I4MS facilite l'accès à 34 millions d'euros pour la mise en œuvre de technologies de l'Industrie 4.0 pour les PME européennes

L4MS a développé une plateforme IdO qui réduit la durée et le coût d'installation de véhicules à guidage automatique pour la logistique intra-usine, optimisant la réduction des coûts et la productivité d'un Facteur 10

Cloudifacturing fournit un guichet unique permettant d'accéder à des services et des simulations de calcul haute performance facturés à l'usage dans le cloud, démocratisant l'accès à la technologie pour les plus petites entreprises.

AMable facilite l'adoption de technologies d'impression 3D par les entreprises qui n'utilisent pas encore cette technologie via une plateforme spécialisée, réduisant les coûts de transport ou les émissions de CO2, et contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement planétaire.

MiDIH facilite la mise en œuvre d'applications orientées données via des modules CPS et IdO.

D'après Juan Jauregui, directeur du Département des projets de l'UE chez MWCapital (partenaire de l'initiative), « Il est également nécessaire d'imprégner l'innovation technologique d'une impulsion commerciale ». À cette fin, les partenaires I4MS feront également un effort supplémentaire pour assurer l'engagement et la concordance. « La connexion des solutions développées aux Intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de technologies est essentielle pour que ces technologies atteignent les PME d'Europe et pour augmenter l'impact pour le secteur industriel et les citoyens de l'UE », a conclu Juan Jauregui.

Les PME d'Europe bénéficieront ainsi d'un accès amélioré aux innovations numériques et à la transformation numérique globale pour mettre ses produits à niveau, améliorer ses processus et adopter des modèles commerciaux de l'industrie 4.0 pour répondre aux défis de l'ère numérique.

À propos d'I4MS

I4MS est coordonné par la Mobile World Capital Barcelona Foundation, FundingBox, Foreningen MADE, FIWARE Foundation EV, l'Institut Technologique Danois et Axencia Galega de Innovación.

Financé par le programme-cadre Horizon 2020 de l'Union européenne, convention de subvention nº 768631

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/842369/I4MS_PR.jpg)

Complément d'information :

Juan Antonio Pavón Losada

Directeur des communications de Mobile World Capital Barcelona

Japavon@mobileworldcapital.com

+34-673007282

Related Links

https://mobileworldcapital.com/



SOURCE Mobile World Capital Barcelona Foundation - EU Projects Department