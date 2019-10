I visionari della mobilità salgono sul palcoscenico globale all'AutoMobility LA™

La parte di conferenza di AutoMobility LA includerà un emozionante elenco di oratori e relatori di auto, tecnologia e oltre, che discuteranno apertamente del futuro dell'industria automobilistica e di come l'autonomia, la connettività, l'elettrificazione e l'economia della condivisione (ACES) avranno un impatto sulla società.

Presentata da Joanne Muller e Alison Snyder di Axios, l'ampia programmazione di martedì presenterà chiacchiere attorno al focolare, una tavola rotonda, annunci stampa di attori importanti del settore automobilistico e tecnologico e offrirà ai partecipanti l'opportunità di esplorare aziende nuove e consolidate in loco.

Chiacchiere attorno al focolare:

Dott. Carsten Breitfeld , Amministratore Delegato Globale di Faraday Future

, Amministratore Delegato Globale di Faraday Future Ulrich Kranz , Co-fondatore e Amministratore Delegato di Canoo

, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Canoo Klaus Zellmer , Presidente e Amministratore Delegato di Porsche Cars in Nord America

Tavola rotonda (data fissata, ma non solo):

Impatto sui grandi rivenditori di ACES

Keith Barry , Consumer Reports (moderatore)

, (moderatore)

John Eichberger , Direttore Esecutivo di Fuels Institute

, Direttore Esecutivo di Fuels Institute

Chip Harding , Vice Presidente Senior alla Simon Property Group

, Vice Presidente Senior alla Simon Property Group

Edward Hudson , Direttore Senior di Ricerca Aziendale alla The Kroger Co.

, Direttore Senior di Ricerca Aziendale alla The Kroger Co.

Patricia Valderrama , Schneider Sustainable Energy Fellow al Natural Resources Defense Council

, Schneider Sustainable Energy Fellow al Natural Resources Defense Council Fiducia dei consumatori e veicoli autonomi

Amitai Bin-Nun , Vice Presidente, Veicoli autonomi al Future Energy di Securing America

, Vice Presidente, Veicoli autonomi al Future Energy di Securing America

Bert Kaufman , Responsabile Affari Aziendali e Normativi alla Zoox

, Responsabile Affari Aziendali e Normativi alla Zoox

Steve Koenig , Vice Presidente di Ricerca alla Consumer Technology Association

, Vice Presidente di Ricerca alla Consumer Technology Association

Sasha Lekach , Mashable (moderatore)

, (moderatore)

Roopa Unnikrishnan , Responsabile della Strategia alla Harman International

, Responsabile della Strategia alla Harman International Startup nella mobilità

Adam Jansen , Responsabile Innovazione al Plug and Play Tech Center

, Responsabile Innovazione al Plug and Play Tech Center

Trevor Pawl, Vice Presidente Senior di Innovazione aziendale alla PlanetM (moderatore)

Voce nel veicolo

Matt Burns , TechCrunch (moderatore)

, (moderatore)

Ned Curic , Vice Presidente di Automotive per Alexa Automotive in Amazon

, Vice Presidente di Automotive per Alexa Automotive in Amazon

Tao Liang, Responsabile di Machine Learning e HMI alla NIO



Dott. Jason Mars , Co-Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato alla Clinc

, Co-Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato alla Clinc Novità nella micromobilità

Tarani Duncan , Co-Fondatore e Amministratore Delegato alla Shared

, Co-Fondatore e Amministratore Delegato alla Shared

Euwyn Poon , Presidente e Co-Fondatore di Spin

, Presidente e Co-Fondatore di Spin

Dmitry Shevelenko , Co-Fondatore di Tortoise

, Co-Fondatore di Tortoise

Levi Tilleman , WIRED (moderatore)

"AutoMobility LA riunisce alcune delle più grandi menti che danno forma al futuro della mobilità," ha dichiarato Terri Toennies, Presidente di LA Auto Show e AutoMobility LA. "Poiché l'ecosistema automobilistico continua a evolversi rapidamente, siamo orgogliosi di essere in grado di fornire una piattaforma affidabile per i media e i professionisti di più settori per ottenere informazioni importanti, essere i primi a conoscere innovazioni rivoluzionarie del settore, impegnarsi in un sano dibattito e collaborare per far avanzare il settore."

Dopo il vasto programma di martedì, mercoledì e giovedì (20-21 novembre) i riflettori continueranno ad essere puntati sulle case automobilistiche globali e sul debutto dei veicoli che saranno presentati in AutoMobility LA. Un annuncio riguardante i numerosi debutti di veicoli di quest'anno e il programma completo per i quattro giorni saranno disponibili nelle prossime settimane.

Dopo AutoMobility LA, LA Auto Show sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre.

Per la programmazione e ulteriori informazioni sul AutoMobility LA e LA Auto Show, visitare AutoMobilityLA.com e LAAutoShow.com.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Il LA Auto Show è patrocinato dal Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le notizie e informazioni aggiornate sul salone, seguire LA Auto Show su Twitter, Facebook, o Instagram e per ricevere gli avvisi iscriversi sul sito web http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

