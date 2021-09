IBRAFIG promove webinar sobre Carcioma Hepatocelular (CHC)

SÃO PAULO, 15 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig)/ Sociedade Brasileira de Hematologia, promove nesta quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, Webinar – seminário online ao vivo– ­ com o tema Linha de cuidado de cirrose e carcinoma hapatocelular, módulo 2. A transmissão e as inscrições gratuitas são pelo site www.ibrafig.org.br, e estão abertas a profissionais de saúde, pacientes e público em geral.

Nessa sessão, os palestrantes convidados são os especialistas: Aline Chagas (SBH), que aborda O cenário atual da CHC no Brasil; Viviane de Mello (SBH), com o tema Como rastrear CHC na atenção primária; Cássia Regina Guedes Leal (SBH), que fala sobre o melhor algoritmo de conduta no manejo do CHC no SUS; e Paulo Lisboa Bittencourt (presidente do IBRAFIG) que apresenta o tema Como melhorar a jornada do paciente com CHC no SUS.

Participam como debatedores representantes do Ministério da Saúde, do Oncoguia representando Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e de grupos de pacientes, entre outros.

O carcinoma hepatocelular é o tipo mais comum de câncer de fígado e ocorre geralmente em pacientes com cirrose e em locais em que as infecções de hepatite B e C são mais frequentes. É uma doença silenciosa, não apresentando sintomas nas fases mais precoces. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais otimista o prognóstico

Para agenda completa, acesse o site do Ibrafig e acompanhe as páginas @tudosobrefigado nas redes sociais.

FONTE Instituto Brasileiro do Fígado (IBRAFIG)

