IBS Software übernimmt kanadischen Luftfahrtsoftwarehersteller Major

IBS ist ein Spezialist für Luftfahrtsoftware und unterstützt den Flugbetrieb großer Fluggesellschaften wie British Airways, KLM und Emirates. Diese bedeutende Akquisition wird dazu beitragen, dass IBS das umfassende Fachwissen von AD OPT nutzen kann, um die fortschrittlichste, vollständigste und integrierte digitale Lösung für die hochkomplexe Aufgabe des Flug- und Besatzungsmanagements anzubieten. Die Zusammenführung der Vermögenswerte, des Fachwissens und der Fähigkeiten von IBS und AD OPT wird eine hochmoderne, ganzheitliche Software für Crewplanung, Optimierung der Pairings, Creweinsatzplanung, Optimierung, Verfolgung und Verwaltung des gesamten Betriebs großer und komplexer Netzbetreiber auf den Markt bringen. Die Übernahme von AD OPT wird IBS um mehr als 20 Airline-Kunden erweitern, die Präsenz von IBS in Nordamerika deutlich vergrößern, die Markteinführungskapazitäten von IBS erhöhen und den adressierbaren Markt von IBS verbessern. Der Schritt wird auch die Managementbandbreite von IBS vertiefen, indem das Team von AD OPT, das aus hochqualifizierten Fachexperten besteht, von denen einige über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Flugbetrieb verfügen, in sein Team aufgenommen wird.

AD OPT ist seit über 30 Jahren ein weithin anerkannter Name in der globalen Luftfahrtindustrie für digitale Innovationen. Seine fortschrittliche Technologie zur Optimierung der Besatzung hilft Fluggesellschaften, Cockpit- und Kabinenpersonal den Flügen auf die bestmögliche Weise zuzuordnen, um betriebliche Effizienz zu erreichen, die Einhaltung der Vorschriften aufrechtzuerhalten, die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Lebensqualität der Besatzung zu verbessern. Im Jahr 2015 wurde AD OPT mit dem renommierten CORS Omond Solandt Award ausgezeichnet, als Anerkennung für den "wesentlichen Beitrag zur operativen Forschung in Kanada". Nach der Übernahme wird IBS das Büro von AD OPT in Montreal übernehmen und zu einem modernen Kompetenzzentrum für Crew-Optimierungstechnologie ausbauen. Eine aggressive F&E-Investitionsstrategie ist vorgesehen, um die Lösung zum Marktführer im Flotten- und Crewmanagement zu machen und den Kunden dabei zu helfen, Innovationen schnell umzusetzen und in großem Umfang durchzuführen.

„IBS ist ein etablierter und logischer Erwerber von AD OPT - eine wegweisende Kombination, die den Mitarbeitern und Kunden beider Unternehmen bedeutendes Fachwissen und zusätzlichen Nutzen bringt. Die Mitarbeiter von AD OPT werden einem florierenden Unternehmen beitreten, das sich der Reisebranche widmet. Die Kunden werden auch von dem gemeinsamen Engagement und der Leidenschaft für Innovationen von IBS und AD OPT profitieren. Auch wenn wir die Umstellung der AD OPT Division auf IBS planen, wird Kronos den Fluggesellschaften weiterhin erstklassige Lösungen für Workforce Management und Human Capital Management anbieten", sagte Bob Hughes, Chief Customer and Strategy Officer, Kronos.

"Die Übernahme von Weltklasse-Reisetechnologieunternehmen war eine bewusste Strategie von IBS, um ihr Engagement in der Luftfahrtindustrie zu erfüllen. AD OPT bietet eine ausgereifte Suite von Produkten zur Planung und Optimierung von Flugbesatzungen, einen großen Kundenstamm und ein sehr erfahrenes Team von Fachleuten. Das Zusammengehen von IBS und AD OPT ist daher für die Branche von großer Bedeutung, da es uns ermöglicht, die fortschrittlichste digitale Plattform zu schaffen, die eine ganzheitliche Lösung für den Flugbetrieb und das Crew-Management bietet. Wir werden unsere anorganische Wachstumsstrategie fortsetzen, um unser Lösungsangebot zu erweitern und unseren Kunden einen hervorragenden Mehrwert zu bieten", sagte VK Mathews, Executive Chairman der IBS Group.

Informationen zu IBS Software:

IBS ist ein multinationales IP-basiertes Technologieunternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern, das Lösungen der nächsten Generation für missionskritische Betriebsprozesse einiger der besten Fluggesellschaften, hochfrequentiertesten Flughäfen, führenden Kreuzfahrtgesellschaften, Top-Öl- und Gas-Unternehmen sowie renommierter Reiseveranstalter und Hotelgruppen der Welt bereitstellt. IBS bietet außerdem Beratung und maßgeschneiderte Software-Dienstleistungen für diese Geschäftsbereiche an. IBS ist ein Investitionsunternehmen von Blackstone und betreut von weltweit neun Niederlassungen aus über 170 Kunden. IBS bietet IT-Systeme für Personenverkehr (einschließlich Loyalty- und Mitarbeiterreisen), Frachtbetriebe, Flugbetriebs- und Besatzungsdienste, Flughafenbetriebe und Flugzeugwartungstechnik, was IBS zu dem Unternehmen macht, das der Luftfahrtbranche die umfassendste Bandbreite an Technologieprodukten anbietet.

