Ibmec inscreve para vestibular 2019.1 em BH, SP e RJ

SÃO PAULO, 5 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- O Ibmec, está com inscrições abertas para o vestibular com início das aulas no primeiro semestre de 2019. A instituição de ensino selecionará estudantes para 13 cursos de graduação, nas unidades de Belo Horizonte, São Paulo e nos dois campi do Rio de Janeiro (Centro e Barra). Ao todo, são oferecidas mais de 2.400 vagas.

O Ibmec transformou o formato do vestibular, para uma "Seleção de Novos Talentos". Além da prova técnica e da redação, uma dinâmica em grupo também é realizada, para que, desde sua primeira interação, o candidato já tenha experiência com práticas realizadas no mercado de trabalho. Para essa segunda etapa, a instituição de ensino convidou a Cia de Talentos. O formato já havia sido realizado como um piloto em São Paulo no último semestre.

A prova objetiva e redação serão aplicadas, em todas as unidades, em 23 de novembro. Na sequência, de 26 de novembro a 1º de dezembro, todos os candidatos, inclusive os treineiros, passarão pela dinâmica, que avaliará habilidades como interação com pessoas e soluções de problemas. Na atividade serão utilizadas metodologias de seleção adotadas por grandes empresas. A prova tem peso 70% na avaliação, enquanto a dinâmica corresponde a 30% da avaliação final do candidato. O resultado será divulgado em 17 de dezembro.

Confira a lista completa de cursos de cada campus:

BH: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Relações Internacionais.

SP: Administração, Ciências Econômicas, Direito e Relações Internacionais.

RJ: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de Controle Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Relações Internacionais.

Inscrições e informações pelo portal: www.ibmec.br.

Serviço

Seleção de Novos Talentos do Ibmec – 2019.1

1ª fase: Prova e Redação - 23 de novembro

2ª fase: Dinâmicas - de 26 de novembro a 1º de dezembro, conforme agendamento

Ibmec BH: R. Rio Grande do Norte, 300 – Funcionários

Ibmec SP: Alameda Santos, 2356 – Jardim Paulista

Ibmec RJ: Centro (Av. Presidente Wilson, 118) e Barra da Tijuca (Av. Armando Lombardi)

Informações e inscrições: www.ibmec.br

Contato: queroseralunosp@ibmec.edu.br

11 3274.7110 | R 7261

