iBroker rejoint Spectrum Markets en tant que nouveau membre

Le courtier en ligne spécialiste sur les produits dérivés permettra prochainement aux investisseurs particuliers en Espagne et en Italie de négocier les instruments à effet de levier sur la place de marché réglementée

La négociation accessible 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, avec une liquidité paneuropéenne consolidée dans un seul carnet d'ordres

Un potentiel important pour les produits dérivés de bourse sur le marché espagnol

FRANCFORT, Allemand, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Spectrum Markets, la place de marché paneuropéenne de négociation de produits dérivés de bourse, accueille son nouveau membre iBroker, le courtier en ligne espagnol, multi produits et spécialiste de produits dérivés. Avec Spectrum, le courtier étend sa gamme de produits dérivés de bourse destinée aux investisseurs particuliers en Espagne et en Italie.

En rejoignant Spectrum, iBroker ajoutera des Turbos à sa gamme existante de produits, qui inclut les produits dérivés listés américains et européens (futures et options) ainsi que les produits gré à gré (CFDs et devises étrangères). Les investisseurs pourront négocier 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, sur les plateformes d'iBoker, y compris les applications web, mobile et tablette, complétées par l'intégration des outils d'analyse chartiste tiers tels que TradingView & Visual Chart.

Étant donné que Spectrum offre la possibilité d'utiliser un code ISIN unique pour chaque instrument, le volume de négociation d'iBroker exécuté sur Spectrum à travers l'Espagne et l'Italie sera consolidé dans un seul carnet d'ordres paneuropéen, donnant ainsi accès à une liquidité plus importante. Les transactions seront réglées via Euronext Securities Milan en utilisant la connectivité existante, ce qui facilite l'accès d'iBroker à l'infrastructure de négociation plug-and-play de Spectrum.

"En offrant aux investisseurs une expérience sécurisée, simple et transparente sur les marchés financiers, et en mettant l'accent sur une technologie numérique moderne, iBroker est un partenaire naturel pour nous, et nous sommes ravis de les accueillir", a déclaré Nicky Maan, le PDG de Spectrum Markets.

"Le marché des produits dérivés de bourse en Espagne est en sommeil depuis bien trop longtemps, en grande partie à cause d'un environnement inefficace et couteux, pénalisant inutilement les investisseurs particuliers. Je suis fier que Spectrum aide à résoudre ces obstacles et donne accès aux investisseurs à plus d'outils de négociation sur les marchés internationaux", ajoute-t-il.

"Notre partenariat avec Spectrum Markets nous a permis d'étendre facilement et à moindre coût notre gamme de produits simultanément en Espagne et en Italie et d'inclure des produits dérivés de bourse, un nouveau type de produit qui, selon nous, est bien adapté aux préférences de nos clients », explique Enrique Marti, le PDG d'iBroker. "Nous voyons un grand potentiel pour les produits dérivés de bourse en Espagne, notamment grâce au travail effectué par Spectrum. Nous sommes impatients de construire le marché aux côtés de Spectrum, créant plus d'opportunités de négociation."

A propos de Spectrum Markets

Spectrum Markets est le nom commercial de Spectrum MTF Operator GmbH. Basée à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, c'est une plateforme de négociation paneuropéenne pour les produits dérivés de bourse, destinée aux institutions financières et à leurs investisseurs particuliers. Depuis son lancement, la négociation est disponible en Allemagne, France, Italie, Espagne, Suède, Norvège, Pays-Bas, Irlande et Finlande.

Agissant en tant que place de marché réglementée par MiFID II, autorisée et supervisée par la BaFin, la bourse utilise un système d'architecture ouverte unique pour permettre aux investisseurs de traiter avec un choix, un contrôle et une stabilité accrus. Grâce à son ISIN paneuropéen, à ses services de négociation 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 et à son propre lieu de négoce, Spectrum offre un niveau de liquidité de base garanti sur une gamme de produits et est en mesure d'apparier rapidement et en toute sécurité un nombre important d'ordres et de traiter de multiples cotations par seconde.

Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur spectrum-markets.com

A propos d'iBroker

iBroker est un courtier en ligne européen, basé à Madrid, spécialisé dans les produits dérivés. iBroker cible les investisseurs particuliers espagnols et italiens avec un service unique qui combine un compte unique, une large gamme de Futures & Options d'EUREX, CME, MEFF & Borsa Italiana, accès DMA à la bourse LMAX, ainsi qu'une gammes compétitive de devises étrangères et CFDs. iBroker développe ses propres plateformes de négociation (web et mobile), complétées par intégrations avec des tiers comme TradingView & Visual Chart, avec une touche unique de maniabilité et synchronisation.

