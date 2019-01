IBM iX et Sitecore® lancent de nouveaux services marketing et signent un accord sur les technologies à l'échelle mondiale

Ce partenariat permettra d'offrir aux clients des expériences qui favorisent la fidélité à leur marque et accroîtra leur avantage concurrentiel

SAN FRANCISCO, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore®, leader mondial des logiciels de gestion de l'expérience numérique, a annoncé un nouveau partenariat mondial avec IBM iX , une des plus importantes agences spécialisées dans le numérique qui propose des solutions créatives de stratégie métier et de conception d'expérience, pensées pour relever les défis métier complexes. Le partenariat proposera à ses clients des solutions de pointe en matière de gestion de contenu Web, de commerce et de marketing, grâce aux concepteurs d'IBM iX, à des experts en technologie, à des stratèges de l'industrie, au sein de 40 IBM Studios à travers le monde.

IBM iX est un leader incontesté dans la fourniture de solutions Sitecore et les deux sociétés comptent plus d'une décennie de succès commun en Europe, répondant aux besoins des directeurs marketing sur leur retour sur investissement. Ce partenariat intègre tout l'éventail des compétences d'IBM iX pour capitaliser sur la demande croissante de capacités du marketing numérique, créant ainsi des expériences client hautement personnalisées à travers tous les points de contact numériques.

Matthew Candy, dirigeant mondial chez IBM iX, a déclaré que « l'expérience du client est le principal objectif stratégique pour de nombreuses organisations et elle est au cœur de la capacité de transformation de ces organisations. Sitecore étant un acteur important dans notre écosystème de partenaires, je suis heureux de l'élargissement de notre relation actuelle en vue d'un partenariat mondial. »

En tant que partenaire mondial Platinum du programme de fournisseur de solutions Sitecore, IBM iX apporte des services de conseil, de conception, de développement et de mise en œuvre au niveau international, indispensables pour déployer des solutions sur la plateforme de Sitecore et fournir des résultats exceptionnels aux clients. En s'associant aux capacités de gestion de l'expérience numérique de Sitecore, les entreprises peuvent fournir à leurs clients finaux des expériences transparentes, omnicanal, pour favoriser la différenciation, promouvoir la transformation de l'entreprise et augmenter les revenus et la valeur du cycle de vie du client. Le partenariat entre IBM iX et Sitecore est en outre renforcé par des pratiques exemplaires, ainsi que par la capacité de tirer parti de la puissance d'IBM Cloud et de la technologie IBM Watson. IBM iX met également à profit l'expertise inégalée de Bluewolf, une société d'IBM, en créant des expériences avec Salesforce, avec qui Sitecore dispose d'une alliance stratégique.

« IBM iX procure la puissance, l'envergure et la culture de l'innovation nécessaires pour proposer des solutions numériques immersives et intégrales à nos clients communs », a déclaré Mark Zablan, Chief Revenue Officer chez Sitecore. « Notre partenariat constitue une puissante association pour les organisations qui souhaitent accélérer la numérisation de leur activité et favoriser une approche centrée sur le client en matière de transformation numérique. »

Pour en savoir plus sur IBM iX, veuillez consulter la page www.ibm.com/ibmix et suivre @IBM_iX sur Twitter.

