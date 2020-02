I4MS présente de nouvelles technologies et marchés pour faciliter la transformation numérique des PME européennes

Cependant, il s'agit de sociétés pionnières et de grandes entreprises. La plupart des entreprises doivent encore passer par ce processus de transformation pour accroître leur compétitivité et pouvoir créer de la richesse dans un contexte moderne. À cette fin, les experts I4MS invitent les PME à assister à un webinaire dans lequel ils expliqueront comment accéder à ces technologies, le 12 février à 12h00 CET, sur le lien suivant : http://shorturl.at/agotu .

Que faire si les entreprises ont besoin de trouver une solution technologique particulière mais ne peuvent pas se le permettre ? Ont-elles besoin de financement, de formation ou de services ? Ce webinaire international rapprochera les experts du numérique et les PME, en parlant des services de transformation numérique qu'I4MS propose aux PME manufacturières.

Organisé par Funding Box et Mobile World Capital, ce webinaire guidera les PME dans leur chemin de transformation numérique, expliquant comment les technologies numériques peuvent améliorer la qualité des produits, l'efficacité des processus et la rentabilité des entreprises et comment maîtriser le déploiement et l'opérationnalisation des outils numériques et comment utiliser ces outils et marchés particuliers.

En outre, il y aura un événement en face-à-face similaire au Mobile World Congress 2020, pour les entreprises qui assisteront au congrès mondial à Barcelone.

À propos d'I4MS

I4MS, Innovation TIC pour les PME manufacturières, est une initiative européenne visant à aider les PME manufacturières et les sociétés de capitalisation moyenne à utiliser largement les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leurs activités commerciales. Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, au titre de la convention de subvention n° 768631.

Êtes-vous intéressé ? Pour en savoir plus sur notre projet et visiter notre catalogue de formation https://trainings.i4ms.eu/Trainings.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Juan Antonio Pavón Losada

E-mail : japavon@mobileworldcapital.com

Téléphone : +34-673-007-282

