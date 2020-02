I4MS supera la cancelación del MWC2020 y seguirá favoreciendo la tranformación digital de las PYMEs Europeas

La iniciativa I4MS envía un mensaje para la comunidad Industrial Europea de cara a seguir trabajando hacia la digitalización de la economía, pese al obstáculo que ha representado la cancelación de uno de los eventos de tecnología más importantes en el mundo, el Mobile World Congress que se celebra anualmente en Barcelona.

De esta manera, I4MS se una además al ecosistema de innovación de Barcelona en el espíritu "the show must go on", de cara a mantener la agenda del MWC2020 en la medida de lo posible. En cualquier caso, I4MS seguirá enseñando sus servicios tecnologicospara seguir favoreciendo la industria 4.0 en Europa por medio de su marca. Este evento se llevará a cabo ahora de forma online a través de un webinar centrado en: impresion·D, simulaciones informáticas de alto rendimiento, sistemas ciber-físicos e IoT y logística intra-fábricas.

La intención es la de ampliar el impacto de los experimentos de pioneros digitales dentro del sector industrial de la UE. Muchas de las compañías siguen sometiéndose a este proceso de transformación para aumentar su competitividad y ser capaces de crear riqueza dentro del contexto competitivo moderno. Esto es clave para mantener la competición con los otros dos grandes bloques mundiales, Estados Unidos y China. Con este objetivo, los expertos de I4MS invitan a las PYMEs a asistir al webinar en el que explicarán cómo acceder a estas tecnologías. Este se celebra el 25 de febrero a las 12:00 CET. Se podrá asistir al seminario web a través de la siguiente dirección: https://www.eventbrite.co.uk/e/i4ms-digital-transformation-services-marketplaces-for-manufacturing-smes-tickets-95222516109

Este seminario web, organizado por Funding Box y Mobile World Capital, guiará a las PYMEs en su camino de transformación digital, explicando cómo las tecnologías digitales pueden mejorar la calidad de los productos, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad del negocio y cómo dominar el despliegue y la capacidad operativa de las herramientas digitales y cómo use esas herramientas y mercados particulares.

Las compañías de la UE registradas en el evento del MWC2020 e interesadas en los desarrollos de industry 4.0 se pueden unir a esta actividad online, que contará con la presencia de expertos de otras iniciativas de la UE: L4MS, Cloudifacturing, MIDIH y AMable.

Acerca de I4MS

I4MS, Innovación de las TIC para las PYMEs fabricantes, es una iniciativa europea que apoya a las PYMEs fabricantes y las empresas de mediana capitalización en el uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación (ICT) en sus operaciones comerciales. Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención no 768631.

