I4MS ermöglicht europäischen KMU Zugang zu 34 Mio. Euro für die Implementierung von Industrie-4.0-Technologien

Seit 2013 hat die Initiative I4MS Investitionen in Höhe von 140 Mio. Euro zur Unterstützung der Digitalisierung der Fertigungsbranche in der EU zugänglich gemacht. In der aktuellen 3. Phase konzentriert sich I4MS auf vier Technologien: 3D-Drucken, Hochleistungsrechnen, Robotik und das Internet der Dinge.

BARCELONA, Spanien, 1. April 2019 /PRNewswire/ -- I4MS, die Initiative der Europäischen Kommission zur Digitalisierung der Fertigungsbranche, stellt 34 Mio. Euro für Unternehmen zur Verfügung, die daran interessiert sind, die Umsetzung industrieller digitaler innovativer Lösungen zu fördern. Für die nunmehr 3. Phase wird I4MS die Eröffnung von vier Ausschreibungen zur Einreichung von Vorschlägen (Funding Calls) für 2019 bekannt geben, um mit einem starken Fokus auf europäische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Fertigungsbranche Anwendungsversuche durchzuführen. Jede der offenen Ausschreibungen bezieht sich auf eine Technologie im Bereich Industrie 4.0.