IBM planeja adquirir a WDG Automation para aprimorar os recursos de automação com infusão de IA para empresas

ARMONK, Nova York, 8 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A IBM (NYSE: IBM) anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para adquirir a WDG Soluções Em Sistemas E Automação De Processos LTDA (referenciada também como "WDG Automation"), uma empresa brasileira de software especializada em automação robótica de processos (RPA – Robotic Process Automation). A aquisição amplia ainda mais as capacidades da IBM em automação com infusão de inteligência artificial, abrangendo desde processos de negócios a operações de TI. Os termos financeiros não foram divulgados.

Na atual era digital, as empresas estão procurando novas maneiras de criar novos modelos de negócios, oferecer novos serviços e reduzir custos. A necessidade de impulsionar essa transformação é ainda maior agora, dadas as incertezas da COVID-19. A IDC prevê que até 2025, as empresas baseadas em IA terão um aumento de 100% na produtividade e no conhecimento dos trabalhadores, resultando em tempos de reação mais curtos, maior sucesso na inovação de produtos e satisfação do clienteI.

Quando a automação com infusão de IA é aplicada a processos de negócios e operações de TI, pode ajudar a diminuir o tempo entre a identificação de um problema e a resposta. Isso é crítico, pois incidentes e interrupções imprevistas de TI, por exemplo, podem impactar a renda e a reputação das empresas.

Ao incorporar as capacidades de RPA da WDG Automation às soluções existentes de automação com infusão de IA da IBM, que atendem desde os processos de negócio até as operações de TI, os líderes de negócios, incluindo Chief Operating Officers (COOs) e Chief Information Officers (CIOs), terão amplo acesso à automação inteligente por meio de robôs de software. A aquisição também ampliará as capacidades de IBM Services para transformar as operações dos clientes, pois o RPA, a analítica e a IA trazem mais inteligência aos fluxos de trabalho empresariais que alimentam negócios adaptáveis e resilientes, e ajudam a expandir as capacidades da IBM para fornecer automação por toda a organização dos clientes.

Com o anúncio, as empresas poderão reprojetar, otimizar e padronizar operações com eficiência, eliminando processos de negócios e operações de TI que são redundantes ou desnecessários. Disponíveis através de IBM Services, as organizações poderão identificar rapidamente oportunidades mais granulares para automação, incluindo tarefas com várias etapas, além de ajudar a garantir que dados sejam usados de forma consistente e precisa em todas as ferramentas e funções de negócios, incluindo atendimento ao cliente, TI, finanças, RH e cadeia de suprimentos.

"A IBM já ajuda as empresas a automatizar a aplicação de IA aos processos de negócios e operações de TI, para que as empresas possam detectar oportunidades e problemas e recomendar as próximas etapas e soluções", disse Denis Kennelly, gerente geral de Cloud Integration, IBM Cloud and Cognitive Software. "Com o anúncio de hoje, a IBM está dando um passo adiante e ajudando os clientes a acelerar a automação em mais partes da organização, não apenas na rotina, mas em tarefas mais complexas para que os funcionários possam se concentrar em trabalhos de maior valor".

"A automação é crucial na era digital, visto que as empresas precisam executar várias tarefas repetitivas ou rotineiras, para que os funcionários possam se concentrar na inovação. Estou muito orgulhoso do papel que a WDG Automation desempenhou no mercado de RPA com uma plataforma unificada e integrada para ajudar as empresas no Brasil a aumentar sua produtividade," disse Robson Felix, Fundador e CEO, WDG Automation.

"Unir forças com a IBM irá escalar nossas capacidades para um público mais amplo, ajudando empresas de todo o mundo a acelerar seu crescimento em suas jornadas de transformação de negócios," disse Kleber Rodrigues Junior, Co-Fundador, WDG Automation.

Recursos de RPA da WDG Automation automatizam tarefas básicas e complexas

A WDG Automation é uma fornecedora de software de RPA, com sede em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. A WDG Automation fornece RPA, Automação Inteligente, Resposta Interativa por Voz (IVR) e chatbots principalmente para clientes na América Latina.

A tecnologia da WDG Automation foi projetada para usuários corporativos criarem automações usando um gravador de desktop sem a necessidade de TI. Esses robôs de software podem ser executados sob demanda pelo usuário final ou por um agendador automatizado.

IBM oferece recursos completos de automação com infusão de IA – de processo de negócios às operações de TI

A notícia de hoje ampliará ainda mais as capacidades das ofertas IBM Cloud Pak em Red Hat OpenShift, começando com o Cloud Pak for Automation. Como parte da aquisição, a IBM integrará mais de 600 funções de RPA pré-criadas pela WDG Automation no Cloud Pak for Automation para ajudar as empresas a transformar insights de IA em ações automatizadas.

Disponível em qualquer nuvem pública, privada ou on-premises, o IBM Cloud Pak for Automation oferece aos clientes um único conjunto de software e serviços de automação com infusão de IA, incluindo captura de dados, orquestração de fluxo de trabalho, gerenciamento de decisão, monitoramento e relatórios, que ajuda as empresas projetar, construir e executar processos de negócios e operações de TI automatizados de forma inteligente. Com a WDG Automation, os clientes poderão identificar rapidamente oportunidades mais granulares de automação, acelerar a implantação de bots e otimizar mais fluxos de trabalho de ponta a ponta. Por exemplo, durante o processamento de faturas, os recursos de mineração de cliques da WDG Automation podem ajudar a priorizar a aplicação de RPA com scripts pré-construídos pela WDG Automation, integrados ao Cloud Pak for Automation, e podem ser implementados de forma mais rápida e mais inteligente com IA.

Organizações como Banco Galicia, ENN Group na China e PNC Bank nos Estados Unidos, além de várias entidades governamentais no Qatar, e UK NHS Blook and Transplant, já estão usando capacidades de IBM Cloud Pak for Automation para digitalizar e automatizar tarefas.

Além das operações comerciais, a IBM planeja integrar o RPA da WDG Automation em suas capacidades de automação de operações de TI, especificamente Watson AIOps e Cloud Pak for Multicloud Management. O IBM Watson AIOps, por exemplo, automatiza como os CIOs auto-detectam, diagnosticam e respondem a anomalias de TI em tempo real. O RPA pode ajudar a fechar o ciclo e garantir dados consistentes em todas as ferramentas que se conectam ao Watson AIOps. Isso pode aumentar a qualidade dos dados e melhorar a precisão da IA, bem como a produtividade dos engenheiros envolvidos.

O investimento da IBM em automação com infusão de IA ajudará a melhorar os fluxos de trabalho que conduzem as operações em uma organização. IBM Services oferece prototipagem rápida, dimensionamento veloz e gerenciamento de operações digitais para processos de negócios e operações de TI. Por exemplo, em um processo de aquisição de pagamento, o mecanismo de fluxo de trabalho determina que a melhor maneira de lidar com certos tipos de faturas é encaminhá-las para o bot. Esses fluxos de trabalho inteligentes reduzem o tempo de resposta e economizam tempo para que o responsável por processar as faturas possa se concentrar em outras tarefas, automatizando todo o processo de requisição, compra, recebimento, pagamento e contabilização de bens e serviços.

A tecnologia da WDG Automation se unirá à organização de IBM Cloud Integration e estará disponível através de IBM Cloud Pak for Automation on-premises e em ambientes de nuvem pública ou privada.

A transação está sujeita a condições habituais de fechamento. É esperado que o fechamento aconteça no terceiro trimestre de 2020.

Para mais informações visite: www.ibm.com/cloud/blog/why-ibm-acquired-this-rpa-provider.

I IDC White Paper, sponsored by IBM. "Architect Business Transformation with AI and Hybrid Multicloud." Copyright 2020

