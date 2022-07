I nuovi elementi di CDF per le bocche di carico dei liner per cisterne IBC sono destinati a trasformare le attività

PLYMOUTH, Massachusetts, 7 luglio 2022 /PRNewswire/ -- CDF Corporation, da cinquant'anni leader globale nel packaging flessibile, annuncia il lancio degli elementi per bocche di carico DN50 e Camlock. DN50 e Camlock sono elementi per bocche di carico che sostituiscono il tradizionale raccordo con filettatura BSP da 2 pollici per i liner delle cisterne IBC. Offrono ai clienti un nuovo modo per riempire i liner delle cisterne IBC in modo efficiente ed efficace.

"Gli elementi DN50 e Camlock si inseriscono più facilmente ed eliminano la necessità di adattatori", ha dichiarato Jay Waltz, Vice President, Sales & Marketing di CDF Corporation. "Questa unione offre un'esperienza utente superiore e prestazioni migliori".

Ecco alcune caratteristiche e un esempio dei vantaggi del DN50 e del Camlock.

Un collegamento, semplice e diretto, elimina la necessità di accoppiatori aggiuntivi. Rimuovendo gli accoppiatori, evitiamo la potenziale contaminazione introdotta utilizzando i tradizionali elementi BSP.

La funzione anti-manomissione impedisce l'accesso non autorizzato mentre il prodotto è in transito.

Le connessioni DN50 e Camlock sono filettati all'esterno anziché all'interno nei tradizionali accessori BSP. La filettatura esterna garantisce l'integrità del prodotto eliminando il rischio di contaminazione e il disallineamento della stessa.

DN50 e Camlock sostituiscono tutti i raccordi da 2 pollici con filettatura BSP e sono disponibili per tutti i liner modello Form Fit e Pillow.

DN50 e Camlock saranno disponibili immediatamente. Per ulteriori informazioni su DN50 e Camlock, visitare il sito web https://www.cdf1.com/the-camlock-and-dn50/.

Informazioni su CDF Corporation: CDF Corporation è un'azienda globale che utilizza un'ampia e profonda base di conoscenze per creare sistemi di imballaggio di alta qualità su misura per le esigenze dei propri clienti. CDF eccelle in tre aree chiave del packaging: formatura sottovuoto a stampaggio profondo, soffiatura e sigillatura a calore. CDF produce prodotti di dimensioni che vanno da 1 a 1.000 litri nel suo stabilimento certificato ISO e SQF di Plymouth, Massachusetts I prodotti CDF soddisfano una varietà di mercati e applicazioni, tra cui l'industria alimentare e delle bevande, il settore chimico e quello cosmetico.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1850761/CDF_Logo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1850762/DN50.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1850763/Camlock_2inch.jpg

SOURCE CDF CORPORATION