IBRAFIG promove webinar sobre cirrose e carcinoma hepatocelular

Sessão ocorre hoje, a partir das 19 horas no portal do IBRAFIG. Inscrições abertas no site

SÃO PAULO, 2 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Instituto Brasileiro do Fígado (IBRAFIG), com apoio da Sociedade Brasileira de Hematologia, promove hoje, 2 de setembro, às 19h, Webinar – seminário online ao vivo– ­ com o tema Linha de cuidado de cirrose e carcinoma hapatocelular. A transmissão será feita pelo site www.ibrafig.org.br, no qual também devem ser feitas as inscrições online. O webinar (gratuito) é aberto a profissionais de saúde, pacientes e interessados.

Os palestrantes convidados são os especialistas: Fabio Pace (SBH), que aborda O cenário da cirrose no Brasil; Carlos Terra (SBH), com o tema Como rastrear doença hepática crônica avançada e cirrose no SUS; Angelo de Mattos (SBH), que fala Como prevenir e tratar as complicações da cirrose; e Paulo Lisboa Bittencourt (presidente do IBRAFIG) que apresenta o tema Como melhorar a jornada do paciente com cirrose no SUS.

Após as palestras, haverá um painel com 10 debatedores, representando várias instituições. A moderação das discussões ficará a cargo dos médicos Paulo Lisboa Bittencourt, Carlos Eduardo Brandão Mello ( presidente SBH) e Renata de Mello Perez.

A cirrose hepática é uma inflamação crônica do fígado pode ser uma consequência de outras doenças como hepatites e gordura no fígado. Sua evolução pode ser assintomática – quando os sintomas aparecem, a cirrose pode estar em estágio avançado e pode evoluir para câncer de fígado, ou requer necessidade de transplante.

O IBRAFIG foi criado em 31 de julho de 2015 como órgão vinculado à Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) e tem o propósito de divulgar e conscientizar a população sobre as doenças do fígado.

