IBRI participa de divulgação pública de Pronunciamento do CODIM

SÃO PAULO, 30 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Edmar Prado Lopes Neto, presidente do Conselho de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), participará da divulgação pública de pronunciamento do CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado) sobre Preview, que proíbe divulgação antecipada de informações sobre atos ou fatos relevantes para qualquer pessoa física e jurídica fora da companhia em detrimento de outros acionistas ou investidores.

A divulgação pública do Pronunciamento de Orientação CODIM N° 25 ocorrerá no dia 01 de agosto de 2019, das 10:30 às 12:00, no espaço ABRAPP/UniAbrapp, no 20º andar do WTC (Avenida das Nações Unidas, 12.551), em São Paulo (SP).

Na ocasião, haverá a apresentação do tema pelos relatores do CODIM: Adriana de Carvalho Vieira, representante da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) no CODIM, e Helmut Bossert, coordenador do CODIM pelo IBRI.

Durante o evento, Haroldo Levy Neto, coordenador do CODIM pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), fará uma breve apresentação sobre o CODIM; e Lucy Sousa, presidente da APIMEC-SP e subcoordenadora do CODIM pela APIMEC, comentará sobre questões vinculadas aos Analistas de Valores Mobiliários.

As inscrições para o evento devem ser feitas pelo e-mail: codim@codim.org.br. Favor enviar nome completo, entidade ou empresa a que pertence, RG e telefone para contato. As vagas são limitadas.

Sobre o CODIM: a coordenação do CODIM é dividida entre a APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), além de contar com a participação das seguintes entidades: ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar); AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais); ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias); ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade); B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); CFC (Conselho Federal de Contabilidade), IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil), tendo ainda como membro observador a CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

