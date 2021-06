I kwartał 2021 r.: Zepp Health w pierwszej czwórce największych dostawców smartwatchów dla dorosłych

Mimo panujących trudnych warunków na rynku, które negatywnie wpływają na branżę elektroniki użytkowej na całym świecie, wskaźniki sprzedaży Zepp Health utrzymują się na dobrym poziomie. Spółka zajęła pierwsze miejsce pod względem dostaw smartwatchów dla dorosłych na rynki w Brazylii (40,9), Rosji (28,9%) i Hiszpanii (23,5%). Ponadto zajęła drugie miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż smartwatchów dla dorosłych we Włoszech, trzecie miejsce w Polsce i czwarte w Niemczech, Indiach, Indonezji oraz Tajlandii. Zepp Health zajęła również szóste miejsce w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii.

Dynamikę sprzedaży napędzały popularne urządzenia noszone Amazfit z linii Fashion i Lifestyle, takie jak serie smartwatchów Amazfit GTR 2 i GTS2, czy seria Outdoor Sports, w tym Amazfit T-Rex.

Marka Amazfit stale zwiększa zasięg popularności, sponsorując na całym świecie ekscytujące dyscypliny sportu uprawiane na świeżym powietrzu. Z okazji premiery urządzenia Amazfit T-Rex Pro w marcu 2021 r. marka była sponsorem trzech rywalizacji sportowych stanowiących prawdziwe wyzwanie, które oddaje ducha urządzenia Amazfit: Explore Your Instinct (podążaj za instynktem). Na początku roku spółka ogłosiła zawarcie partnerstwa ze Spartan, jedną z największych na świecie marek sportu wytrzymałościowego i wellness. Amazfit będzie sponsorem wybranych wydarzeń organizowanych w tym sezonie przez Spartan na całym świecie. Amazfit sponsorowała także rajd ESOK Rally w tureckim Eskişehir, a także odbywające się w Rosji zawody Zavidovo SUP Challenge – jedne z pięciu największych na świecie zawodów w surfingu z wiosłem.

Założona we wrześniu 2015 r. spółka Amazfit oferuje smartwatche i opaski przeznaczone do użytku codziennego i do sportów uprawianych na świeżym powietrzu oraz inteligentne urządzenia dla sportu i zdrowia, takie jak słuchawki dokanałowe TWS, inteligentne bieżnie i wagi. Bogata oferta jej produktów zapewnia doskonałe wrażenia dla użytkownika, dzięki czemu Amazfit może w maksymalnym stopniu spełnić potrzeby różnych grup klientów.

Smartwatch Amazfit zdobył liczne wyróżnienia w konkursach wzornictwa przemysłowego, w tym niemieckie German iF Industrial Design Award i Red Dot Design Award, które zawdzięcza znakomitemu designowi i wykonaniu.

Obecnie, produkty Amazfit trafiają na rynki w ponad 90 krajach i regionach, w tym USA, Niemiec i Japonii. W 2020 r. marka Amazfit miała największy udział na rynku zegarków dla osób dorosłych w Hiszpanii i Indonezji. Zgodnie z opracowaną przez IDC analizą światowego rynku urządzeń noszonych w 2020 r. Amazfit zajęła pierwsze miejsce pod względem sprzedaży na rynkach w Hiszpanii i Indonezji, drugie miejsce w Brazylii i we Włoszech, trzecie miejsce w Rosji, Indiach i Tajlandii, czwarte w Polsce oraz piąte w Niemczech, a także znalazła się w czołówce najpopularniejszych produktów w innych państwach i regionach.

Zepp Health (wcześniej Huami Corporation)

Misją Zepp Health jest łączenie zdrowia z technologią. Od czasu powstania w 2013 r. spółka stworzyła platformę autorskiej technologii, w tym chipy AI, czujniki biometryczne i algorytmy danych, które pozwalają na stałe poszerzanie oferty inteligentnych produktów użytkowych dla osób dbających o zdrowie oraz usług analitycznych dla przemysłu. W 2019 r. spółka sprzedała 36,6 mln smartwatchów i opasek fitness, w tym produktów jej własnej marki Amazfit, a także produktów opracowanych dla Xiaomi, odnotowując 23% udział w światowych dostawach tego typu inteligentnych urządzeń. Spółka mieści się w Hefei w Chinach i posiada filie (Zepp USA) w Cupertino w Kalifornii. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile.

