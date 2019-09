I4MS édite un outil de formation sur les compétences numériques pour l'industrie manufacturière de l'UE

Le catalogue de formation en ligne d'I4MS est conçu pour offrir un soutien aux PME européennes dans leur processus de numérisation en fournissant les compétences les plus recherchées dans le secteur manufacturier pour les aider à rester compétitives sur le plan international grâce au développement du personnel sur le terrain.

L'accès limité aux compétences numériques est l'un des trois principaux obstacles à la numérisation dans l'industrie. Ce projet vise à relever ce défi en présentant un large éventail de formations axées sur la mise à niveau des compétences des travailleurs de l'industrie. L'objectif principal est de créer une ressource où les parties intéressées peuvent trouver des informations sur les compétences numériques et les supports de formation recherchés.

Cette mise à niveau consiste à aider les PME à comprendre où et comment les technologies numériques peuvent améliorer la qualité des produits, l'efficacité des processus et la rentabilité de l'entreprise ; maîtriser le déploiement et l'opérationnalisation des outils numériques. Les pôles d'innovation numérique (DIH) assument ce rôle, car ils intègrent des compétences technologiques et commerciales et disposent de la main-d'œuvre et des capacités nécessaires. Ces cours peuvent être appliqués dans une série d'industries verticales telles que l'automobile, l'aérospatiale, l'agriculture, la chimie, les logiciels, la construction, la défense, l'éducation, la recherche et développement ou l'énergie.

Chaque formation publiée fournit un résumé de la technologie en question, des techniques de formation appliquées, des canaux, la phase du cycle d'absorption de la technologie ciblée, le public cible, le niveau d'instruction requis et un aperçu du contenu. Avoir ce catalogue aidera le secteur européen à déterminer où et comment planifier ses aptitudes et ses compétences.



À propos d'I4MS

I4MS, Innovation TIC pour les PME manufacturières, est une initiative européenne visant à aider les PME manufacturières et les sociétés de capitalisation moyenne à utiliser largement les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leurs activités commerciales. Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, au titre de la convention de subvention n° 768631.

Êtes-vous intéressé ? Lisez-en plus sur notre projet et visitez notre catalogue de formation https://trainings.i4ms.eu/Trainings

