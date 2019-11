I nuovi connettori belly-to-belly impilati zSFP+ di TE possono consentire una più alta densità del frontalino per data center hyperscale e applicazioni switch di rete

Le nuove soluzioni supportano una velocità di trasferimento dati fino a 28 Gbps NRZ e 56 Gbps PAM-4

HARRISBURG, Pennsylvania, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), uno dei leader mondiali nelle soluzioni di connettività innovative per il calcolo ad alta velocità e le applicazioni di rete, presenta i suoi nuovi connettori stacked belly-to-belly zSFP+ progettati per supportare una velocità di trasmissione sia a 28G NRZ sia a 56 Gbps PAM-4. La funzione di agganciamento dritto per i connettori stacked belly-to-belly zSFP+ è una capacità cruciale che può alloggiare applicazioni belly-to-belly a quattro file per consentire una più alta densità di frontalino e ottimizzare l'utilizzo dello spazio del circuito stampato (PCB) per data center hyperscale e applicazioni switch di rete.