i6 Group clôture un premier tour de financement de série A

Cette levée de fonds permet à i6 d'accélérer le développement technologique et d'étendre son offre de services.

FARNBOROUGH, Angleterre, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- i6 Group Limited (i6), leader des logiciels de gestion du carburant pour l'industrie aéronautique, annonce la clôture d'un tour de financement de série A.

i6 s'est associé à Deloitte afin d'assembler un syndicat d'investissement comprenant International Airlines Group (IAG), Shell, World Fuel Services et JetBlue Technology Ventures dont les fonds ont été investis en février 2020. Ce financement permettra à i6 de poursuivre son expansion et d'accélérer le développement de nouveaux produits innovants.

Fondée en 2013, la plate-forme i6 permet la mise en relation des parties prenantes à toutes les étapes du processus de ravitaillement en carburant des avions améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle grâce à une connectivité en temps réel et à l'optimisation de l'utilisation données. Cette technologie adaptable et évolutive a le potentiel de s'étendre à des marchés adjacents tels que le secteur militaire, la logistique et la vente au détail. La technologie i6 permet de gérer les opérations de ravitaillement en carburant avec plus de précision, ce qui contribue à réduire les coûts et émissions.

« Nous sommes ravis de nous joindre à un consortium d'investisseurs robuste afin de soutenir la croissance de i6. La façon dont leurs solutions logicielles propriétaires permettent la digitalisation de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement en carburant aviation, tout en résolvant les principaux points de friction, ajoute une valeur considérable à leur clientèle. » - Eva Wan, directrice générale de la stratégie numérique, Shell

« i6 est un leader dans le développement et le déploiement de technologies de transformation pour l'industrie du carburant aviation. Nous sommes ravis de les rejoindre dans cette aventure, aux côtés d'un groupe d'investisseurs qui sont tout aussi déterminés à accompagner la mise sur le marché de ces technologies. » - Sukumar Pillai, vice-président du développement commercial, World Fuel Services Corporation

i6 déploie aujourd'hui ses solutions dans plus de 150 aéroports internationaux, notamment à Londres Heathrow, Amsterdam, Toronto Pearson, Boston Logan International, Dubai International et Bangalore. Sa technologie eHandshake®, qui permet un processus de ravitaillement des avions 100 % sans papier et qui élimine les échanges manuels et verbaux d'informations entre l'équipage et les agents de ravitaillement, a été brevetée cette année.Actuellement mise en œuvre chez British Airways et Virgin Atlantic, son implémentation est en phase d'expansion..

« Notre collaboration avec i6 a commencé par le développement d'un outil de gestion du carburant en 2016 et nous travaillons actuellement ensemble sur un projet visant à digitaliser les opérations au sein de notre aéroport », a déclaré Roger Walker, directeur des opérations aéroportuaires de l'aéroport de Farnborough. « Cela comprend non seulement nos opérations front-office, mais aussi nos fonctions de back-office, telles que les services financiers et informatiques. Cette expérience nous a permis de renforcer notre positionnement en tant qu'aéroport d'affaires de référence en Europe et nous espérons que notre fructueuse collaboration avec i6 se poursuivra dans les années à venir. »

« Nous sommes très heureux d'avoir finalisé le processus d'investissement et sommes ravis par sa plus value stratégique qui, selon nous, profitera à i6 ainsi qu'aux industries que nous servons aujourd'hui et celles que nous servirons demain. » - Steven Uhrmacher (PDG) et Alex Mattos (COO), i6 Group

À propos de i6

Fondée en 2013, la société i6 fournit une plate-forme numérique dans le Cloud de gestion du carburant qui permet aux fournisseurs, aux aéroports, aux agents de bord et aux compagnies aériennes de mieux planifier, contrôler, surveiller et optimiser les opérations de ravitaillement en carburant. Sa plate-forme logicielle couvre toute la chaîne d'approvisionnement en carburant, de la « raffinerie au réservoir de l'avion. »

Visitez i6.io pour plus d'informations.

Contact :

Emily Loretto

E-mail - [email protected]

Tél +44 (0) 1252 757159

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1328917/i6Group_Logo.jpg

SOURCE i6 Group