IBM, Flex e FIT anunciam Centro de Soluções de Telecomunicações para 5G na América Latina

Localizado no Brasil , o centro se concentrará em projetos de pesquisa e desenvolvimento para explorar os benefícios das redes 5G para telecomunicações e outras indústrias;

O centro ajudará empresas em toda a região da América Latina, começando pelo Brasil , a utilizar tecnologias de nuvem híbrida aberta, baseadas em Red Hat OpenStack e Red Hat OpenShift;

Algar Telecom utiliza o centro e é a primeira operadora a realizar ensaios fim a fim no país.

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- IBM, Flex e FIT (Flex Institute of Technology) anunciam hoje um acordo de colaboração para lançar o Centro de Soluções de Telecomunicações para 5G, um moderno centro de pesquisas e testes para ajudar as operadoras de telecomunicações e empresas a avaliarem formas de impulsionar tecnologias de nuvem híbrida aberta em redes móveis 5G na América Latina. Localizado no Brasil, o centro utiliza arquiteturas abertas, como o Open Radio Access Network (Open RAN), em um ambiente simulado para as empresas testarem suas inovações.



Estudos da IDC estimam que o consumo de dados permanecerá alto na América Latina em 2021. A chegada do 5G na região irá impulsionar importantes investimentos em tecnologias móveis, abrindo uma ampla gama de novos casos de uso para o público em geral e, principalmente para as empresas. Elas poderão utilizar aplicativos que requerem mais velocidade de conexão, capacidade de tráfego aprimorada e latência muito baixa, enquanto aumentam a segurança. Só no Brasil, o 5G deve trazer US$ 22,5 bilhões em oportunidades nos próximos quatro anos[1].



Como parte do acordo, a IBM fornecerá tecnologia, serviços e experiência no setor para ajudar as empresas a explorar a construção de soluções para redes 5G, oferecendo soluções de nuvem aberta e híbrida, como Red Hat OpenStack Platform e Red Hat OpenShift, e soluções nativas de nuvem como inteligência artificial, automação, segurança e IoT. A Flex, como líder em design terceirizado e serviços de manufatura para infraestrutura 5G e produtos sem fio, fornecerá equipamentos eletrônicos para ajudar na entrega e medição de sinais, enquanto o FIT proverá conhecimento em TI e telecomunicações.



Utilizando o ambiente de testes, empresas poderão co-desenvolver protótipos e referências baseados em Open RAN para maximizar o benefício das redes abertas 5G em vários setores, como agronegócio, transporte, saúde, serviços públicos, varejo e bancário. Por exemplo, uma empresa do setor de saúde poderia usar as soluções de nuvem híbrida aberta do centro e testar um protótipo de aplicativo que usa IA e edge para que um hospital possa fazer tomografias de maneira remota.



"O 5G mudará fundamentalmente os negócios em todas as indústrias. À medida que operadoras e empresas colaboram para adotar plataformas de nuvem híbrida e abertas, elas já estão implementando novas soluções para capturar os benefícios tangíveis do 5G e a integração com IA, IoT e vídeo em edge para melhorar sua competitividade", disse Tonny Martins, Gerente Geral da IBM América Latina. "Esta colaboração se baseia na experiência tecnológica e de indústria da IBM e nosso compromisso de longa data em ajudar as empresas na América Latina a aproveitar tecnologias novas e emergentes, para capturar sua parcela do valor enorme que será criado".



O Centro de Soluções de Telecomunicações para 5G oferecerá às empresas do Brasil e da América Latina:

Co-criação de casos de uso e estudos baseados em redes abertas, desagregadas e definidas por software, como a arquitetura Open RAN, para 5G, utilizando soluções baseadas em Red Hat OpenStack Platform, Red Hat OpenShift e tecnologias de nuvem híbrida da IBM.

Acesso a uma rede global de inovação e conhecimento da IBM, através de especialistas de diferentes países para troca de experiências e práticas em 5G aberto, edge, nuvem, segurança e avanços em automação e operações com infusão de IA (AIOps).

Implementação de MVP (Minimum Viable Product) e avaliação do retorno de investimento para as empresas.

Foco no desenvolvimento de novos conjuntos de habilidades no país para fomentar a inovação e novas descobertas em redes abertas 5G e Open RAN.

"Muitos dos benefícios das redes 5G vêm de uma maior dependência de software em ambientes de nuvem do que as gerações de tecnologia sem fio anteriores. Como os primeiros usuários do 5G, os líderes empresariais precisam garantir que sua adoção tecnológica evolua para oferecer suporte e aproveitar os benefícios de latência e banda, enquanto gerenciam a explosão de dados gerada nos dispositivos e na ponta. A Flex e o FIT estão comprometidas em co-criar este novo futuro com a IBM e as empresas." disse Carlos Ohde, diretor de Inovação do FIT.





Algar Telecom é a primeira a realizar prova de conceito com Open RAN



A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, é a primeira companhia participando de testes fim a fim com Open RAN no centro. Isso inclui provas de conceito e testes de avaliação para comprovar a viabilidade de outras soluções de telefonia móvel avançadas que irão acelerar a adoção de 5G no Brasil.



"A tecnologia Open RAN tem o potencial de trazer uma série de vantagens para o setor de telecomunicações como um todo. Entre elas, estão a redução de custos de CAPEX e OPEX e a maior independência no mercado de acesso, permitindo a entrada de novos parceiros além dos grandes players", comenta Luis Lima, vice-presidente de Operações, Tecnologia e Evolução Digital da Algar Telecom.



À medida que o 5G e o edge computing evoluem, as telcos estão transformando suas redes em plataformas flexíveis que podem ser dimensionadas para suportar volumes crescentes de dados complexos. Uma arquitetura baseada em open source ajuda a expandir o ecossistema de parceiros e oferece flexibilidade para telcos e empresas para construir e implementar novos aplicativos em qualquer nuvem ou ambiente on-premises de sua escolha. A IBM se comprometeu a adotar a arquitetura Open RAN, junto com muitas outras empresas, como a base para a camada RAN das redes 5G.



A arquitetura Open RAN é baseada nos padrões da O-RAN Alliance.





Sobre as soluções IBM para telecomunicações

Com milhares de especialistas no setor de telecomunicações e 84% dos provedores de serviços de comunicação do mundo apoiados por IBM e Red Hat, a IBM transformou completamente seu portfólio para ajudar as empresas a construir aplicativos de missão crítica uma vez e executá-los em qualquer lugar com o Red Hat OpenShift. Um exemplo é o anúncio recente do IBM Cloud for Telecommunications com mais de 35 parceiros. A plataforma é um ambiente de nuvem híbrida aberto e seguro, que aborda os desafios únicos que as operadoras de telecomunicações enfrentam à medida que 5G e edge transformam a indústria.



Sobre Flex

Flex é um provedor de soluções the Sketch-to-Scale® , que desenha e constrói produtos inteligentes globalmente. Com aproximadamente 200.000 colaboradores, em 30 países, a Flex fornece design inovador, Engenharia, manufatura e cadeia de fornecimento e logística com monitoramento em tempo real, para empresas de todos os tamanhos, em diversos mercados e indústrias. Para mais informação visite: flex.com ou siga no Twitter @flexintl.



Sobre FIT

O FIT é fornecedor de tecnologias e serviços para clientes globais e apoia a criação de produtos inovadores em seu ecossistema. O desenvolvimento tecnológico sério exige infraestrutura, conhecimento técnico, persistência, disciplina e relações de médio e longo prazo. Executamos atividades com potencial de impactar positivamente nossos clientes, as pessoas, a sociedade e o meio ambiente.

Contatos:

IBM

Marina Tanaka

E-mail: [email protected]



Assessoria de imprensa IBM

E-mail: [email protected]

[1] https://movimentobrasildigital.org.br/www/wp-content/uploads/2020/10/Relato%CC%81rio-5G-MBD_2020.pdf

FONTE IBM

Related Links

www.ibm.com



SOURCE IBM