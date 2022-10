I DEF LEPPARD, LEGGENDE DELLA HALL OF FAME, E DAVE, VINCITORE DI UN BRIT AWARD, SI AGGIUNGONO ALLA LINE-UP DI CONCERTI POST-GARA A YASALAM PER UN'EDIZIONE RECORD DI #ABUDHABIGP 2022

I Def Leppard, indiscusse leggende del rock, hanno confermato la loro apparizione sul palco domenica sera, per i concerti di festeggiamento della chiusura di questa stagione di F1 a Yasalam.

L'acclamato vincitore del BRIT Award, Dave, si prepara invece a a entusiasmare la folla giovedì 17 novembre

Gli artisti si uniscono alla band Swedish House Mafia e al cantante Kendrick Lamar per completare la line-up di artisti presenti ad #AbuDhabiGP, il più grande fine settimana di sport e intrattenimento della regione

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 29 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Con meno di tre settimane rimanenti nel calendario di Formula 1 2022, cresce l'aspettativa per il finale di stagione. Abu Dhabi Motorsports Management e Flash Entertainment hanno annunciato oggi che l'iconica band britannica Def Leppard avrà l'onore di chiudere i concerti di domenica 20 novembre all'ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022 di FORMULA 1, mentre Dave si esibirà dopo la corsa a Yasalam giovedì 17 novembre.

Rock legends Def Leppard confirmed to perform Sunday night at this year’s Yasalam After-Race Concerts after this year’s F1 season finale BRIT Award winner and acclaimed UK rap artist Dave set to thrill the crowds on Thursday 17th November

Come act iniziale e finale di ben quattro giorni di esibizioni di superstar globali, la rock band e il rapper di fama mondiale si uniscono all'artista multi-platino e vincitore di Grammy Kendrick Lamar, e al trio di hip hop Swedish House Mafia, anch'esso nominato per diversi Grammy. Gli artisti si esibiranno all'Etihad Park, il centro di intrattenimento sull'Isola Yas.

La notizia arriva mentre il più grande weekend di intrattenimento in Medio Oriente si prepara a ospitare il maggior numero di spettatori di sempre, e a invitare ancora una volta il mondo negli Emirati Arabi Uniti, confermando ulteriormente la reputazione globale degli Emirati come hub per eventi sportivi ed eccellenza sotto ogni aspetto.

Con oltre 110 milioni di album venduti in tutto il mondo e due prestigiosi Diamond Award vinti negli USA, entrati a fare parte della Rock & Roll Hall of Fame® nel 2019, i Def Leppard continuano a essere una delle band più importanti del rock. La loro influente carriera include numerosi singoli di successo e rivoluzionari album multi-platino, tra cui due degli album più venduti di tutti i tempi, Pyromania e Hysteria, che contengono i loro hit più leggendari, come Rock of Ages, Pour Some Sugar On Me e Foolin.

L'artista rap britannico Dave sarà protagonista del line-up del giovedì. Il suo album di debutto Psychodrama, del 2019, è stato accolto con largo interesse della critica, ha vinto il prestigioso Mercury Prize ed è stato "Album dell'anno" ai Brit Awards. Il produttore, musicista e cantautore britannico ha anche collaborato con Drake e AJ Tracey.

Saif Al Noaimi, CEO di Abu Dhabi Motorsports Management, ha dichiarato: "Il weekend delle gare si avvicina, e siamo estremamente lieti di annunciare altri due artisti che parteciperanno a un fantastico festival di quattro giorni; superstar musicali globali che divertiranno la nostra più grande folla di sempre. Abbinandosi perfettamente all'azione in gara, l'intrattenimento post gara ha molto da offrire agli appassionati, e siamo certi che la 14a edizione del Gran Premio di Abu Dhabi diventerà un ricordo speciale per i nostri visitatori da tutto il mondo.

"La nostra rinnovata ospitalità, i nuovi prodotti grandstand e i concerti post-gara continuano a farne uno dei migliori Grand Prix al mondo, e non vediamo l'ora di accogliere migliaia di fan globali della F1 nell'isola Yas, la nostra sede per lo sport e l'intrattenimento internazionali, il Meeting Place of Champions."

John Lickrish, CEO di Flash Entertainment, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di completare il line-up per i concerti post-gara di Yasalam di quest'anno con due artisti che coprono generi diversi, ma portano qualcosa di prezioso alla celebrazione annuale degli sport motoristici e dell'intrattenimento di Abu Dhabi. In qualità di pionieri dell'intrattenimento, il nostro impegno volto a diversificare l'offerta di Yasalam ci consente ogni anno di interagire con un pubblico più ampio possibile, di soddisfare gusti musicali diversissimi e di creare esperienze imperdibili per i fan della F1. L'annuncio della presenza dei Def Leppard e di Dave è decisamente all'altezza delle nostre ambizioni".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1932380/Def_Leppard.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1932381/Dave.jpg

SOURCE Yas Marina Circuit