 a.m. con demostraciones marítimas llevadas a cabo por conductores profesionales de "jet skies", competencias de embarcaciones "ThunderCats" y una demostración de competencias de "Cigarette Offshore Powerboats", la cual contará con 10 sofisticadas embarcaciones del modelo "Cigarette". Con posterioridad a la exhibición marítima, todos podrán dirigir la mirada hacia el cielo para ser testigos de la sofisticada tecnología militar de Estados Unidos, que incluye equipos de paracaidismo, demostraciones de "jets" y ejercicios de búsqueda y rescate.

El evento del fin de semana del Memorial Day también incluye el espectáculo "Music Explosion" ("Explosión musical") presentado por Hyundai en las arenas de Miami Beach, el cual contará con la participación de la banda internacional de rock "3 Doors Down", que subirá al escenario el sábado 28 de mayo a las 8 p.m.. La "Music Explosion" ("Explosión musical") dará comienzo a las 5:30 p.m. con la banda del Ejército "As You Were", y la banda de la Fuerza Aérea "Max Impact". Una demostración nocturna especial de pirotecnia y paracaidistas, a cargo del equipo de paracaidistas del Ejército de Estados Unidos, el "Golden Knights Parachute Team", dará inicio a los espectaculares fuegos artificiales de la Florida Restaurant and Lodging Association después del concierto.

Las actividades interactivas están centradas en el Lummus Park, y abarcan más de cuatro cuadras de la ciudad, entre las calles 11 y la 14 en Ocean Drive, y también incluirán el "Hangar Hyundai" ("Hyundai Hangar"), un salón de inspiración patriótica para los consumidores, destinado a honrar a los militares y a los rescatistas de primera línea. El "Hangar Hyundai", localizado entre las calles 12 y 13, contará con un mural de recordación colaborativo donde se podrán fijar mensajes para familiares y amigos que hayan servido en las fuerzas armadas, así como otras actividades interactivas y obsequios temáticos. Hyundai también tendrá otras varias activaciones las cuales darán a conocer el sentido de su historia "construido en Estados Unidos" ("built in the U.S. story"), así como ocho vehículos estratégicamente situados en toda el área, un Tucson, un Santa Cruz, un Santa Fe y un Palisade, los cuales tendrán un recubrimiento especial para honrar a las ramas de los militares y los rescatistas de primera línea.

El "Saludo nacional a los héroes de Estados Unidos" ("National Salute to America's Heroes") presentado por Hyundai comenzó en 2017 a lo largo de las playas de Miami Beach, congregando diariamente a una multitud de más de 100,000 espectadores. Se espera que el evento de 2022 nacionalmente reconocido sea aún más emocionante, con un área para espectadores mucho mayor, así como con una zona de entrada gratis para el público en la que se encuentra el "Display Village", la "Action Zone" y la "Kids Zone", todo ello localizado entre las calles 11 y 14, a lo largo de Ocean Drive. Toda esa zona incluirá exhibiciones interactivas de las distintas ramas del servicio armado y los asociados corporativos. Para más información, visite por favor https://usasalute.com/.

Apoyo de Hyundai a los militares

Hyundai muestra su apoyo a las fuerzas armadas de Estados Unidos a través de un grupo interno de recursos para empleados llamado "Stars and Stripes". Además, el programa "Transición de empleo para veteranos" de Hyundai recluta activamente a militares veteranos para puestos de trabajo en los departamentos de repuestos y servicios de los concesionarios de Hyundai. El éxito de este programa y otros por el estilo han llevado a Hyundai a ser nombrado como "Empleador reconocido por los índices VETS de 2022" ("2022 VETS Indexes Recognized Employer"), y "Empleador amigo de los militares ®" de 2022 de VIQTORY ("2022 Military Friendly® Employer from VIQTORY"), (un galardón que Hyundai ha recibido nueve veces). También ha sido reconocido como uno entre "Los mejores de los mejores en las compañías favorables a los veteranos ("Best of the Best Top Veteran-Friendly Companies") por la publicación U.S. Veterans Magazine.

Hyundai también ofrece un incentivo de $500 a los militares y a los rescatistas de primera respuesta en todos sus vehículos. Para detalles adicionales, visite por favor, Hyundai Military Program y Hyundai First Responders Program.

Saludo nacional a los héroes de Estados Unidos

Una celebración nacional de dos días de duración que se celebra en Miami Beach, Florida, con la presentación del "Hyundai Air & Sea Show", la "Music Explosion" auspiciada por Hyundai, y la iniciativa "Salute 365" ("365 Salute"). Celebrado el fin de semana del Memorial Day, el "Saludo nacional a los héroes de Estados Unidos" presentado por Hyundai tiene como objetivo honrar a todos aquellos que han entregado su vida por nuestra nación y rendir homenaje a los militares y rescatistas que protegen la libertad de todos los estadounidenses. Para más información y para ver el video de promoción, visite por favor, www.USAsalute.com.

Hyundai Motor America

Hyundai Motor America tiene como objetivo el "Progreso para la humanidad" y las soluciones inteligentes de movilidad. Hyundai les ofrece a los consumidores una línea de automóviles, SUVs y vehículos electrificados, ricos en tecnología. Nuestros 820 concesionarios vendieron más de 738,000 vehículos en Estados Unidos en 2021, y casi la mitad de ellos fueron construidos en la Planta manufacturera de Hyundai en Alabama (Hyundai Motor Manufacturing Alabama). Para más información, visite por favor www.HyundaiNews.com.

FUENTE Hyundai Motor America

