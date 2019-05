IBS Software va unifier le logiciel d'opérations de flotte et d'équipage du LATAM Airlines Group

En vertu du contrat, le système iFlight NEO d'IBS fournira une plateforme d'opérations unique intégrée aux compagnies aériennes affiliées de LATAM à travers son réseau mondial. Ce logiciel aidera LATAM à simplifier et centraliser les processus et les systèmes afin d'améliorer l'efficacité et réduire les frais d'exploitation.

Le système iFlight NEO d'IBS est une plateforme numérique intégrée pour la gestion de bout en bout des opérations de vol, la gestion des équipages, et la gestion des perturbations pour les compagnies aériennes, les alliances et les groupes aériens. L'application basée sur navigateur unifiera et rationalisera les opérations des compagnies aériennes affiliées de LATAM en fournissant une plateforme numérique unique sur un modèle Software-as-a-Service (SaaS).

La plateforme iFlight NEO incarne l'esprit de l'automatisation avec plusieurs outils et fonctionnalités conçus pour aider les compagnies aériennes à optimiser leurs ressources, exploiter les technologies émergentes et améliorer les processus de prise de décision. La solution aidera également LATAM à répondre rapidement aux perturbations potentielles et à minimiser l'impact sur les passagers.

« Avec une flotte de plus de 310 avions assurant environ 1300 vols par jour sur cinq continents, nos opérations sont complexes et dynamiques. Dans le cadre de notre engagement à offrir un service leader du secteur à nos clients, nous continuons d'exploiter les outils technologiques et numériques les plus récents pour optimiser l'efficacité et garantir que nos passagers arrivent à leur destination à temps », a déclaré Hernán Pasman, directeur de l'exploitation du LATAM Airlines Group.

« Le fait d'être choisis par l'un des plus grands groupes de compagnies aériennes des Amériques témoigne non seulement de l'acceptation croissante d'iFlight NEO en tant que plateforme de pointe pour les opérations aériennes mais aussi de la confiance en notre capacité à nous exécuter avec succès selon les délais et le budget impartis. Il s'agit là d'un exercice de transformation numérique important et complexe et nous sommes confiants d'ajouter une valeur commerciale substantielle à LATAM », a ajouté Jitendra Sindhwani, président et directeur des ventes mondiales et du marketing chez IBS Software.

À propos d'IBS Software :

IBS est une société verticale multinationale spécialisée dans le logiciel Saas qui emploie plus de 3000 personnes et fournit des solutions de nouvelle génération pour gérer les opérations critiques de certaines des meilleures compagnies aériennes, des aéroports les plus fréquentés, des principales compagnies de croisières, des grandes sociétés pétrolières et gazières et des agents de voyages et groupes hôteliers les plus réputés au monde. IBS propose également des services logiciels pilotés par le domaine et de conseils dans ces secteurs d'activité. IBS est une société appuyée par Blackstone qui exerce ses activités depuis 9 bureaux dans le monde pour le compte de plus de 170 clients. IBS fournit des systèmes informatiques pour les services aux voyageurs (y compris la fidélisation et les déplacements du personnel), les opérations de fret, les opérations de vol et d'équipage, les opérations aéroportuaires et l'ingénierie de maintenance des avions, ce qui en fait l'entreprise offrant le plus large éventail de produits technologiques du secteur aéronautique

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter Mathew Joshua au +91-471-6614363 ou par email : mathew.joshua@ibsplc.com .

