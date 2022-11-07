IAS, EMEA bölgesinde, yeni üst düzey atamalarla ve bünyesine yeni pazarlar katarak güçleniyor

IAS Polonya, Çekya ve Türkiye pazarlarına girerken, reklamverenler için dijital medya kalite reklam doğrulama çözümlerini genişletiyor ve Norveç ile Danimarka'daki varlığını da yeni üst düzey atamalarla güçlendiriyor.

LONDRA, 7 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Dijital medya kalitesinde global bir lider olan Integral Ad Science (IAS), bugün EMEA'daki varlığını peşiktiren yeni pazar işbirliklerini ve üst düzey atamalarını duyurdu. Uluslararası büyüme stratejisinin bir parçası olarak şirket, Norveç ve Danimarka'daki ticari faaliyetlerini ilerletirken, satış ve hizmet ortaklıkları ile Polonya, Çekya ve Türkiye'de yerel olarak hizmet vermeye başlıyor. Bu genişleme, IAS'nin medya kalitesi çözümlerini zenginleştirmesini ve markalar, ajanslar, platformlar ve yayıncılarla yeni ortaklıklar kurmasını sağlayacak.

Genişleme, dijital reklam kampanyalarının kilit pazarlardaki oyuncular arasında daha iyi bir etkileşim ile artan verimlilik ve medya etkinliği sağlayacak. IAS, böylelikle, Norveç, Danimarka, Polonya, Çekya ve Türkiye'deki yerli ve uluslararası reklamverenlere, marka güvenliği ve uygunluğu, içerik odaklı reklamcılık, sahtekarlık tespiti ve görüntülenebilirlik dahil olmak üzere, reklam doğrulama ve programatik çözümlerini sunacak.

Norveç ve Danimarka pazarları, IAS'nin Stockholm'deki İskandinavya ana merkezi üzerine inşa ediliyor. Bu yeni yapılanmada, dijital reklamcılık ve pazarlama konusunda derin bir uzmanlığa sahip olan Satış Direktörleri olarak Norveç'teki Ola Tveit ve Danimarka'daki Morten Sandbæk Beck IAS bünyesinde yeni üst düzey görevler alacaklar.

IAS'nin Doğu Avrupa'ya genişlemesi, Polonya'daki yerel ortak Adsonice LLC ile ekip kurmayı içeriyor. IAS, 2002'den beri bölgede faaliyet gösteren Logaritma ile ortaklık yaparak Türkiye pazarına giriyor ve uluslararası varlığının altını çiziyor. Hem Adsonice, hem de Logaritma, kendi bölgelerinde sahip oldukları kapsamlı bilgi ve güvenilir uzmanlıklarını bu ortaklığa katıyorlar.

Bu genişleme, IAS'nin söz konusu global büyümesine değer katarken, hızla büyüyen bu pazarlardaki varlığını da pekiştirecektir. IAS'nin Kuzey, Doğu Avrupa ve Türkiye'deki güçlendirilmiş varlığı, gelecekte daha fazla IAS hizmeti sağlamak amacıyla, temel reklam doğrulama ve dijital medya kalitesi ürünlerini genişleterek markalar, ajanslar ve platformlarla olan ilişkilerini güçlendirmesine olanak sağlayacaktır.

Csaba Szabo, Managing Director, EMEA, IAS, genişleme üzerine şöyle diyor:

"IAS, EMEA'daki global varlığının genişletildiğini duyurmaktan mutluluk duyar. EMEA genelinde programatik dijital reklamcılığın daha fazla doğrulanması ve optimizasyonu için markalardan talep görüyoruz. Dijital reklamcılık için bu pazarlardaki büyümemizin ölçeği, uluslararası genişlemeye yönelik tutkumuzu temsil ediyor. Bu pazarlara yatırım yapmak, en yüksek kalitede dijital reklam gösterimi arayan yerel markalar ve ajanslar ile bölgede giderek daha fazla faaliyet gösteren mevcut global müşterilerimiz için de büyük bir fırsat sunuyor. IAS'nin yeni alanlarda büyüme stratejisini ilerletmek için deneyimli ekipler ve ortaklarla çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Integral Ad Science Hakkında

Integral Ad Science (IAS), dijital medya kalitesinde dünya lideridir. IAS, reklamların gerçek kişiler tarafından güvenli ve uygun ortamlarda görüntülenmesini sağlayarak, içerik odaklı hedeflemeyi etkinleştirerek ve tedarik yolu optimizasyonunu destekleyerek her gösterimi sayar. Misyonumuz, dünyanın önde gelen markaları, yayıncıları ve platformları için dijital medya kalitesinde güven ve şeffaflık için küresel bir ölçüt olmaktır. Bunu, eyleme geçirilebilir gerçek zamanlı sinyaller ve içgörü ile veri odaklı teknolojiler aracılığıyla yapıyoruz. 2009 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan IAS, dünya çapında binlerce en iyi reklamveren ve birinci sınıf yayıncı ile çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: integralads.com .

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SOURCE Integral Ad Science, Inc.